"అనపకాయ చల్లపులుసు" - సాత్వికాహారం కోరుకునే వారికి బెస్ట్ రెసిపీ!

అనపకాయ, పెరుగుతో ఇలా చేయండి - ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది!

sorakaya_recipe
sorakaya_recipe (Getty images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 3:01 PM IST

2 Min Read
Sorakaya Recipe : కార్తీక మాసం టైంలో ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేసే అనపకాయతో చేసే పదార్థాలు తీసుకోవడం చాలా మంచిది. సాత్వికాహారం కోరుకునే వారు ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల హెల్దీగా ఉంటారు. అనపకాయ, పెరుగు ప్రధానంగా చేసే ఈ అనపకాయ చల్ల పులుసు ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. తిన్నా కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ చల్ల పులుసు ఇక్కడ ఇచ్చిన విధంగా మీరూ ఓ సారి ట్రై చేసి చూడండి.

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ లేదా అనపకాయ - పావు కేజీ
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - పావు స్పూన్
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • అల్లం - చిన్న ముక్క
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • నూనె - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - పావు స్పూన్
  • జీలకర్ర - పావు స్పూన్
  • మినప్పప్పు - పావు స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • ఎండు మిర్చి - 2
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
  • వాము - పావు స్పూన్
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :

  • ముందుగా అనపకాయ పొట్టు తీసుకుని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. లోపల గింజలు తీసేసుకుని గిన్నెలో నీళ్లు పోసి, ఉప్పు, పసుపు వేసి ఉడికించుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్​లో5 నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలు
  • ఇపుడు పెరుగు ఉండలు లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. మిక్సీ జార్​లోకి అల్లం, పచ్చిమిర్చి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ లోగా అనపకాయ ఉడికిపోతుంది. ఇపుడు ఉడికించుకున్న అనపకాయ ముక్కలు పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనపకాయ ముక్కలను ఉడికించుకుని లేదా కాస్త నూనె వేసుకుని ఉప్పు, కారం కలిపి ఫ్రై చేసుకుని కూడా తీసుకోవచ్చు. నూనె లేకుండా, ఉడికించుకుని తీసుకునే అనపకాయ రుచి చాలా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది.
  • స్టవ్ పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేసుకుని వేడెక్కగానే ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, శనగపప్పు వేయించాలి. ఆ తర్వాత ఎండు మిర్చి. ఉల్లిపాయలు, కరివేపాకు, వాము వేసుకుని వేయించాలి. వేగిన తర్వాత ఇంగువ కూడా వేసుకుని ఓసారి బాగా కలిపి గ్రైండ్ చేసుకున్న అల్లం, పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసుకోవాలి.
  • ఇపుడు ఉడికించుకున్న అనపకాయ ముక్కల్లోకి పెరుగు వేసుకుని కలుపుకోవాలి. ఈ సమయంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసి కలపాలి. ఆ తర్వాత రెడీ చేసుకున్న పోపు కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి.
  • కావాలంటే కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా వేసుకుని 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుంటే చాలు! సొరకాయ ముక్కలు పెరుగును పీల్చుకుని తింటున్నపుడు చాలా కమ్మగా ఉంటాయి.

