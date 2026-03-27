పిండి రుబ్బకుండానే సొరకాయతో "ఇడ్లీలు" - రొటీన్కు భిన్నంగా - ఎంతో టేస్టీగా!
సొరకాయతో ఇడ్లీలు - సింపుల్గా ఇలా చేయండి టేస్ట్ అద్దిరిపోతాయి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 5:23 PM IST
Instant Sorakaya Idli in Telugu : సొరకాయతో పప్పు, పచ్చడి, కర్రీ సహా వివిధ రకాలు వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే దీనితో ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఓసారి చేశారంటే సూపర్ సాఫ్ట్గా వస్తాయి. అంతేకాక పిండి ముందే ప్రిపేర్ చేసే పనిలేకుండా ఇన్స్టంట్గా వీటిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి లేట్ చేయకుండా సొరకాయతో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- సొరకాయ తురుము - ఒక కప్పు
- బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
- పెరుగు - అర కప్పు
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- క్యారెట్ - 1
- ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - అర టీ స్పూన్
- ఎండుమిర్చి - 2
- ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
- బేకింగ్ సోడా - అర టీ స్పూన్
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో సొరకాయను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, ఒక క్యారెట్ను పొట్టు తీసి తరిగి ఉంచాలి.
- ఇప్పుడు సొరకాయ తురుమును కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండి ఆ రసాన్ని ఓ గిన్నెలోకి వేసి తురుమును పక్కనుంచాలి.
- అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఇందులోనే ఎండుమిర్చి తుంపులు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. రవ్వ వేగి లైట్గా కలర్ మారాక స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి.
- అనంతరం వేయించిన రవ్వ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే తీసి పెట్టుకున్న సొరకాయ రసం, అర కప్పు పెరుగు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా రవ్వను కలిపి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- పది నిమిషాల అనంతరం నానబెట్టిన రవ్వ మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న సొరకాయ తురుము, తరిగి ఉంచిన క్యారెట్, కొత్తిమీర తురుము, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్కు నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేయాలి. అనంతరం ఇడ్లీ ప్లేట్స్ను ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- పదిహేను నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే సొరకాయతో వేడివేడి ఇడ్లీలు తయారైనట్లే!
- ఈ ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!
