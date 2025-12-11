మైదా లేకుండా "ఎగ్ పఫ్" - బ్రెడ్ ఉంటే చాలు - బేకరి స్టైల్ను మించిన రుచి!
-ఎగ్ పఫ్ చేయడం కష్టంగా అనిపిస్తుందా? - ఇలా బ్రెడ్తో చేయండి, కిర్రాక్గా ఉంటాయి - ఓవెన్, డీప్ఫ్రై అవసరం లేదు!
Published : December 11, 2025 at 5:25 PM IST
Bread Egg Puff: బేకరీ ఐటమ్స్లో ఎగ్ పఫ్కు సెపరేట్ ఫ్యాన్బేస్ ఉంటుంది. తినాలనిపించినప్పుడు బేకరీకి వెళ్లి తెచ్చుకుని తింటుంటారు. అయితే వీటిని ఇకపై బయట కొనే పనిలేకుండా ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. అందుకోసం మైదా వంటివి అవసరం లేకుండా కేవలం బ్రెడ్ ఉంటే సరిపోతుంది. అదేంటి బ్రెడ్తో ఎగ్ పఫ్లు కూడా చేసుకోవచ్చా? అనే డౌట్ వచ్చిందా.. కానీ మీరు విన్నది నిజమే. ఓవెన్ కూడా అవసరం లేకుండా బ్రెడ్తో చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా చేసుకుని ఎన్ని కావాలనుకుంటే అని హ్యాపీగా లాగించేయొచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా బ్రెడ్తో ఎగ్ పఫ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- గరం మసాలా - పావు టీస్పూన్
- కారం - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- పెరుగు - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 6
- కోడిగుడ్లు - 3
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు వేసుకుని అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్స్ బాయిల్ అయినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి గిన్నెను పక్కన పెట్టుకోవాలి. అవి చల్లారేలోపు ఉల్లిపాయ, కొత్తిమీర, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకును సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఎగ్స్ చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసేసి పొడుగ్గా, సగానికి కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ఆవాలు, జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- ఆవాలు వేగినాక ఉల్లిపాయ తరుగు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, పసుపు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలిపి మగ్గించుకోవాలి.
- ఆనియన్స్ లైట్గా వేగాక గరం మసాలా, కారం, ధనియాల పొడి, పెరుగు వేసి కలుపుతూ మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ మగ్గించాలి.
- చివరగా కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి పాన్ను దింపి పక్కన పెట్టాలి. అదే స్టవ్ మీద ఇడ్లీ పాత్ర ఉంచి అందులో ఓ గ్లాస్ నీళ్లు పోసుకోవాలి. అందులో ఓ ఇడ్లీ ప్లేట్ ఉంచి.. ఆ ప్లేట్ మీద బ్రెడ్ స్లైస్లు ఉంచి మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాల పాటు ఆవిరికి ఉడికించుకోవాలి.
- బ్రెడ్ స్లైస్లను ఉడికించినాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మూత తీసి బ్రెడ్ స్లైస్లను పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ ను తీసుకుని చపాతీ కర్రతో లైట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకుని నాలుగు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఉన్న పార్ట్ను కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా అన్ని బ్రెడ్ స్లైస్లను రెడీగా చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు రోల్ చేసిన బ్రెడ్ స్లైస్ మధ్యలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్రీ కొద్దిగా ఉంచి ఓ ఎగ్ ముక్కను పెట్టి నాలుగు వైపులా క్లోజ్ చేసుకుని ఓ లవంగాన్ని మధ్యలో గుచ్చాలి. లవంగం లేదంటే టూత్పిక్ను గుచ్చుకోవాలి. ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 4 టేబుల్స్పూన్ల ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న పఫ్స్ పెట్టి లో టూ మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు వైపులా తిప్పుకుంటూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు ఫ్రై చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటినీ ప్రిపేర్ చేసుకుని టమాటా కెచప్తో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా అండ్ క్రిస్పీగా ఉండే బ్రెడ్ ఎగ్ పఫ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మిల్క్ బ్రెడ్, వైట్ బ్రెడ్ కాకుండా బ్రౌన్ బ్రెడ్ వాడుకున్నా బాగుంటుంది. అలాగే బ్రెడ్ స్లైస్లను మరీ ఎక్కువ సేపు ఆవిరికి ఉడికించాల్సిన పనిలేదు. కాస్త మెత్తగా మారే వరకు కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- వీటిని డీప్ఫ్రై చేస్తే ఆయిల్ ఎక్కువ పీల్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అదే షాలో ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదంటే ఎయిర్ఫ్రైలో కూడా చేసుకోవచ్చు.
