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ఉల్లిపాయలపై "నల్ల మచ్చలు" - ఇలా నిల్వ చేస్తే తాజాగా

- వంటలకు రుచి మాత్రమే కాదు ఉల్లిలో పోషకాలు కూడా పుష్కలం - నల్ల చారలు ఏర్పడకుండా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న నిపుణులు

Black Streaks on Onions
Black Streaks on Onions (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 1:48 PM IST

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Black Streaks on Onions: వంటల్లో ఎన్ని రకాల పదార్థాలు కలిపినా ఉల్లిపాయలు వేస్తే వచ్చే రుచే వేరు. అందుకే కూర, పులుసు, బిర్యానీ, పకోడీ అంటూ రకరకాల రెసిపీల్లో వీటిని యాడ్​ చేస్తుంటారు. కేవలం వంటలకు రుచి మాత్రమే కాదు ఉల్లిలో పోషకాలు కూడా చాలానే ఉన్నాయి. అయితే ఉల్లిపాయలపై అప్పడప్పుడు నల్లటి చారలు కనిపిస్తుంటాయి. కొన్నింటిపై పొట్టు మీదే ఈ చారలు ఉండి లోపల బాగుంటాయి. కానీ కొన్ని ఉల్లిగడ్డలు పైకి తాజాగానే ఉన్నా.. పొట్టు తీసేసిన తర్వాత లోపల ఇవి కనిపిస్తుంటాయి. దీంతో చాలా మంది పడేస్తుంటారు. అసలు ఉల్లిపాయలపై ఈ నల్లటి చారలు ఎందుకు ఉంటాయి? ఇలాంటివి తినే విషయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? ఎలా స్టోర్​ చేయాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ప్రొటీన్లు, మినరల్స్​, విటమిన్లు వంటి వివిధ పోషకాలు నిండి ఉండే ఉల్లిపాయలు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇక ఆనియన్స్​పై నల్లటి మచ్చలు ఓ రకమైన ఫంగస్ కారణంగా ఏర్పడతాయని వివరిస్తున్నారు. ఇది​ నేల, గాలిలో వృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే తేమ ఉన్న చోట నిల్వ చేసినా, ఉల్లిపాయలు పాడైపోయినా వాటి ఉపరితలంపై ఈ ఫంగస్‌ వృద్ధి చెందుతుందని వెల్లడిస్తున్నారు.

నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలను ఎలా తినాలి?: ఫంగస్‌ ఉన్న ఉల్లిపాయలు తింటే కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే ఉల్లిపాయలపై ఏ లేయర్‌ వరకైతే ఈ ఫంగస్‌ చారలున్నాయో, ఆ పొరలను తీసేసి, మిగిలిన భాగాన్ని శుభ్రంగా కడిగి కూరల్లో ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు. అలా కాకుండా ఈ ఫంగస్‌ లోపలి భాగంలో ఉంటే మాత్రం దానిని పడేయడమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అలాగే కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఫంగస్‌ లేకపోయినా మెత్తగా ఉంటాయని, అలాంటివీ తీసుకోకూడదని పేర్కొంటున్నారు.

ఎలా నిల్వ చేయాలి?: ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి తేమకు పాడైపోతాయని, ఈ క్రమంలోనే వీటిని నిల్వ చేసే విషయంలో పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.

  • చల్లగా, తేమ లేని చోట గాలి బాగా వచ్చే ప్రదేశంలో వీటిని నిల్వ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓపెన్‌గానైనా ఉంచడం లేదంటే మెష్‌ బ్యాగ్స్‌, పేపర్‌ బ్యాగ్స్‌, బుట్టలు వంటివాటిలోనైనా ఉంచి స్టోర్​ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
  • చాలా మంది ఉల్లిపాయలను ఆలుగడ్డలతో కలిపి లేదంటే రెండింటినీ పక్కపక్కనే నిల్వ చేస్తుంటారు. ఇది కూడా సరికాదంటున్నారు. ఎందుకంటే బంగాళాదుంపలు ఇథిలీన్‌ వాయువును విడుదల చేస్తాయని, వీటి కారణంగా ఆనియన్స్​పై మొలకలు రావడం, వాటిపై ఫంగస్‌ ఏర్పడడం వంటివి జరగొచ్చని అంటున్నారు. కాబట్టి వీటిని విడివిడిగా నిల్వ చేయాలని సూచిస్తున్నారు.
  • ఉల్లిపాయలపై ఏమైనా మరకలు ఉంటే కట్‌ చేసేటప్పుడే కడగాలని సూచిస్తున్నారు. ముందుగా కడిగి నిల్వ చేస్తే అవి పాడైపోతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • ఉల్లిపాయల్లో ఏవైనా పాడైపోయి, కుళ్లిపోయినవి ఉంటే వాటిని వెంటనే తీసేయడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. లేదంటే వాటి ప్రభావం ఇతర ఉల్లిగడ్డలపైనా పడుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
  • చాలా మంది ఉల్లిపాయలను కట్​ చేసి ఫ్రిజ్​లో స్టోర్​ చేస్తుంటారు. అయితే ఇలా నేరుగా నిల్వ చేయడం కాకుండా కట్‌ చేసిన ఉల్లిపాయల్ని నేరుగా కాకుండా గాలి చొరబడని జిప్‌లాక్‌ బ్యాగ్‌లో ఉంచి ఫ్రిజ్‌లో స్టోర్​ చేయడం మంచిదని వివరిస్తున్నారు. ఇక ఫ్రీజర్‌లో నిల్వ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫ్రీజర్‌ సేఫ్‌ బ్యాగ్‌లో ఉంచడం మంచిదని పేర్కొంటున్నారు నిపుణులు.

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నెల రోజులు ఉల్లిపాయలు తినకపోతే ఏం జరుగుతుంది? మీ శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసా?

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BLACK STREAKS ON ONIONS

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