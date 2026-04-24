బ్రెడ్తో క్రిస్పీ క్రిస్పీ "కట్లెట్స్" - పావుగంటలో రెడీ - సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి!
-పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!
Published : April 24, 2026 at 8:36 PM IST
Bread Cutlet Recipe: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బ్రెడ్ కచ్చితంగా ఉంటుంది. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంలేనప్పుడు చాలా మంది టీ లేదా పాలలో బ్రెడ్ను ముంచుకుని తింటుంటారు. అయితే బ్రెడ్ను ఇలా కాకుండా అద్దిరిపోయే స్నాక్ రూపంలో ప్రిపేర్ చేసుకుని తినొచ్చు. అదే బ్రెడ్ కట్లెట్స్. తక్కువ పదార్థాలతో అతి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకునే వీటి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈవెనింగ్ టైమ్లో పిల్లలకు చేసి పెడితే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతుంటారు కూడా. మరి లేట్ చేయకుండా క్రిస్పీ బ్రెడ్ కట్లెట్స్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - 8
- ఆలుగడ్డలు - 2
- ఉల్లిపాయ - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్స్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ - తగినంత
తయారీ విధానం:
- బంగాళాదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్ చేసి మెత్తగా ఉడికించి రెడీగా ఉంచాలి.
- చల్లారిన తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ముందుగా ఒక బ్రెడ్ స్లైస్ను తీసుకుని నీటిలో రెండు వైపులా డిప్ చేసి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఒక్క గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన బ్రెడ్ స్లైస్లను కూడా వాటర్లో ముంచి గట్టిగా ప్రెస్ చేసి తీసుకోవాలి.
- ఇలా అన్నింటిని నీటిలో తడుపుకున్నాక పొడిపొడిగా చేసుకోవాలి. బ్రెడ్ మిశ్రమంలోకి ఆలూ తురుము, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్లెట్స్ మాదిరి చేసుకోవాలి.
- ఇలా చేసుకున్న కట్లెట్స్ను బ్రెడ్ క్రంబ్స్లో డిప్ చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి షాలో ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
- కాగిన నూనెలో కట్లెట్స్ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. కట్లెట్స్ ఓ వైపు వేగినాక మరో వైపుకు తిప్పుకుని వేయించాలి.
- ఇలా రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా వేయించి వేడివేడిగా తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ కట్లెట్స్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- బ్రెడ్ క్రంబ్స్ అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లో దొరుకుతాయి. మీ దగ్గర అందుబాటులో లేకపోతే నార్మల్ బ్రెడ్ తీసుకుని దానిని మిక్సీలో వేసి ఒకసారి తిప్పి, ఆ పొడిని పెనంపై దోరగా వేయిస్తే సరిపోతుంది.
- షాలో ఫ్రై కాకుండా నార్మల్గా ఆయిల్లో డీప్ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు.
