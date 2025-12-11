Telangana Panchayat Elections Results2025

Published : December 11, 2025 at 5:25 PM IST

Choose ETV Bharat

Bread Egg Puff: బేకరీ ఐటమ్స్​లో ఎగ్​ పఫ్​కు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​బేస్​ ఉంటుంది. తినాలనిపించినప్పుడు బేకరీకి వెళ్లి తెచ్చుకుని తింటుంటారు. అయితే వీటిని ఇకపై బయట కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్​గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మైదా వంటివి అవసరం లేకుండా కేవలం బ్రెడ్​ ఉంటే సరిపోతుంది. అదేంటి బ్రెడ్​తో ఎగ్​ పఫ్​లు కూడా చేసుకోవచ్చా? అనే డౌట్​ వచ్చిందా.. కానీ మీరు విన్నది నిజమే. ఓవెన్​ కూడా అవసరం లేకుండా బ్రెడ్​తో చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా చేసుకుని ఎన్ని కావాలనుకుంటే అని హ్యాపీగా లాగించేయొచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా బ్రెడ్​తో ఎగ్​ పఫ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bread Egg Puff
ఎగ్స్​ (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పెరుగు - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 6
  • కోడిగుడ్లు - 3
Bread Egg Puff
బ్రెడ్​ స్లైస్​లు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • ఎగ్స్​ బాయిల్​ అయినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి గిన్నెను పక్కన పెట్టుకోవాలి. అవి చల్లారేలోపు ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ఎగ్స్​ చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసేసి పొడుగ్గా, సగానికి కట్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
Bread Egg Puff
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • ఆవాలు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
  • ఆనియన్స్​ లైట్​గా వేగాక గరం మసాలా, కారం, ధనియాల పొడి, పెరుగు వేసి కలుపుతూ మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ మగ్గించాలి.
  • చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి పాన్​ను దింపి పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్​ మీద ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి అందులో ఓ గ్లాస్​ నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులో ఓ ఇడ్లీ ప్లేట్​ ఉంచి.. ఆ ప్లేట్​ మీద బ్రెడ్​ స్లైస్​లు ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాల పాటు ఆవిరికి ఉడికించుకోవాలి.
Bread Egg Puff
పచ్చిమిర్చి - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లను ఉడికించినాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి మూత తీసి బ్రెడ్​ స్లైస్​లను పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ ను తీసుకుని చపాతీ కర్రతో లైట్​గా స్ప్రెడ్​ చేసుకుని నాలుగు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ ఉన్న పార్ట్​ను కట్​ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని బ్రెడ్​ స్లైస్​లను రెడీగా చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు రోల్​ చేసిన బ్రెడ్​ స్లైస్​ మధ్యలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న కర్రీ కొద్దిగా ఉంచి ఓ ఎగ్​ ముక్కను పెట్టి నాలుగు వైపులా క్లోజ్​ చేసుకుని ఓ లవంగాన్ని మధ్యలో గుచ్చాలి. లవంగం లేదంటే టూత్​పిక్​ను గుచ్చుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 4 టేబుల్​స్పూన్ల ఆయిల్​ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న పఫ్స్​ పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్​ చేసుకుని టమాటా కెచప్​తో సర్వ్​ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా అండ్​ క్రిస్పీగా ఉండే బ్రెడ్​ ఎగ్​ పఫ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bread Egg Puff
బ్రెడ్​ ఎగ్​ పఫ్​ (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • మిల్క్​ బ్రెడ్​, వైట్​ బ్రెడ్​ కాకుండా బ్రౌన్​ బ్రెడ్​ వాడుకున్నా బాగుంటుంది. అలాగే బ్రెడ్​ స్లైస్​లను మరీ ఎక్కువ సేపు ఆవిరికి ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. కాస్త మెత్తగా మారే వరకు కుక్​ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • వీటిని డీప్​ఫ్రై చేస్తే ఆయిల్​ ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదే షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదంటే ఎయిర్​ఫ్రైలో కూడా చేసుకోవచ్చు.

