బ్రెడ్​తో కిర్రాక్​ అనిపించే "మసాలా బైట్స్​" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ వేరే లెవల్​!

- ఈవెనింగ్ టైమ్​కి సూపర్ 'స్నాక్' రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు!

Bread Masala Bites
Bread Masala Bites (ETV Bharat)
Published : January 7, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Bread Masala Bites: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇంట్లో బ్రెడ్​ కామన్​గా ఉంటుంది. దీనిని చాలా మంది పాలల్లో వేసుకుని తింటే, మరికొద్ది మంది వెరైటీ వెరైటీ వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్​తో మసాలా బైట్స్​ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అండ్​ చాలా సింపుల్​గా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్​ అయితే సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈవెనింగ్​ స్నాక్​గా ఇది పర్ఫెక్ట్​ ఆప్షన్​. పిల్లలు స్కూల్​ నుంచి రాగానే వేడివేడిగా వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా ఎంజాయ్​ చేస్తూ తింటుంటారు. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్​ మసాలా బైట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bread Masala Bites
బ్రెడ్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 3
  • బటర్​ - 1 టీస్పూన్​
  • నూనె - 1 టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
  • టమాటా - 1
  • క్యాప్సికం - సగ భాగం
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • చిల్లీ ఫ్లేక్స్​ - అర టీస్పూన్​
  • కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లీ పౌడర్​ - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • టమాటా సాస్​ -1 టేబుల్​స్పూన్​
  • సోయా సాస్​ - అర టీస్పూన్​
  • కార్న్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • చీజ్​ తరుగు - కొద్దిగా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
Bread Masala Bites
కరివేపాకు - జీలకర్ర - వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లను మీడియం సైజ్​లో ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి వెడల్పాటి పాన్​ పెట్టి బటర్​ వేసి కరిగించుకోవాలి. కరిగిన బటర్​లో బ్రెడ్​ ముక్కలు వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో లైట్​ గోల్డెన్​ కలర్​లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
  • బ్రెడ్​ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు మసాలా బైట్స్​ కోసం వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యాప్సికంను వీలైనంత సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
Bread Masala Bites
కూరగాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి మరోపాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నూనెలో జీలకర్ర, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించాలి.
  • తాలింపు కాస్త వేగాక ఉల్లి తరుగు వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగిన తర్వాత టమాటా, క్యాప్సికం, పసుపు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్​, కశ్మీరీ రెడ్​ చిల్లి పౌడర్​, ధనియాల పౌడర్​, ఉప్పు, టమాటా సాస్​, సోయా సాస్​ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
Bread Masala Bites
సాస్​లు (Getty Images)
  • మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మొక్కజొన్న గింజలు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం 1 టేబుల్​స్పూన్​ వాటర్​ పోసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక వేయించిన బ్రెడ్​ ముక్కలు వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్​లోనే మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
  • చివరగా చీజ్​ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఉంచి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్​ మసాలా బైట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bread Masala Bites
బ్రెడ్​ మసాలా బైట్స్​ (ETV Bharat)

