మైదా, సోడా లేకుండా "బ్రెడ్ బోండాలు" - పిండి పులియబెట్టాల్సిన పని లేదు!
- బోండాలను ఒకటే పద్ధతిలో చేస్తున్నారా? - ఇలా బ్రెడ్ ఉపయోగించి చేయండి, సూపర్గా ఉంటాయి!
Published : December 8, 2025 at 3:46 PM IST
Bread Bonda Recipe: టిఫెన్స్లో మైసూర్ బోండాలకు సెపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంటుంది. టిఫెన్ సెంటర్స్, హోటల్స్కు వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది వీటిని ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. ఇంట్లో కూడా చేసుకుంటుంటారు. అయితే నార్మల్గా బోండా చేయాలంటే మైదా పిండి, పెరుగు, బేకింగ్ సోడా వంటివన్నీ తప్పినసరిగా కావాలి. కాగా మైదా ఎంత డేంజరో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందుకే ప్రస్తుతం చాలా మంది మైదా వాడకుండా జొన్న పిండి, రాగిపిండి బోండాలు అంటూ ఆల్టర్నేటివ్ వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మీకోసం అద్దిరిపోయే రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే "బ్రెడ్ బోండాలు". చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉండే వీటిని చాలా సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలైతే చాలా ఇష్టంగా తింటుంటారు. మైదా ఎంత మాత్రం అవసరం లేదు. మరి లేట్ చేయకుండా బ్రెడ్ బోండాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- బ్రెడ్ స్లైస్లు - తగిన్నన్ని
- బంగాళాదుంపలు - 3
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ - 1
- కారం - తగినంత
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - అర టీస్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 2
- ఉప్పు - తగినంత
తయారీ విధానం:
- ఆలుగడ్డలను శుభ్రంగా కడిగి రెండు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఆలూ వేసి అవి మునిగేంతవరకు వాటర్ పోసుకోవాలి.
- అందులోకి అర టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి మూత పెట్టి విజిల్ ఉంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేవరకు కుక్ చేసుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- ఈలోపు ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీరను సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి. అలాగే బ్రైడ్ స్లైస్లకు నాలుగు వైపులా చివర్లు అంటే గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ ఉండే పార్ట్ను కట్ చేసుకోవాలి.
- కుక్కర్ ఆవిరి పోయిన తర్వాత మూత తీసి ఆలూ పై పొట్టు తీసేసి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి.
- ఉడికించిన ఆలూను మెత్తగా మెదుపుకోవాలి. ఆపై అందులోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, పసుపు, కొత్తిమీర తరుగు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం ఆలూ మిశ్రమాన్ని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ చిన్న బాల్స్ సైజ్లో రౌండ్గా చేసుకుని పక్కన పెట్టాలి.
- ఓ బౌల్లోకి వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓ బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకుని లైట్గా వాటర్లో డిప్ చేసి నీళ్లు లేకుండా పిండుకోవాలి.
- అనంతరం బ్రెడ్ స్లైస్ మధ్యలో ఒక ఆలూ ఉండను ఉంచి మొత్తం క్లోజ్ చేసుకుంటే బోండా రెడీ. ఇలానే మిగిలిన ఆలూ ఉండలను కూడా బ్రెడ్ స్లైస్లలో పెట్టి ప్రిపేర్ చేసి రెడీగా ఉంచాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టి డీప్ఫ్రైకి సరిపడా నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో ప్రిపేర్ చేసుకున్న వాటిని నిధానంగా వేసుకోవాలి.
- కడాయికి సరిపడా వేసుకున్న తర్వాత మంటను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రెండు వైపులా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి.
- ఇవి పర్ఫెక్ట్గా వేగిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లోకి వేసుకోవాలి. మిగిలినవి కూడా ఇలానే వేయించుకుని నచ్చిన చట్నీతో తింటే సరి. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ బోండాలు రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- ఆలూ ఉడికించుకోవడానికే టైమ్ పడుతుంది. కాబట్టి ముందే ఆలూ బాయిల్ చేసి రెడీగా పెట్టుకుంటే అప్పటికప్పుడు బోండాలు చేసుకోవచ్చు.
- బ్రెడ్ స్లైస్లను నీటిలో ఎక్కువ సేపు ముంచకూడదు. జస్ట్ అలా డిప్ చేసి ప్రెస్ చేస్తే సరి. మిల్క్ బ్రెడ్ బదులు బ్రౌన్ బ్రెడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు.
- బ్రెడ్ స్లైస్ సైజ్ను బట్టి ఆలూ మిశ్రమాన్ని ఉండలుగా చేసుకోవాలి. ఆలూ ఉండల సైజ్ పెద్దగా ఉండి, బ్రెడ్ స్లైస్ల సైజ్ తగ్గితే సరిగ్గా క్లోజ్ కాక నూనెలో వేసుకున్నప్పుడు విచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
టేస్టీ అండ్ హెల్దీ "మూంగ్లెట్" - ఆమ్లెట్ను మించిన రుచి - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా పర్ఫెక్ట్!
"ఉలవచారు" చేయడం ఇంత సులువా! - మీరూ ట్రై చేయండి - టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!