బ్రెడ్తో కిర్రాక్ అనిపించే "మసాలా బైట్స్" - అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్ వేరే లెవల్!
- ఈవెనింగ్ టైమ్కి సూపర్ 'స్నాక్' రెసిపీ - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు!
Published : January 7, 2026 at 3:32 PM IST
Bread Masala Bites: మెజార్టీ పీపుల్ ఇంట్లో బ్రెడ్ కామన్గా ఉంటుంది. దీనిని చాలా మంది పాలల్లో వేసుకుని తింటే, మరికొద్ది మంది వెరైటీ వెరైటీ వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే, మీరు ఎప్పుడైనా బ్రెడ్తో మసాలా బైట్స్ తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఓసారి ట్రై చేయండి. చాలా అండ్ చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. టేస్ట్ అయితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈవెనింగ్ స్నాక్గా ఇది పర్ఫెక్ట్ ఆప్షన్. పిల్లలు స్కూల్ నుంచి రాగానే వేడివేడిగా వీటిని చేసి పెడితే ఇష్టంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటుంటారు. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని బ్రెడ్ మసాలా బైట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 3
- బటర్ - 1 టీస్పూన్
- నూనె - 1 టీస్పూన్
- జీలకర్ర - పావు టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 4
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉల్లిపాయ - 1 (చిన్నది)
- టమాటా - 1
- క్యాప్సికం - సగ భాగం
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- చిల్లీ ఫ్లేక్స్ - అర టీస్పూన్
- కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- టమాటా సాస్ -1 టేబుల్స్పూన్
- సోయా సాస్ - అర టీస్పూన్
- కార్న్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- చీజ్ తరుగు - కొద్దిగా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం:
- బ్రెడ్ స్లైస్లను మీడియం సైజ్లో ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి వెడల్పాటి పాన్ పెట్టి బటర్ వేసి కరిగించుకోవాలి. కరిగిన బటర్లో బ్రెడ్ ముక్కలు వేసి లో-ఫ్లేమ్లో లైట్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చేవరకు వేయించుకోవాలి.
- బ్రెడ్ ముక్కలు పర్ఫెక్ట్గా వేగాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు మసాలా బైట్స్ కోసం వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి, ఉల్లిపాయ, టమాటా, క్యాప్సికంను వీలైనంత సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి మరోపాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కరిగిన నూనెలో జీలకర్ర, కరివేపాకు, వెల్లుల్లి, పచ్చిమిర్చి తరుగు వేసి వేయించాలి.
- తాలింపు కాస్త వేగాక ఉల్లి తరుగు వేసి మరో నిమిషం పాటు వేయించుకోవాలి. ఆనియన్స్ లైట్గా వేగిన తర్వాత టమాటా, క్యాప్సికం, పసుపు, చిల్లీ ఫ్లేక్స్, కశ్మీరీ రెడ్ చిల్లి పౌడర్, ధనియాల పౌడర్, ఉప్పు, టమాటా సాస్, సోయా సాస్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మసాలాలు మగ్గి నూనె పైకి తేలినాక మొక్కజొన్న గింజలు వేసి మరో నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- అనంతరం 1 టేబుల్స్పూన్ వాటర్ పోసి కలిపి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- మిశ్రమం కాస్త దగ్గరపడినాక వేయించిన బ్రెడ్ ముక్కలు వేసి కలిపి లో-ఫ్లేమ్లోనే మరో రెండు నిమిషాలు వేయించాలి.
- చివరగా చీజ్ తరుగు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి ఓ నిమిషం ఉంచి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ మసాలా బైట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
తియ్యగా, కారంగా "బనానా బన్స్" - బెలూన్ల మాదిరి పొంగుతాయి - టేస్ట్ గురించి మాటల్లేవ్!
సంక్రాంతి స్పెషల్ : జొన్నపిండి "రిబ్బన్ పకోడీ" - తక్కువ నూనెతోనే కరకరలాడిపోద్ది!