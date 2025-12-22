"ఎగ్ కర్రీ" ఇలా చేస్తే ఎవరైనా వద్దంటారా? - అన్నం, చపాతీల్లోకి అద్దిరిపోయే రెసిపీ ఇది!
గుడ్డు కర్రీ ఈ స్టైల్లో చేసేయండి - అన్నంతో పాటు చపాతీల్లోకీ సెట్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 3:38 PM IST
Egg curry recipes : ఎగ్ కర్రీ సింపుల్గా అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చని అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఎగ్ కర్రీ కూడా మరింత టేస్టీగా, కర్రీ కోసమే అన్నం తినాలనిపించేలా చేయడం ఎంత మందికి తెలుసు? అందుకే పర్ఫెక్ట్ ఎగ్ కర్రీ రెసీపీ మీ కోసం తీసుకువచ్చాం. ఒక్క సారి ట్రై చేశారంటే టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది. అన్నంలోకి, చపాతీల్లోకి ఎంతో బాగుంటుంది.
కావల్సిన పదార్థాలు :
- గుడ్లు - 6
- అల్లం - 2 ఇంచులు
- వెల్లుల్లి - 6
- జీడిపప్పు - 10
- టమోటాలు - 2
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- లవంగాలు - 3
- యాలకులు -3
- దాల్చిన చెక్క - 1
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - తగినంత
- పసుపు - పావు స్పూన్
- కారం - 2 స్పూన్లు
- బిర్యానీ ఆకులు - 2
- జీలకర్ర - అర స్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- పెరుగు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- గరం మసాలా - అర స్పూన్
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- కసూరిమేతి - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ముందుగా కోడిగుడ్లు ఉడికించుకుని పొట్ట తీసి పెట్టుకోవాలి. పొట్టు సరిగా రావడం కోసం మరుగుతున్న నీళ్లలో ఉప్పు, నిమ్మచెక్క వేసుకోవాలి. 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుని పొట్టు తీసుకున్న తర్వాత ఫోర్క్తో గాట్లు పెట్టుకోవాలి.
- ఇపుడు ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఇపుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మిక్సీలోకి తీసుకుని అల్లం, వెల్లుల్లి, జీడిపప్పు, టమోటా, కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. అందులోనే లవంగాలు, యాలకులు, దాల్చిన చెక్క వేసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ప్యాన్ లో నూనె, ఉప్పు, పసుపు, కారం వేసుకుని గుడ్లు ఫ్రై చేయాలి. రంగు మారాక ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇపుడు అదే కడాయిలో మిగిలిన నూనెలో ఉల్లి, టమోటా మిశ్రమాన్ని వేసుకుని కలపాలి.
- ఇందులో 2 బిర్యానీ ఆకులు, జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇపుడు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి. నూనె వేరయ్యాక పసుపు, ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి, పెరుగు వేసుకుని బాగా కలపాలి. పెరుగు వేయడం వల్ల టేస్ట్ పెరుగుతుంది. ఈ మిశ్రమం గట్టిగా అనిపిస్తే కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలపాలి.
- ఆ తర్వాత ఫ్రై చేసిన గుడ్లు వేసుకుని ఉడికించుకోవాలి. సన్నటి మంటపై 10 నిమిషాలు మూత పెట్టుకుని ఉడికిస్తే నూనె తేలుతుంది. ఇపుడు మూత తీసుకుని కలిపి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని కలిపి మరో సారి మూతపెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొద్దిగా గరం మసాలా, కొత్తిమీర, కసూరిమేతి వేసి కలిపి స్టవ్ కట్టేసి ఐదారు నిమిషాల తర్వాత సర్వ్ చేసుకుంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది.
