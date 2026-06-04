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కమ్మని "సొరకాయ పునుగులు" - స్నాక్ కొత్తగా తినాలనిపిస్తే ఇలా ట్రై చేయండి!

సొరకాయతో కరకరలాడే పునుగులు - నోటికి ఓ కొత్త రుచినిస్తాయి!

Sorakaya Punugulu
Sorakaya Punugulu (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 4:54 PM IST

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Sorakaya Punugulu : చాలా మంది​ ఇష్టంగా తినే స్నాక్​ ఐటమ్స్​లో పునుగులు ఒకటి. వీటిని వేడివేడిగా పల్లీ చట్నీ లేదా టమోటా చట్నీతో కలిపి ఉల్లిపాయల కాంబినేషన్​తో తింటే అద్దిరిపోతుంది. దీనిని వివిధ రకాల పదార్థాలతో చేస్తుంటారు. అలాంటి వారి కోసమే ఇవాళ ఓ కొత్త రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే సొరకాయ పునుగులు. ఇవి తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. ఈ స్టెప్స్ పాటిస్తూ చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీకి ఫేవరెట్ స్నాక్​ రెసిపీగా మారుతుంది. అంతేకాక మీకు కొత్తగా ఏదైనా స్నాక్ తినాలనిపించినప్పుడు దీన్ని చేసి తింటే మరోసారి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది. కొత్తవాళ్లైనా ఈ పద్ధతిలో సింపుల్​గా చేసేయొచ్చు. మరి ఆలస్యం చేయకుండా సొరకాయ పునుగులు ఎలా చేయాలి? కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు ఓ లుక్కేయండి.

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Sorakaya Punugulu
సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ తురుము - 4 కప్పులు
  • బొంబాయి రవ్వ - 4 కప్పులు
  • కొబ్బరిపొడి - 4 టీ స్పూన్లు
  • క్యారెట్ - 2
  • స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు - 6 టేబుల్ స్పూన్లు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 2 టీ స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • నువ్వులు - 2 టీ స్పూన్లు
  • బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
  • ఇంగువ - అర టీ స్పూన్​
  • ఆయిల్ - సరిపడా
Sorakaya Punugulu
క్యారెట్ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో సొరకాయ తురుమును తీసి పక్కనుంచాలి. అదేవిధంగా రెండు క్యారెట్​లను​, అవసరం మేరకు స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్​ను తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు మిక్సింగ్ బౌల్లో తరిగి ఉంచిన సొరకాయ తురుము, ఆరు టేబుల్ స్పూన్ల స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ తరుగు, రెండు టీ స్పూన్ల అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలపాలి.
  • ఇందులోనే నాలుగు టీ స్పూన్ల కొబ్బరిపొడి, రెండు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ, రెండు టీ స్పూన్ల నువ్వులు, అర కప్పు పెరుగు యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఆపై నాలుగు కప్పుల బొంబాయి రవ్వ, అర టీ స్పూన్ ఇంగువ వేసి బాగా కలపాలి. ఇక్కడ పిండిని మరీ గట్టిగా లేదా మరీ లూజ్​గా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్​గా మిక్స్ చేయాలి.
Sorakaya Punugulu
జీలకర్ర (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ ఆన్​ చేసి కడాయిలో వేయించడానికి సరిపడా నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత చేతులు తడి చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ పునుగుల మాదిరిగా కడాయికి సరిపడా వేసి ఒక నిమిషం పాటు అలాగే వదిలేయాలి.
  • ఆ తర్వాత పునుగులను రెండు వైపులా టర్న్ చేస్తూ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
Sorakaya Punugulu
పెరుగు (Getty Images)
  • అంతే కరకరలాడే సొరకాయ పునుగులు రెడీ అయినట్లే!
  • ఈ పునుగులను టమోటా చట్నీ లేదా పల్లీ చట్నీ లేదా టమోటా కెచప్​తో తింటే కిర్రాక్​ టేస్ట్​తో అద్దిరిపోతాయి.
Sorakaya Punugulu
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)
  • ఇక లేట్ చేయకుండా మీరు కూడా ఇంట్లో ఈ విధంగా చేసి ఇంటిల్లిపాదీకి సర్​ప్రైజ్ ఇవ్వండి.

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TAGGED:

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