ఉల్లిపాయలపై "నల్ల మచ్చలు" - ఇలా నిల్వ చేస్తే తాజాగా
- వంటలకు రుచి మాత్రమే కాదు ఉల్లిలో పోషకాలు కూడా పుష్కలం - నల్ల చారలు ఏర్పడకుండా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు
Published : July 22, 2026 at 1:48 PM IST
Black Streaks on Onions: వంటల్లో ఎన్ని రకాల పదార్థాలు కలిపినా ఉల్లిపాయలు వేస్తే వచ్చే రుచే వేరు. అందుకే కూర, పులుసు, బిర్యానీ, పకోడీ అంటూ రకరకాల రెసిపీల్లో వీటిని యాడ్ చేస్తుంటారు. కేవలం వంటలకు రుచి మాత్రమే కాదు ఉల్లిలో పోషకాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అయితే ఉల్లిపాయలపై అప్పడప్పుడు నల్లటి చారలు కనిపిస్తుంటాయి. కొన్నింటిపై పొట్టు మీదే ఈ చారలు ఉండి లోపల బాగుంటాయి. కానీ కొన్ని ఉల్లిగడ్డలు పైకి తాజాగానే ఉన్నా.. పొట్టు తీసేసిన తర్వాత లోపల ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. దీంతో చాలా మంది పడేస్తుంటారు. అసలు ఉల్లిపాయలపై ఈ నల్లటి చారలు ఎందుకు ఉంటాయి? ఇలాంటివి తినే విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? ఎలా స్టోర్ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ప్రొటీన్లు, మినరల్స్, విటమిన్లు వంటి వివిధ పోషకాలు నిండి ఉండే ఉల్లిపాయలు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఆనియన్స్పై నల్లటి మచ్చలు ఓ రకమైన ఫంగస్ కారణంగా ఏర్పడతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇది నేల, గాలిలో వృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే తేమ ఉన్న చోట నిల్వ చేసినా, ఉల్లిపాయలు పాడైపోయినా వాటి ఉపరితలంపై ఈ ఫంగస్ వృద్ధి చెందుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు.
నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలను ఎలా తినాలి?: ఫంగస్ ఉన్న ఉల్లిపాయలు తింటే కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఉల్లిపాయలపై ఏ లేయర్ వరకైతే ఈ ఫంగస్ చారలున్నాయో, ఆ పొరలను తీసేసి, మిగిలిన భాగాన్ని శుభ్రంగా కడిగి కూరల్లో ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు. అలా కాకుండా ఈ ఫంగస్ లోపలి భాగంలో ఉంటే మాత్రం దానిని పడేయడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఫంగస్ లేకపోయినా మెత్తగా ఉంటాయని, అలాంటివీ తీసుకోకూడదని పేర్కొంటున్నారు.
ఎలా నిల్వ చేయాలి?: ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి తేమకు పాడైపోతాయని, ఈ క్రమంలోనే వీటిని నిల్వ చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.
- చల్లగా, తేమ లేని చోట గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో వీటిని నిల్వ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓపెన్గానైనా ఉంచడం లేదంటే మెష్ బ్యాగ్స్, పేపర్ బ్యాగ్స్, బుట్టలు వంటివాటిలోనైనా ఉంచి స్టోర్ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
- చాలా మంది ఉల్లిపాయలను ఆలుగడ్డలతో కలిపి లేదంటే రెండింటినీ పక్కపక్కనే నిల్వ చేస్తుంటారు. ఇది కూడా సరికాదంటున్నారు. ఎందుకంటే బంగాళాదుంపలు ఇథిలీన్ వాయువును విడుదల చేస్తాయని, వీటి కారణంగా ఆనియన్స్పై మొలకలు రావడం, వాటిపై ఫంగస్ ఏర్పడడం వంటివి జరగొచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని విడివిడిగా నిల్వ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
- ఉల్లిపాయలపై ఏమైనా మరకలు ఉంటే కట్ చేసేటప్పుడే కడగాలని సూచిస్తున్నారు. ముందుగా కడిగి నిల్వ చేస్తే అవి పాడైపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- ఉల్లిపాయల్లో ఏవైనా పాడైపోయి, కుళ్లిపోయినవి ఉంటే వాటిని వెంటనే తీసేయడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. లేదంటే వాటి ప్రభావం ఇతర ఉల్లిగడ్డలపైనా పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
- చాలా మంది ఉల్లిపాయలను కట్ చేసి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా నేరుగా నిల్వ చేయడం కాకుండా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయల్ని నేరుగా కాకుండా గాలి చొరబడని జిప్లాక్ బ్యాగ్లో ఉంచి ఫ్రిజ్లో స్టోర్ చేయడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఇక ఫ్రీజర్లో నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రీజర్ సేఫ్ బ్యాగ్లో ఉంచడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు నిపుణులు.
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