ETV Bharat / offbeat

ఉడికించిన కోడిగుడ్లతో "మసాలా ఫ్రై" - అన్నం, చపాతీ, పరోటాల్లోకి అద్దిరిపోతుంది!

- ఎగ్స్​తో ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఉడికించి చేసుకోండి - కిర్రాక్​గా ఉంటుంది!

Boiled Egg Masala Fry
Boiled Egg Masala Fry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 10, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Boiled Egg Masala Fry: ఎగ్​ అంటే ఇష్టం లేనిది ఎవరికి చెప్పండి. వయసుతో సంబంధం లేకుండా లాగిస్తుంటారు. ఇక ఫ్రై, కర్రీ, పులుసు ఇలా ఒక్కటేంటి ఎన్ని రకాలుగా వీలైతే అన్ని విధాలుగా తయారు చేసుకుని ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం సరికొత్త ఎగ్​ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే ఎగ్​ మసాలా ఫ్రై. ఈ రెసిపీ రుచి కిర్రాక్​గా ఉంటుంది. నార్మల్​ ఎగ్​ కర్రీతో పోలిస్తే దీని టేస్ట్​ అమోఘం. ఎగ్స్​ను ఉడికించి చేసుకునే ఈ ఫ్రై అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అతి తక్కువ సమయంలో ప్రిపేర్​ చేసుకోవచ్చు. కేవలం అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, పరోటా వంటి వాటిల్లోకి కూడా సూపర్​గా ఉంటుంది. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని ఎగ్​ మసాలా ఫ్రై ఎలా చేయాలో చూసేయండి.

Boiled Egg Masala Fry
కోడిగుడ్లు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • కోడిగుడ్లు - 4
  • నూనె - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • సోంపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉల్లిపాయలు - 2
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ - 1 టేబుల్​స్పూన్​
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • గరం మసాలా - అర టీస్పూన్​
  • పసుపు - పావు టీస్పూన్​
  • టమాటాలు - 2
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - పావు టీస్పూన్​
Boiled Egg Masala Fry
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి గిన్నె పెట్టి కోడిగుడ్లు ఉంచి అవి మునిగేంత వరకు నీళ్లు పోసుకుని మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉడికించుకుని స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి పక్కన పెట్టి చల్లారనివ్వాలి.
  • కోడిగుడ్లు చల్లారినాక పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కలుగా కట్​ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఉల్లిపాయ, టమాటాలు, పచ్చిమిర్చిని కట్​ చేసుకోవాలి.
Boiled Egg Masala Fry
టమాటాలు (Getty Images)
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి. కాగిన నూనెలో సోంపు వేసి చిటపటలాడించాలి.
  • సోంపు గింజలు వేగినాక ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ వేసి కలుపుతూ వేయించాలి.
Boiled Egg Masala Fry
మిరియాల పొడి (Getty Images)
  • ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేగి లైట్​గా కలర్​ మారినాక కారం, ధనియాల పొడి, గరం మసాలా, పసుపు వేసి మసాలా మొత్తం ముక్కలకు పట్టేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత టమాటా ముక్కలు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
Boiled Egg Masala Fry
కొత్తిమీర తరుగు (Getty Images)
  • మసాలాలు వేగి నూనె పైకి తేలడంతోపాటు టమాటా ముక్కలు మెత్తగా ఉడికినాక అర కప్పు నీళ్లు పోసి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్​లో రెండుమూడ నిమిషాల పాటు కుక్​ చేసుకోవాలి.
  • టమాటా గ్రేవీ కాస్త దగ్గరపడినాక ఉడికించి కట్​ చేసిన ఎగ్​ ముక్కలు వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా మిరియాల పొడి, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే మసాలా ఎగ్​ ఫ్రై రెసిపీ చేసుకోండి.
Boiled Egg Masala Fry
మసాలా ఎగ్​ ఫ్రై (ETV Bharat)

ఇంట్లో బొంబాయి రవ్వ ఉంటే మృదువైన "ఇడ్లీలు" - పావు గంటలో రెడీ!

టమాటా కర్రీతో క్రిస్పీ "శాండ్​విచ్​" - అప్పటి కప్పుడు చేసుకోవచ్చు - టేస్ట్​ అద్దిరిపోతుంది!

TAGGED:

BOILED EGG MASALA FRY
BOILED EGG MASALA FRY RECIPE
EGG MASALA FRY RECIPE
ఎగ్​ మసాలా ఫ్రై రెసిపీ ఎలా
BOILED EGG MASALA FRY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.