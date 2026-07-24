"బోనం" ఎన్ని రకాలు? - మీరు ఏది తయారు చేస్తారు?
- భాగ్యనగరంలో ప్రారంభమైన ఆషాఢమాస బోనాల పండుగ - 'బోనం' అర్థం ఇదేనట!
Published : July 24, 2026 at 1:35 PM IST
Bonam Types : తెలంగాణలో ఆషాఢం వచ్చిందంటే భాగ్యనగరం బోనాలతో హోరెత్తుతుంది. ఇంటి ఆడపిల్లలు తలమీద బోనం ఎత్తుకుని డప్పుచప్పులు, శివసత్తుల పూనకాలతో అమ్మవారి గుడి దగ్గరకు చేరుతుంటే ఆ ఉత్సవం చూడటానికి రెండు కళ్లూ సరిపోవు. ఈ బోనాల పండగ ఒకరోజు జరుపుకునేది కాదు. నెల రోజులు నిర్వహించే సంప్రదాయ సంబరం. పేద, ధనిక అనే బేధం లేకుండా అందరూ కలిసి ధూంధాంగా జరుపుకునే వేడుక. ఈ క్రమంలోనే అసలు బోనం అంటే ఏమిటి? ఎన్ని రకాల నైవేద్యాలు బోనంగా సమర్పించవచ్చు? ఎలా తయారు చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
బోనం అంటే ఏమిటి: ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, వ్యాధులు, అనుకోని విపత్తుల నుంచి రక్షించమని గ్రామ దేవతలకు మొక్కుకుని సమర్పించే నైవేద్యమే బోనం. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే అమ్మవారికి సమర్పించే భోజనాన్ని బోనం అని పిలుస్తారు. పెళ్లి తరువాత కూతురు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఎలా అయితే ప్రేమగా భోజనం పెడతారో, ఆషాఢ మాసంలో పుట్టింటికి వచ్చే అమ్మవారికి భక్తులు ప్రేమతో సమర్పించే నైవేద్యమే బోనం. భాషాపరంగా భోజనం ప్రకృతి, బోనం వికృతి.
బోనం రకాలు: ఆషాఢమాసంలో అమ్మవారికి సమర్పించే బోనాలు ప్రాంతాన్ని బట్టి రకరకాలుగా ఉంటాయి. అందులో కొన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం.
బెల్లం బోనం: పాలు, బియ్యం, బెల్లం, నెయ్యి వంటివి వేసి పరమాన్నం మాదిరి ఈ బోనం తయారు చేస్తారు. ఈ బోనం వెనుక విశిష్టత చూస్తే ఆషాఢమాసంలో పుట్టింటికి వచ్చే అమ్మవారిని సంతోషపెట్టడానికి తీపి పదార్థంతో తయారు చేసి నైవేద్యంగా పెడతారు.
పచ్చ బోనం: కేవలం బియ్యం, నీళ్లు, పసుపు ఉపయోగించి బోనం తయారు చేస్తారు. అమ్మవారు ఎప్పుడూ సౌభాగ్యంతో, శాంతితో ఉండాలని భావించి పసుపుతో తయారు చేసిన బోనాన్ని సమర్పిస్తారు. అలాగే వర్షాకాలంలో వచ్చే అంటువ్యాధుల నుంచి రక్షించమని కూడా వేడుకుంటూ తయారు చేస్తారు.
చద్దన్నం బోనం: వండిన అన్నం, పెరుగు కలిపి బోనం తయారు చేస్తారు. ఉగ్రరూపంలో ఉన్న అమ్మవార్లను శాంతింపజేయడానికి ఈ రకమైన బోనం తయారు చేసి నైవేద్యంగా పెడతారు.
పులగం బోనం: పెసరపప్పు, బియ్యం, బెల్లం వంటి పదార్థాలు ఉపయోగించి పులగం మాదిరి చేసి బోనం సమర్పిస్తారు.
పచ్చిపులుసు బోనం: అన్నం, చింతపండు, పచ్చిమిర్చి సహా వివిధ పదార్థాలు కలిపి పచ్చిపులుసు బోనం నివేదిస్తారు. అంటే బియ్యాన్ని అన్నం మాదిరి వండి ఓ గిన్నెలో పచ్చిపులుసు తీసుకుని బోనం మాదిరి గుడికి తీసుకెళ్లి అమ్మవారికి సమర్పిస్తారు. ప్రకృతి ఇచ్చిన వనరులను దైవానికి సమర్పించడం ఇందులో దాగున్న అంతరార్థం.
కలగూర బోనం: ప్రకృతిలో లభించే వివిధ రకాల ఆకుకూరలు, కూరగాయలతో అన్నం వండి బోనం సమర్పిస్తారు. సమాజంలో అన్ని వర్గాల ప్రజలు కలిసికట్టుగా ఉండాలనే భావనను ఈ 'కలగూర' బోనం సూచిస్తుంది.
ఇలా పలు రకాల బోనాలు ఉంటాయి. ఇందులో దేని ప్రత్యేకత దానిదే. నిండు మనసుతో సమర్పించే ఏ మనసునైనా అమ్మవారు మనస్పూర్తిగా స్వీకరిస్తుందని పండుతులు చెబుతున్నారు.
బోనం ఎలా తయారు చేయాలి? :
- బోనాల వేళ మహిళలు తెల్లవారుజామునే లేచి ఇంటిని శుభ్రం చేసుకుని తలస్నానం చేసిన తర్వాత బోనం సమర్పించాలి.
- ఈ క్రమంలో ముందుగా కొత్త మట్టి కుండ లేదా రాగి పాత్రను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆ తర్వాత లైట్గా పసుపు, కుంకుమ అద్ది పొయ్యి మీద ఉంచి మీకు నచ్చిన రీతిలో బోనం వండుకోవాలి. ఉదాహరణకు బెల్లం బోనం అయితే కుండలో పాలు పోసి మరిగిన తర్వాత బియ్యం వేసి మెత్తగా ఉడికించి బెల్లం, నెయ్యి జోడిస్తే సరి.
- బోనం తయరైన తర్వాత కుండ లేదా పాత్రను పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలి.
- ఆ తర్వాత కుండ మొత్తం పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్లతో మీకు నచ్చినట్లు అలంకరించుకోవాలి. అనంతరం పూలు, వేప మండలు, మామిడిఆకులతో తోరణాలు కట్టాలి.
- అనంతరం ఆ కుండ మీద సరిపడేలా మరో చిన్న కుండను కూడా ఉంచి, పసుపు, కుంకుమ బొట్లతో అలంకరించుకోవాలి.
- ఆ చిన్న కుండలో నీరు పోసి కొద్దిగా బెల్లం ముక్క వేయాలి. దీనినే సాక అంటారు. ఈ నీటిని అమ్మవారికి ఆరబోస్తారు.
- ఇప్పుడు బోనం కుండ మీద చిన్న కుండను ఉంచి మూత పెట్టి అందులో నూనె పోసి వత్తి వేసి దీపం వెలిగిస్తారు. దీనినే బోనం జ్యోతి అంటారు.
- ఈ బోనాలను తలలపై ధరించి డప్పుచప్పుళ్లతో ఊరేగింపుగా ఆలయానికి వెళ్లి, అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు.
అమ్మవారికి బోనం ఎందుకు సమర్పిస్తారు? దీని విశిష్టత ఏమిటో మీకు తెలుసా?
"బోనం" ఎలా తయారు చేయాలి? - ఎలాంటి ఆచారాలు పాటించాలి? - ఈ తప్పులు మాత్రం అస్సలు చేయొద్దు!