సొరకాయతో అద్దిరిపోయే స్వీట్ - బర్ఫీని ఇష్టంగా లాగించేస్తారు!
- చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, తయారీ కూడా సింపుల్ - ఒకటికి రెండు స్వీట్లు తినేస్తారు
Published : April 19, 2026 at 10:31 AM IST
Sorakaya Sweet : ఎండా కాలం అంటేనే మంట. వేడిగా ఉన్న దేన్నీ కూడా దగ్గరకు రానివ్వలేం. ఫుడ్ విషయంలో కూడా ఈ రూల్ అప్లై అవుతుంది. అందుకే చల్లదనాన్ని ఇచ్చే పదార్థాలకు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అలాంటి వాటిల్లో సొరకాయ ముఖ్యమైనది. ఇది శరీరానికి చల్లదనాన్ని అందించడమే కాకుండా, తేలికగా జీర్ణమయ్యే గుణం కలిగి ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది దీన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు.
సాధారణంగా సొరకాయతో పులుసు, కూరలు చేస్తుంటాం. అయితే, ఈ సారి కొంచెం వెరైటీగా తియ్యని రెసిపీ చేద్దాం. అదే సొరకాయ బర్ఫీ. ఈ స్వీట్ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో అంత హెల్దీ కూడా! మరి, ఈ స్పెషల్ రెసిపీని ఎలా తయారు చేయాలి? అందుకోసం కావాల్సిన పదార్థాలేంటి? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- లేత సొరకాయ - ఒకటి
- కొబ్బరి పొడి - ఒక కప్పు
- పాలు - మూడు కప్పులు
- నెయ్యి - మూడు టేబుల్ స్పూన్లు
- చక్కెర - ముప్పావు కప్పు
- వేయించిన బాదం పలుకులు - రెండు టేబుల్ స్పూన్లు
- యాలకుల పొడి - ఒక టీ స్పూన్
- పాలపొడి - ముప్పావు కప్పు
- గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ - మూడు చుక్కలు
వారెవ్వా అనిపించే గోదారోళ్ల స్వీట్ "పాకుండలు" - ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా సొరకాయను శుభ్రంగా కడిగి, తొక్క తీసి గ్రేటర్తో సన్నగా తురుముకోవాలి.
- స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టి అందులో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసి కరిగించాలి.
- ఆ తరువాత సొరకాయ తురుము వేసి, అందులోని నీరు పూర్తిగా ఆవిరయ్యే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫ్రైచేయాలి
- తరువాత అందులో రెండు కప్పుల పాలు పోసి మృదువుగా ఉడికేలా కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమంలో చక్కెర, గ్రీన్ ఫుడ్ కలర్ వేసి బాగా కలపాలి. చక్కెర పూర్తిగా మెల్ట్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి
- ఇప్పుడు మరో పాన్ తీసుకుని, రెండో స్టౌ మీద పెట్టి, అందులో మిగిలిన నెయ్యి, ఒక కప్పు పాలు, పాలపొడి, కొబ్బరి పొడి వేసి ఉండలు కట్టకుండా బాగా కలపాలి.
- ఈ మిశ్రమం చిక్కబడుతూ పాత్ర నుండి వేరుపడే వరకూ కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని సొరకాయలో కలిపి రెండూ పూర్తిగా కలిసేలా కలుపుకోవాలి
- మొత్తం మిశ్రమం చిక్కగా తయారైన తర్వాత యాలకుల పొడి, బాదం పలుకులు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసుకొని అందులో కాస్త నెయ్యి వేసి ప్లేట్ కు అప్లై చేయాలి. ఆ తర్వాత కుక్ చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని అందులో సమానంగా పరచాలి
- కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టేసి, చల్లారిన తర్వాత కనీసం రెండు గంటల పాటు ఫ్రిజ్లో ఉంచాలి. తరువాత కావలసిన ఆకారంలో కట్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన సొరకాయ బర్ఫీ సిద్ధం అవుతుంది.
ఎండల్లో హాయినిచ్చే పంజాబీ "స్వీట్ లస్సీ", మజానిచ్చే "డ్రైఫ్రూట్స్ లస్సీ"! - సింపుల్గా చేసుకోండిలా!
కమ్మనైన "గోధుమరవ్వ కేసరి" అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు - రుచి అద్దిరిపోతుంది!