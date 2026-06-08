"ఈ వేణుగోపాలుడు సంతాన సౌభాగ్య ప్రదాత" - టీటీడీలో విలీనమైన ఈ ఆలయం గురించి తెలుసా?
ఇక్కడ నిత్యపూజల్లో నైవేద్యాలు ఎంతో ప్రత్యేకం - 16 ఎకరాల్లో ఆసియాలో అతిపెద్ద కోనేరు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 12:11 PM IST
Karvetinagaram Temple : సంతాన సౌభాగ్యాన్ని కల్పిస్తాడని భక్తులు విశ్వసించే కార్వేటి నగరం వేణుగోపాలస్వామి ఆలయానికి గొప్ప చారిత్రక నేపథ్యం ఉంది. అద్భుత శిల్పకళా వైభవంతో పాటు ఆసియాలోనే అతి పెద్దదైన 16ఎకరాల స్కంద పుష్కరిణి ఇక్కడ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇక ప్రఖ్యాత వాగ్గేయకారుడు శ్రీసారంగపాణి ఇక్కడి వేణుగోపాలుడిపై 2వందలకు పైగా భక్తి కీర్తనలు రచించడం విశేషం. ఇంతటి చరిత్ర కలిగిన ఈ ఆలయం 1989లోనే టీటీడీలో విలీనం కాగా, తాజాగా బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి.
ఘనమైన చరిత్ర, అంతకు మించి భక్తుల విశ్వాసం, ఆసియాలోనే అతి పెద్ద కోనేరు మాత్రమే కాదు! నిత్య పూజల్లోనూ విశేషమైన నైవేద్యాలు ఈ ఆలయం సొంతం. దాదాపు 200కు పైగా కీర్తనలు ఆలయంలో కొలువుదీరిన వేణుగోపాలస్వామి సొంతం. కార్వేటినగరం శ్రీ వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం భక్తుల కోరికలను తీర్చుతూ, సంతాన భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే దివ్యక్షేత్రంగా పేరుగాంచింది. జూన్ 6న ప్రారంభమైన ఉత్సవాలు 14వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి.
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వేణువు ధరించి ఈ గోపాలుడి పాదాల చెంత వెన్నకుండ, వెనుక గోవు, ఇరువైపులా రుక్మిణీ, సత్యభామ అమ్మవార్లు దర్శనమిస్తుంటారు. స్వామివారి దివ్య మూర్తి దర్శనం భక్తుల మనో నేత్రంలో నిలిచిపోతుంది. వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం చోళుల కాలం నాటికే ఉనికిలో ఉన్నట్లు శాసనాలు లభించాయి. కార్వేటినగర రాజవంశీయుడు వెంకటపెరుమాళ్ రాజు ఆలయాన్ని పునర్నిర్మించినట్లు తెలుస్తోంది.
నిత్యం పూజల్లో విశిష్ట నైవేద్యాలు
వేణుగోపాలస్వామి ఆలయంలో జరిగే నిత్యపూజల్లో నైవేద్యాలు ఎంతో ప్రత్యేకం. నవనీతం, పెరుగన్నం, కట్టె పొంగలి, పులిహోర, మిరియాల పొంగలి, పాలు, పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్ నివేదిస్తుంటారు. ప్రత్యేక రోజులు, పండుగలు, పర్వదినాల సమయంలో క్షీరాన్నం, బెల్లం పొంగలి, అప్పం, లడ్డూ, వడ, బెల్లం దోస నైవేద్యాలు సమర్పించి భక్తులకు ప్రసాదంగా అందిస్తారు.
ఉత్సవాల వైభవం భక్తులను అలరిస్తుంది
ఆలయంలో మూలవిరాట్కు ప్రతి శుక్రవారం అభిషేకం జరిపిస్తుంటారు. ఇక ఉత్సవాల్లో భాగంగా జరిపించే కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొనాలనుకునే భక్తులు రూ.700 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా జూన్ 5న మృత్సంగ్రహణం, సేనాధిపతి ఉత్సవంతో పాటు అంకురార్పణ జరిపించారు. సుప్రభాతం, తోమాల, కొలువు, మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి, శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారికి అభిషేకం నిర్వహించారు.
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