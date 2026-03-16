ఉగాదికి "బొబ్బట్లు" శనగపప్పు లేకుండానే! - పావుగంటలోనే రెడీ చేసుకోండిలా!
- ఇంటిల్లిపాదీ మెచ్చే కమ్మని "బొబ్బట్లు" - బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!
Published : March 16, 2026 at 4:09 PM IST
Bobbatlu Recipe without Senagapappu : తెలుగు సంవత్సరాది ఉగాది రోజున తప్పక చేసుకునే స్వీట్ రెసిపీల్లో ఒకటి బొబ్బట్లు. ఈ పేరు చెప్పగానే చాలా మందికి నోరూరిపోతుంది. అయితే, నార్మల్గా బొబ్బట్ల తయారీకి ఎక్కువ మంది శనగపప్పు వాడుతుంటారు. కానీ, కొంతమంది శనగపప్పు తింటే గ్యాస్ ట్రబుల్ ఇబ్బందిపెడుతుంటుంది. అలాంటి వారికోసమే శనగపప్పు లేకుండా అప్పటికప్పుడు రెడీ చేసుకునే ఈ స్వీట్ రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాం. అదే, బనానాతో నోరూరించే "బొబ్బట్లు". గోధుమపిండి కాంబోలో రెడీ అయ్యే ఈ అరటిపండు బొబ్బట్లు సాఫ్ట్గా, భలే రుచికరంగా ఉంటాయి. అలాగే, ఈ బొబ్బట్లు ఎక్కువ టైమ్ కూడా తీసుకోవు. బిగినర్స్ కూడా కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాల్లోనే చాలా సులువుగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ టేస్టీ అండ్ హెల్దీ బనానా బొబ్బట్లను ఎలా తయారు చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- గోధుమపిండి - మూడు కప్పులు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- నెయ్యి - మూడ్నాలుగు టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా పిండిని సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో గోధుమపిండిని తీసుకుని ఆపై అందులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు, నెయ్యి వేసుకుని ఒకసారి పిండిని చేతితో రబ్ చేస్తూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ విధంగా నెయ్యి పిండిలో కలిసేలా బాగా కలిపిన తర్వాత కొద్దికొద్దిగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటూ మెత్తని చపాతీ ముద్దలా కలపాలి.
- ఇక్కడ పిండి కన్సిస్టెన్సీ అనేది మరీ మెత్తగా కాకుండా సెమీ సాఫ్ట్గా ఉండాలి. అలా పిండిని కలిపాక గిన్నెపై మూత ఉంచి 10 నిమిషాలు పక్కనుంచాలి. ఆ లోపు బొబ్బట్లలోకి స్టఫింగ్ను రెడీ చేసుకోవాలి.
స్టఫింగ్ కోసం :
- జీడిపప్పులు - 20
- బాదం - 20
- యాలకులు - ఏడెనిమిది
- అరటిపండ్లు - ఆరు (పెద్ద సైజ్వి)
- నెయ్యి - కొద్దిగా
- బొంబాయి రవ్వ - అర కప్పు
- బెల్లం తురుము - ఒక కప్పు
- ఇందుకోసం మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో జీడిపప్పులు, బాదం, యాలకులు వేసి పలుకులేమి లేకుండా మెత్తని పొడిలా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఆపై ఆ పొడిని ఒక చిన్న గిన్నెలోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ అదే మిక్సీ జార్లో అరటిపండ్లను ముక్కలుగా చేసి వేసుకుని మెత్తని ప్యూరీలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో నాలుగైదు టీస్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేసుకోవాలి. అది కరిగి వేడయ్యాక బొంబాయి రవ్వను మీడియం మంట మీద మూడ్నాలుగు నిమిషాలు కలుపుతూ వేయించాలి.
- రవ్వ బాగా వేగి మంచి స్మెల్ వస్తున్నప్పుడు ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న మెత్తని బనానా ప్యూరీని యాడ్ చేసుకుని అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లోనే మరో మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఆ మిశ్రమాన్ని కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- రవ్వ-అరటి పండ్ల మిశ్రమం పూర్తిగా కలిసిన తర్వాత అందులో సన్నని బెల్లం తురుమును జత చేసి కలుపుతూ మీడియం మంట మీదనే మరికాసేపు ఉడికించుకోవాలి.
- బెల్లం పూర్తిగా కరిగిపోయాక గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు-బాదం పొడిని యాడ్ చేసుకుని ఒకసారి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అది కాస్త దగ్గరపడ్డాక ఫ్లేవర్ కోసం రెండు మూడు టీస్పూన్ల నెయ్యిని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- రవ్వ-బనానా మిశ్రమం మంచిగా ఉడికి పాన్కు అంటుకోకుండా సెపరేట్ అవుతున్నప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఒక వెడల్పాటి ప్లేట్లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి. చల్లారిన తర్వాత చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకుని పక్కనుంచాలి.
- అది చల్లారేలోపు ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న పిండి ముద్దను తీసుకుని మరోసారి చేతితో వత్తుతూ బాగా కలుపుకోవాలి.
- పిండిని బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో నుంచి చిన్న నిమ్మకాయంత పిండిని తీసుకుని ముందు ఉండలా చేయాలి.
- తర్వాత దాన్ని చేతులతోనే వత్తుతూ గిన్నె షేప్లో చేసుకోవాలి. రౌండ్గా, పూర్ణం పట్టేలా గిన్నె షేప్లో చేశాక దాని మధ్యలో ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న బనానా పూర్ణం ఉండను ఉంచి పూర్ణం బయటకు రాకుండా చక్కగా క్లోజ్ చేసుకోవాలి.
- అలా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత చేతి వేళ్లతో వత్తుతూ లోపల ఉన్న పూర్ణం స్ప్రెడ్ అయ్యేలా చిన్నపాటి అప్పంలా వత్తుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత దాన్ని పొడి పిండిలో డిప్ చేసి చపాతీ పీటపై ఉంచి కాస్త పొడి పిండి వేసి చపాతీ కర్రతో నెమ్మదిగా వీలైనంత పల్చగా రోల్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ మీద పెనం పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. అది వేడయ్యాక దానిపై ముందుగా రెడీ చేసుకున్న బొబ్బట్టును వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో నెయ్యి అప్లై చేసుకుంటూ రెండు వైపులా మంచిగా కాల్చుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఇలానే మిగిలిన పిండిని బనానా స్టఫింగ్తో బొబ్బట్లుగా రెడీ చేసుకుని కాల్చుకోవాలి.
- అంతే, శనగపప్పు లేకుండా బనానా స్టఫింగ్తో సూపర్ సాఫ్ట్ అండ్ టేస్టీ "బొబ్బట్లు" అప్పటికప్పుడు రెడీ అవుతాయి!
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ ఉగాదికి ఎప్పుడూ చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఇల వెరైటీగా బొబ్బట్లు ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా అవుతారు!
