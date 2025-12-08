ETV Bharat / offbeat

మైదా, సోడా లేకుండా "బ్రెడ్​ బోండాలు" - పిండి పులియబెట్టాల్సిన పని లేదు!

- బోండాలను ఒకటే పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఇలా బ్రెడ్​ ఉపయోగించి చేయండి, సూపర్​గా ఉంటాయి!

Bread Bonda Recipe
Bread Bonda Recipe (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bread Bonda Recipe: టిఫెన్స్​లో మైసూర్​ బోండాలకు సెపరేట్​ ఫ్యాన్​ బేస్​ ఉంటుంది. టిఫెన్​ సెంటర్స్​, హోటల్స్​కు వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది వీటిని ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. ఇంట్లో కూడా చేసుకుంటుంటారు. అయితే నార్మల్​గా బోండా చేయాలంటే మైదా పిండి, పెరుగు, బేకింగ్​ సోడా వంటివన్నీ తప్పినసరిగా కావాలి. కాగా మైదా ఎంత డేంజరో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది మైదా వాడకుండా జొన్న పిండి, రాగిపిండి బోండాలు అంటూ ఆల్టర్​నేటివ్​ వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే "బ్రెడ్​ బోండాలు". చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని చాలా సింపుల్​గా ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మైదా ఎంత మాత్రం అవసరం లేదు. మరి లేట్​ చేయకుండా బ్రెడ్​ బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bread Bonda Recipe
ఆలుగడ్డలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లు - తగిన్నన్ని
  • బంగాళాదుంపలు - 3
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కారం - తగినంత
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • ఉప్పు - తగినంత
Bread Bonda Recipe
బ్రెడ్​ (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్​ కుక్కర్​లో ఆలూ వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్​ పోసుకోవాలి.
  • అందులోకి అర టీస్పూన్​ ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి విజిల్​ ఉంచి మూడు విజిల్స్​ వచ్చేవరకు కుక్​ చేసుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్​ చేసుకోవాలి. అలాగే బ్రైడ్​ స్లైస్​లకు నాలుగు వైపులా చివర్లు అంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్​ కలర్​ ఉండే పార్ట్​ను కట్​ చేసుకోవాలి.
Bread Bonda Recipe
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • కుక్కర్​ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి ఆలూ పై పొట్టు తీసేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఉడికించిన ఆలూను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, పసుపు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • అనంతరం ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న బాల్స్​ సైజ్​లో రౌండ్​గా చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
Bread Bonda Recipe
పచ్చిమిర్చి - కొత్తిమీర (Getty Images)
  • ఓ బౌల్​లోకి వాటర్​ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్​ స్లైస్​ తీసుకుని లైట్​గా వాటర్​లో డిప్​ చేసి నీళ్లు లేకుండా పిండుకోవాలి.
  • అనంతరం బ్రెడ్​ స్లైస్​ మధ్యలో ఒక ఆలూ ఉండను ఉంచి మొత్తం క్లోజ్​ చేసుకుంటే బోండా రెడీ. ఇలానే మిగిలిన ఆలూ ఉండలను కూడా బ్రెడ్​ స్లైస్​లలో పెట్టి ప్రిపేర్​ చేసి రెడీగా ఉంచాలి.
Bread Bonda Recipe
బ్రెడ్​ బోండా (ETV Abhiruchi)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్​ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్​ చేసుకున్న వాటిని నిధానంగా వేసుకోవాలి.
  • కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్​లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్​ బ్రౌన్​ కలర్​ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
  • ఇవి పర్ఫెక్ట్​గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలినవి కూడా ఇలానే వేయించుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్​ బోండాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Bread Bonda Recipe
బ్రెడ్​ బోండా (ETV Abhiruchi)

చిట్కాలు:

  • ఆలూ ఉడికించుకోవడానికే టైమ్​ పడుతుంది. కాబట్టి ముందే ఆలూ బాయిల్​ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటే అప్పటికప్పుడు బోండాలు చేసుకోవచ్చు.
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​లను నీటిలో ఎక్కువ సేపు ముంచకూడదు. జస్ట్​ అలా డిప్​ చేసి ప్రెస్​ చేస్తే సరి. మిల్క్​ బ్రెడ్​ బదులు బ్రౌన్​ బ్రెడ్​ కూడా వాడుకోవచ్చు.
  • బ్రెడ్​ స్లైస్​ సైజ్​ను బట్టి ఆలూ మిశ్రమాన్ని ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఆలూ ఉండల సైజ్​ పెద్దగా ఉండి, బ్రెడ్​ స్లైస్​ల సైజ్​ తగ్గితే సరిగ్గా క్లోజ్​ కాక నూనెలో వేసుకున్నప్పుడు విచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

టేస్టీ అండ్​ హెల్దీ "మూంగ్​లెట్​" - ఆమ్లెట్​ను మించిన రుచి - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా పర్ఫెక్ట్​!

"ఉలవచారు" చేయడం ఇంత సులువా! - మీరూ ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

BREAD BONDA WITH POTATO
BREAD BONDA WITHOUT MAIDA AND CURD
BREAD BONDA RECIPE
బ్రెడ్​ బోండాలు ఎలా చేయాలి
BREAD BONDA RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.