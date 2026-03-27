పిండి రుబ్బకుండానే సొరకాయతో "ఇడ్లీలు" - రొటీన్​కు భిన్నంగా - ఎంతో టేస్టీగా!

Sorakaya Idli (Getty Images)
Published : March 27, 2026 at 5:23 PM IST

Instant Sorakaya Idli in Telugu : సొరకాయతో పప్పు, పచ్చడి, కర్రీ సహా వివిధ రకాలు వంటలు చేస్తుంటారు. అయితే దీనితో ఇడ్లీలు చేసుకోవచ్చని మీకు తెలుసా? లేదంటే మాత్రం ఇప్పుడు చెప్పబోయే స్టెప్స్ పాటిస్తూ ఓసారి చేశారంటే సూపర్​ సాఫ్ట్​గా వస్తాయి. అంతేకాక పిండి ముందే ప్రిపేర్​ చేసే పనిలేకుండా ఇన్​స్టంట్​గా వీటిని ప్రిపేర్ చేయోచ్చు. మరి లేట్​ చేయకుండా సొరకాయతో ఇడ్లీలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూసేయండి.

సొరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • సొరకాయ తురుము - ఒక కప్పు
  • బొంబాయి రవ్వ - ఒక కప్పు
  • పెరుగు - అర కప్పు
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • క్యారెట్ - 1
  • ఆయిల్ - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
  • మినపప్పు - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 2
  • ఆవాలు - అర టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొంచెం
  • బేకింగ్​ సోడా - అర టీ స్పూన్​
బొంబాయి రవ్వ (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా కావాల్సిన పరిమాణంలో సొరకాయను కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అలాగే రెండు ఎండుమిర్చి, కొద్దిగా కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, ఒక క్యారెట్​ను పొట్టు తీసి తరిగి ఉంచాలి.
  • ఇప్పుడు సొరకాయ తురుమును కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండి ఆ రసాన్ని ఓ గిన్నెలోకి వేసి తురుమును పక్కనుంచాలి.
  • అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత అర టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి దోరగా వేయించాలి.
  • ఇందులోనే ఎండుమిర్చి తుంపులు, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి. అలాగే కప్పు బొంబాయి రవ్వ వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి కలుపుతూ వేయించాలి. రవ్వ వేగి లైట్​గా కలర్​ మారాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
పెరుగు (Getty Images)
  • అనంతరం వేయించిన రవ్వ మిశ్రమాన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేయాలి. ఇందులోనే తీసి పెట్టుకున్న సొరకాయ రసం, అర కప్పు పెరుగు వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు పోస్తూ ఇడ్లీ పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా రవ్వను కలిపి పది నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
కొత్తిమీర (Getty Images)
  • పది నిమిషాల అనంతరం నానబెట్టిన రవ్వ మిశ్రమంలో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, తీసి పెట్టుకున్న సొరకాయ తురుము, తరిగి ఉంచిన క్యారెట్, కొత్తిమీర తురుము, అర టీ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా వేసి కలపాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్​ ఆన్ చేసి ఇడ్లీ పాత్రలో సరిపడా నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. ఈలోపు ఇడ్లీ ప్లేట్స్​కు నూనె లేదా నెయ్యి అప్లై చేసి పిండిని కొద్దికొద్దిగా వేయాలి. అనంతరం ఇడ్లీ ప్లేట్స్​ను ఇడ్లీ పాత్రలో ఉంచి 15 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • పదిహేను నిమిషాల అనంతరం స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఐదు నిమిషాల పాటు అలాగే వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకోవాలి.
  • అంతే సొరకాయతో వేడివేడి ఇడ్లీలు తయారైనట్లే!
  • ఈ ఇడ్లీలను పల్లీ చట్నీ లేదా అల్లం చట్నీతో తింటే సూపర్ అనాల్సిందే!

