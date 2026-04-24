బ్రెడ్​తో క్రిస్పీ క్రిస్పీ "కట్​లెట్స్​" - పావుగంటలో రెడీ - సూపర్​ టేస్టీగా ఉంటాయి!

-పిల్లల కోసం సూపర్ స్నాక్ - రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 24, 2026 at 8:36 PM IST

Bread Cutlet Recipe: ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో బ్రెడ్​ కచ్చితంగా ఉంటుంది. బ్రేక్​ఫాస్ట్​ ఏంలేనప్పుడు చాలా మంది టీ లేదా పాలలో బ్రెడ్​ను ముంచుకుని తింటుంటారు. అయితే బ్రెడ్​ను ఇలా కాకుండా అద్దిరిపోయే స్నాక్​ రూపంలో ప్రిపేర్​ చేసుకుని తినొచ్చు. అదే బ్రెడ్​ కట్​లెట్స్​. తక్కువ పదార్థాలతో అతి తక్కువ సమయంలో తయారు చేసుకునే వీటి రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈవెనింగ్​ టైమ్​లో పిల్లలకు చేసి పెడితే చాలా అంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అంతేకాదు మళ్లీ మళ్లీ చేయమని అడుగుతుంటారు కూడా. మరి లేట్​ చేయకుండా క్రిస్పీ బ్రెడ్​ కట్​లెట్స్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - 8
  • ఆలుగడ్డలు - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ - తగినంత
తయారీ విధానం:

  • బంగాళాదుంపలను శుభ్రంగా కడిగి సగానికి కట్​ చేసి మెత్తగా ఉడికించి రెడీగా ఉంచాలి.
  • చల్లారిన తర్వాత ఆలుగడ్డ ముక్కలపై పొట్టు తీసేసి సన్నగా తురుముకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చిలను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి.
  • ముందుగా ఒక బ్రెడ్​ స్లైస్​ను తీసుకుని నీటిలో రెండు వైపులా డిప్​ చేసి నీళ్లు లేకుండా గట్టిగా పిండి ఒక్క గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఇలానే మిగిలిన బ్రెడ్​ స్లైస్​లను కూడా వాటర్​లో ముంచి గట్టిగా ప్రెస్​ చేసి తీసుకోవాలి.
  • ఇలా అన్నింటిని నీటిలో తడుపుకున్నాక పొడిపొడిగా చేసుకోవాలి. బ్రెడ్​ మిశ్రమంలోకి ఆలూ తురుము, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, పసుపు, కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, ఉప్పు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • పిండిని ఈ విధంగా మిక్స్​ చేసుకున్నాక కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ కట్​లెట్స్​ మాదిరి చేసుకోవాలి.
  • ఇలా చేసుకున్న కట్​లెట్స్​ను బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​లో డిప్​ చేసి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి షాలో ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • కాగిన నూనెలో కట్​లెట్స్​ వేసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. కట్​లెట్స్​ ఓ వైపు వేగినాక మరో వైపుకు తిప్పుకుని వేయించాలి.
  • ఇలా రెండు వైపులా క్రిస్పీగా, గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి. మిగిలిన వాటిని కూడా వేయించి వేడివేడిగా తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్​ కట్​లెట్స్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:

  • బ్రెడ్​ క్రంబ్స్​ అన్ని సూపర్​ మార్కెట్స్​లో దొరుకుతాయి. మీ దగ్గర అందుబాటులో లేకపోతే నార్మల్​ బ్రెడ్ తీసుకుని దానిని మిక్సీలో వేసి ఒకసారి తిప్పి, ఆ పొడిని పెనంపై దోరగా వేయిస్తే సరిపోతుంది.
  • షాలో ఫ్రై కాకుండా నార్మల్​గా ఆయిల్​లో డీప్​ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు నచ్చిన పద్ధతిలో చేసుకోవచ్చు.

