సొరకాయతో సూపర్ బ్రేక్ ఫాస్ట్! - సరికొత్తగా అద్దిరిపోతుంది
- సొరకాయతో సరికొత్త టిఫెన్ - నోరూరించే అల్పాహారాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు
Bottle Gourd Tiffin (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 4:06 PM IST
Bottle Gourd Tiffin : సొరకాయతో అద్దిరిపోయే కర్రీ చేసుకుంటారు. ఇంకా చట్నీ, సాంబారు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు. కానీ, సొరకాయతో టిఫెన్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? అవును, ఎంతో రుచికరంగా ఉండే రెసిపీని తయారు చేసుకోవచ్చు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- లేత సొరకాయ - 1
- పచ్చిమిర్చీ - ఐదారు
- ఉల్లిగడ్డ తురుము - పావు కప్పు
- తురిమిన క్యారెట్ - పావు కప్పు
- కొత్తిమీర తరుగు - పిడికెడు
- జీలకర్ర - 1 స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- మిరియాలు - 1 స్పూన్
- బియ్యం పిండి - అరకప్పు
- ఉప్మా రవ్వ - అరకప్పు
- ఆవాలు - 1 స్పూన్
- కరివేపాకు - రెండు రెమ్మలు
- నెయ్యి - 1 స్పూన్
- మినపప్పు - 1 స్పూన్
- శనగపప్పు - 1 స్పూన్
- వెల్లుల్లి - ఐదారు
- పచ్చి మిర్చీ - ఐదారు
- ఇంగువ - చిటికెడు
- కొబ్బరి పొడి - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
వింటే భారతం వినాలి - తింటే "మటన్ గారెలు" తినాలి!!
తయారీ విధానం :
- లేత సొరకాయ తీసుకొని దాన్ని పొట్టు తీయాలి. తర్వాత గ్రేటర్ సాయంతో సన్నగా తురుముకోవాలి
- ఈ తురుములో సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చీ వేసుకోవాలి. సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిగడ్డ, తురిమిన క్యారెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి
- కొత్తిమీర తరుగు, జీలకర్ర, ఉప్పు, మిరియాలు, బియ్యం పిండి, ఉప్మా రవ్వ వేసుకొని అర కప్పు నీళ్లు యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి
- నీళ్లు కలిపిన తర్వాత మరీ పిండి లూజుగా ఉండకూడదు. కాస్త గట్టిగానే ఉండాలి. పిండి మొత్తం కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఇప్పుడు స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత 1 స్పూన్ ఆవాలు వేసుకోవాలి. చిటపటలాడిన తర్వాత మిక్స్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పిండిలో వేసుకోవాలి
- రెండు రెమ్మల కరివేపాకు కూడా వేసి కలుపుకొని ఓ అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి
- ఈ లోగా సొరకాయ పొట్టుతో చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టౌ మీద కడాయి పెట్టి, అందులో కాస్త నెయ్యి వేసుకోవాలి
- వేడెక్కిన తర్వాత అందులో 1 స్పూన్ మినపప్పు, 1 స్పూన్ శనగపప్పు, ఐదారు వెల్లుల్లి, ఐదారు పచ్చి మిర్చీ, చిటికెడు ఇంగువ వేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు పీల్ చేసి పెట్టుకున్న సొరకాయ పొట్టును వేసుకొని, తగినంత ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టి 5 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ తీసుకొని, ఈ మిశ్రమాన్ని అందులో వేసుకొని, 2 టేబుల్ స్పూన్ల కొబ్బరి పొడి, కొత్తి మీర వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. కాస్త పోపు పెట్టుకొని, ఇందులో పోసేయాలి
- ఇప్పుడు ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న పిండితో దోశలు వేసుకోవాలి
- స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి ఈ పిండిని దోశలాగా వేసుకోవాలి. అయితే రెగ్యులర్ దోశ మాదిరిగా పలుచగా వేస్తే కుదరదు. కాస్త మందంగానే వేసుకోవాలి.
- దీన్ని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న చట్నీతో లాగిస్తే ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది