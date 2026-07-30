బొగత జలపాతం టూర్ - ఇవన్నీ కవర్ చేసి రావొచ్చు!
- ఉప్పొంగుతున్న తెలంగాణ నయాగరా! - ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గధామం - సమీపంలోని పలు పర్యాటక ప్రాంతలనూ కవర్ చేస్తే మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోతుంది!
Published : July 30, 2026 at 2:34 PM IST
Bogatha Water Falls : తెలంగాణ నయాగరాగా పిలుచుకునే బొగత జలపాతం ఉప్పొంగుతోంది. ములుగు జిల్లాలోని వాజేడు అడవుల్లో పరవళ్లు తొక్కే ఈ జలపాతం ప్రకృతి ప్రేమికులకు స్వర్గధామం. నిన్నామొన్నటి వరకు వట్టిపోయిన ఈ జలపాతం ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో కొండల మీద నుంచి దూకుతోంది. ఈ జలపాతాన్ని సందర్శించాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి సమయం. మరి, ఇక్కడికి ఎలా చేరుకోవాలి? రూట్ మ్యాప్ ఏంటి? సమీపంలో ఇంకా ఏమైనా పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయా? వంటి వివరాలను ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎగువన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దు కొండల నుంచి ఈ బొగత జలపాతానికి నీళ్లు వస్తాయి. ఖమ్మం, ములుగు జిల్లాల అటవీ ప్రాంతాల మీదుగా ప్రవహించే చీకుపల్లి వాగు వాజేడు వద్ద గుట్టల మీద నుంచి కిందకు దూకుతూ జలపాతంగా మారిపోతుంది. ఇలా ప్రయాణించే ఈ జలపాతం నీరు అంతిమంగా గోదావరిలో కలుస్తుంది.
ఈ జలపాతాన్ని సందర్శించడానికి జూలై నుంచి నవంబర్ వరకు బెస్ట్ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు. వర్షాకాలంలో ఎగువ నుండి వరద నీరు పోటెత్తడం వల్ల జలపాతం కళకళలాడుతుంది. మార్చి నుండి మే వరకు వేసవిలో నీటి ప్రవాహం పూర్తిగా ఆగిపోతుంది. దాదాపు 30 అడుగుల ఎత్తు నుండి కిందకు దూకే ఈ జలపాత తెలంగాణలోనే రెండో అతిపెద్ద జలపాతం.
ఈ ప్రాంతాన్ని సందర్శించే పర్యాటకుల కోసం ప్రత్యేకంగా వ్యూ పాయింట్లు ఏర్పాటు చేశారు. పిల్లల కోసం ఆట స్థలం, సీతాకోకచిలుకల పార్కు కూడా ఉన్నాయి. ఈ జలపాతం వెనుక భాగంలో కొన్ని సహజసిద్ధమైన చిన్న చిన్న గుహలు ఉన్నాయి.
ఎలా చేరుకోవాలి?
హైదరాబాద్ నుంచి బొగత జలపాతం సుమారు 308 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. సొంత వాహనంలో ప్రయాణిస్తే దాదాపు 6 నుండి 7 గంటల సమయం పడుతుంది. హైదరాబాద్ నుంచి వరంగల్ చేరుకొని అక్కడ్నుంచి ములుగు, ఏటూరునాగారం మీదుగా వాజేడు చేరుకోవాలి. అక్కడి నుంచి బొగత జలపాతానికి వెళ్లాలి.
ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా హైదరాబాద్ నుండి ఏటూరునాగారం చేరుకోవచ్చు. అక్కడి నుంచి నుండి స్థానిక ఆటోలు లేదా ప్రైవేట్ వాహనాల ద్వారా జలపాతానికి చేరుకోవచ్చు.
రైలు మార్గంలో చేరుకోవాలంటే వరంగల్ లేదా ఖాజీపేటలో దిగాలి. అక్కడి నుంచి అక్కడి నుండి బస్సు లేదా టాక్సీ ద్వారా దాదాపు 160 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించి జలపాతానికి చేరుకోవచ్చు.
ఈ టూర్లో మరికొన్ని ప్రాంతాలు :
ఈ టూర్ లో కేవలం బొగత జలపాతాన్ని మాత్రమే కాకుండా మరికొన్ని ప్రాంతాలను కూడా కవర్ చేయొచ్చు.
ములుగు నుంచి ఏటూర్ నాగారం వెళ్లే దారిలోనే ప్రఖ్యాత లక్నవరం చెరువు ఉంటుంది. ఇక్కడి తాళ్ల వంతెన పర్యాటకులను ఆకట్టుకుటుంది.
ఇక యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడంగా గుర్తించిన రామప్ప దేవాలయాన్ని కూడా సందర్శించవచ్చు. ఏటూరునాగారం వన్యప్రాణుల అభయారణ్యాన్ని కూడా చూడొచ్చు.
ఇది దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం కావడం వల్ల పెద్ద హోటళ్లు ఉండవు. సొంతంగా స్నాక్స్, తగినంత వాటర్ వెంట తెచ్చుకోవడం మంచిది.
NOTE : ప్రస్తుతం కురుకుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా బొగత ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో రెండు రోజులుగా జలపాతం సందర్శనను అధికారులు నిలిపేశారు. అతి త్వరలోనే తెరుచుకుంటుంది. పర్యాటకలు తాజా సమాచారం ఆధారంగా టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.