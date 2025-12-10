ఉడికించిన కోడిగుడ్లతో "మసాలా ఫ్రై" - అన్నం, చపాతీ, పరోటాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!
- ఎగ్స్తో ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఉడికించి చేసుకోండి - కిర్రాక్గా ఉంటుంది!
Published : December 10, 2025 at 5:01 PM IST
Boiled Egg Masala Fry: ఎగ్ అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా లాగిస్తుంటారు. ఇక ఫ్రై, కర్రీ, పులుసు ఇలా ఒక్కటేంటి ఎన్ని రకాలుగా వీలైతే అన్ని విధాలుగా తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం సరికొత్త ఎగ్ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఎగ్ మసాలా ఫ్రై. ఈ రెసిపీ రుచి కిర్రాక్గా ఉంటుంది. నార్మల్ ఎగ్ కర్రీతో పోలిస్తే దీని టేస్ట్ అమోఘం. ఎగ్స్ను ఉడికించి చేసుకునే ఈ ఫ్రై అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతి తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పరోటా వంటి వాటిల్లోకి కూడా సూపర్గా ఉంటుంది. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్ మసాలా ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- కోడిగుడ్లు - 4
- నూనె - 2 టేబుల్స్పూన్లు
- సోంపు - అర టీస్పూన్
- ఉల్లిపాయలు - 2
- పచ్చిమిర్చి - 3
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్స్పూన్
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- గరం మసాలా - అర టీస్పూన్
- పసుపు - పావు టీస్పూన్
- టమాటాలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్
తయారీ విధానం:
- స్టవ్ ఆన్ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు ఉంచి అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
- కోడిగుడ్లు చల్లారినాక పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిని కట్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సోంపు వేసి చిటపటలాడించాలి.
- సోంపు గింజలు వేగినాక ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
- ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేగి లైట్గా కలర్ మారినాక కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు వేసి మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- మసాలాలు వేగి నూనె పైకి తేలడంతోపాటు టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండుమూడ నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి.
- టమాటా గ్రేవీ కాస్త దగ్గరపడినాక ఉడికించి కట్ చేసిన ఎగ్ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే మసాలా ఎగ్ ఫ్రై రెసిపీ చేసుకోండి.
