సొరకాయతో సూపర్ బ్రేక్​ ఫాస్ట్! - సరికొత్తగా అద్దిరిపోతుంది

- సొరకాయతో సరికొత్త టిఫెన్ - నోరూరించే అల్పాహారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు

Bottle Gourd Tiffin
Bottle Gourd Tiffin (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 4:06 PM IST

Bottle Gourd Tiffin : సొరకాయతో అద్దిరిపోయే కర్రీ చేసుకుంటారు. ఇంకా చట్నీ, సాంబారు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కానీ, సొరకాయతో టిఫెన్​ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • లేత సొరకాయ - 1
  • పచ్చిమిర్చీ - ఐదారు
  • ఉల్లిగడ్డ తురుము - పావు కప్పు
  • తురిమిన క్యారెట్ - పావు కప్పు
  • కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
  • జీలకర్ర - 1 స్పూన్
  • ఉప్పు - తగినంత
  • మిరియాలు - 1 స్పూన్
  • బియ్యం పిండి - అరకప్పు
  • ఉప్మా రవ్వ - అరకప్పు
  • ఆవాలు - 1 స్పూన్
  • కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
  • నెయ్యి - 1 స్పూన్
  • మినపప్పు - 1 స్పూన్
  • శనగపప్పు - 1 స్పూన్
  • వెల్లుల్లి - ఐదారు
  • పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
  • ఇంగువ - చిటికెడు
  • కొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • లేత సొరకాయ తీసుకొని దాన్ని పొట్టు తీయాలి. తర్వాత గ్రేటర్ సాయంతో సన్నగా తురుముకోవాలి
  • ఈ తురుములో సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చీ వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్​ చేసుకున్న ఉల్లిగడ్డ, తురిమిన క్యారెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి
  • కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర, ఉప్పు, మిరియాలు, బియ్యం పిండి, ఉప్మా రవ్వ వేసుకొని అర కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
  • నీళ్లు కలిపిన తర్వాత మరీ పిండి లూజుగా ఉండకూడదు. కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. పిండి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్​ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. చిటపటలాడిన తర్వాత మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పిండిలో వేసుకోవాలి
  • రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసి కలుపుకొని ఓ అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
  • ఈ లోగా సొరకాయ పొట్టుతో చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో కాస్త నెయ్యి వేసుకోవాలి
  • వేడెక్కిన తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ మినపప్పు, 1 స్పూన్ శనగపప్పు, ఐదారు వెల్లుల్లి, ఐదారు పచ్చి మిర్చీ, చిటికెడు ఇంగువ వేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు పీల్​ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ పొట్టును వేసుకొని, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టి 5 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
  • చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్​ తీసుకొని, ఈ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసుకొని, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పొడి, కొత్తి మీర వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కాస్త పోపు పెట్టుకొని, ఇందులో పోసేయాలి
  • ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పిండితో దోశలు వేసుకోవాలి
  • స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి ఈ పిండిని దోశలాగా వేసుకోవాలి. అయితే రెగ్యులర్ దోశ మాదిరిగా పలుచగా వేస్తే కుదరదు. కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
  • దీన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీతో లాగిస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది

