పాలు పోసి చేసే సొరకాయ కర్రీ - ఎలాంటి మసాలాలు లేకుండా కమ్మగా ఇలా చేయండి!
సొరకాయ కర్రీలో పాలు విరగకుండా ఇలా ట్రై చేయండి - చాలా ఇష్టంగా తింటారు!
sorakaya_milk_curry (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 1:33 PM IST
Sorakaya Milk Recipe : పచ్చిమిర్చి కారం, పాలు పోసి చేసే సొరకాయ కర్రీ ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది. ఊహిస్తేనే నోరూరించేంత టేస్ట్ ఉండే ఈ కర్రీ రైస్, చపాతీ రెండింట్లోకి అద్దిరిపోతుంది. చాలా మంది సొరకాయ కర్రీలో పాలు పోయగానే విరిగిపోవడం గమనించే ఉంటారు. కానీ, పాలు విరగకుండా కర్రీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- సొరకాయ - 500 గ్రాములు
- ఆవాలు - అర స్పూన్
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- పచ్చిశనగపప్పు - అర స్పూన్
- మినప్పప్పు - అర స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - మీడియం సైజు 2
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కరివేపాకు - 1 రెమ్మ
- పచ్చిమిర్చి - 10
- వెల్లుల్లి - 5
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - తరుగు కొద్దిగా
- పాలు - 1 కప్పు
ఇలా ట్రై చేయండి :
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్పై కడాయి పెట్టుకుని నూనె వేడెక్కగానే పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి. ఆవాలు, జీలకర్ర, మినప్పప్పు, పచ్చి శనగపప్పు వేసుకుని వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత 2 మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఉప్పు, పసుపు వేసుకుని కలిపి ఉల్లిపాయ ముక్కలు మెత్త బడే వరకు వేయించుకోవాలి. అందులోనే 1 రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకుని వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న సొరకాయ ముక్కలు వేసుకుని కలిపి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో మగ్గించుకోవాలి. ఈ లోగా పచ్చి కారం రెడీ చేసుకోవాలి.
- 10 పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కట్ చేసుకుని మిక్సీజార్లోకి వేసుకోవాలి. అందులోనే వెల్లుల్లి, జీలకర్ర, కొత్తిమీర వేసుకుని కచ్చా పచ్చాగా గ్రైండ్ చేసుకుని తీసుకోవాలి. ఈ లోగా సొరకాయ ముక్కలు మెత్తబడిపోతాయి. కర్రీపై మూత తీసుకుని పచ్చికారం వేసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా సొరకాయ, పచ్చికారం వేసుకుని నూనెలోనే మగ్గించుకోవాలి. ఇపుడు కొద్దిగా టేస్ట్ చూసుకుని ఉప్పు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సొరకాయ ముక్కలు, పచ్చికారం కలిపిన కర్రీ కాస్త రంగు మారిన తర్వాత 1 కప్పు కాచి చల్లార్చిన పాలు పోసుకోవాలి. మీగడ పాలు అయితే కర్రీ టేస్ట్ ఇంకా బాగుంటుంది.
- ఇపుడు మూత పెట్టకుండానే సన్నటి మంటపైటనే ఉడికించుకోవాలి. మంట ఎక్కువగా పెడితే పాలు విరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే మూత పెట్టకుండా సన్నటి మంటపైనే ఉడికించుకోవాలి. కర్రీ దగ్గర పడిన తర్వాత చివర్లో కొత్తిమీర చల్లుకుంటే చాలు! ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. ఎలాంటి మసాలాలు లేని ఈ కర్రీ పిల్లలు, పెద్దలు ఎంతో ఇష్టంగా తినేస్తారు.
