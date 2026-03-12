ఘుమఘుమలాడే "బోటి దప్పళం" - ఈ పద్ధతిలో చేశారంటే ఇంటిల్లిపాదీ తృప్తిగా తింటారు!
బోటితో సింపుల్గా చేసుకునే కర్రీ - ఇలా చేస్తే అద్భుతంగా వస్తుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 10:32 AM IST
Boti Dappalam Recipe : నాన్వెజ్ ప్రియులకు బోటి పేరు చెప్పగానే నోరూరుతుంది. దీనితో కర్రీ, ఫ్రై అంటూ వివిధ రకాల రెసిపీలు చేస్తుంటారు. మరి మీరెప్పుడైనా బోటి దప్పళం తిన్నారా? లేదంటే మాత్రం ఈ విధంగా చేశారంటే నోటికి కొత్త రుచినిస్తుంది. ఈ కర్రీని కొన్ని ప్రాంతాల్లో బోటి దప్పడం అని కూడా పిలుస్తారు. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మునగాకు పొడి కాదు పచ్చడి ట్రై చేయండి - చపాతీల్లోకీ సూపర్ టేస్ట్!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- బోటి - అర కేజీ (500 గ్రాములు)
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 4
- కరివేపాకు - కొద్దిగా
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
- టమోటాలు - 2
- కారం - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- గరంమసాలా - 1 టీ స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీ స్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- చింతపండు - 30 గ్రాములు
- శనగపిండి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- పసుపు - ఒకటిన్నర టీ స్పూన్
- ఆయిల్ - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా రెండు ఉల్లిపాయలు, రెండు టమోటాలు, నాలుగు పచ్చిమిర్చిని తరిగి ఉంచాలి. అలాగే ఓ గిన్నెలో 30 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు గిన్నెలో అర కిలో బోటి వేసి శుభ్రంగా కడగాలి. ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు, కడిగి పెట్టుకున్న బోటి వేసి 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించాలి.
- అనంతరం బోటిని వడగట్టి ఓ గిన్నెలో వేయాలి. ఇందులోనే గోరువెచ్చని నీళ్లు పోసి బోటి ముక్కలను బాగా రుద్దుతూ వాటిపైన గరుకుగా ఉన్న పదార్థాన్ని తీసేయాలి. ఆ తర్వాత మరో రెండుసార్లు శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్లో కడిగి పెట్టుకున్న బోటి, సరిపడా నీళ్లు, కొద్దిగా ఉప్పు, అర టీ స్పూన్ పసుపు వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు కుక్కర్ మూతపెట్టి ఆరు విజిల్స్ వచ్చేవరకు ఉడికించాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోయాలి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, తరిగి ఉంచిన ఉల్లిపచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ వేగాక కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్, అర టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేగనివ్వాలి.
- ఇవి వేగాక ఉడికించిన బోటి, కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటా ముక్కలు, ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం, ఒక టీ స్పూన్ గరంమసాలా వేయాలి. ఇందులోనే ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, నానబెట్టిన చింతపండు గుజ్జు, తగినన్ని నీళ్లు పోసి మిక్స్ చేయాలి. అనంతరం మూతపెట్టి ఉడికించాలి.
- ఈ మిశ్రమం ఉడికే లోపు మరో గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండి, కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉండలు లేకుండా బాగా కలపాలి.
- ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న బోటి మిశ్రమంలో శనగపిండి నీళ్లను వేసి రెండు నిమిషాల పాటు ఉడకనివ్వాలి. 2 నిమిషాల తర్వాత చివరగా కొత్తిమీర వేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- అంతే ఘుమఘుమలాడే బోటి దప్పళం మీ ముందుంటుంది!
ఉపవాసం వేళ ఎంతో మేలు చేసే "తల్బినా" - పంచదార లేకుండా బార్లీతో కమ్మని జావ!
పిల్లలు అన్నం తినడం లేదా? ఇలా "కాజు పాలకూర రైస్" చేశారంటే ఇష్టంగా తింటారు!