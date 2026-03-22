ఘుమఘుమలాడే "బ్లాక్ మటన్ కర్రీ"! - సరికొత్త రెసిపీ అమోఘం!
- ఈ సండే బ్లాక్ మటన్ రెసిపీ తయారు చేయండి - పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు!
Published : March 22, 2026 at 10:27 AM IST
Black Mutton Curry : నాన్ వెజ్ రుచుల్లో మటన్ మజానే వేరు. జ్యూసీ జ్యూసీగా మటన్ ముక్కలు ఆరగిస్తుంటే "ఈ జన్మమే రుచి చూడడానికి దొరికెరా!" అంటూ పాడుకుంటుంది మనసు. ఇలాంటి మటన్ తో కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి పదుల సంఖ్యలో రెసిపీలు ఉన్నాయి. కానీ, చాలా మంది నిత్యం ఒకే పద్ధతిలో కుక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. రొటీన్గానే టేస్ట్ చేస్తుంటారు. అందుకే మీకోసం ఓ సరికొత్త రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే "బ్లాక్ మటన్ కర్రీ"! ఈ కర్రీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మటన్ రుచిని మరో యాంగిల్లో ఆస్వాదిస్తారు. మరి, దీన్ని ఎలా తయారు చేయాలి? ఇందుకోసం ఎలాంటి పదార్థాలు కావాలి? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు :
- మటన్ - 750 గ్రాములు
- పసుపు - 1/2 టీస్పూన్
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- సోంపు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- ఎండు కొబ్బరి పొడి: 1/2 కప్పు
- షాజీరా - 1 టీస్పూన్
- అల్లం తరుగు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- చింతపండు రసం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పుదీనా ఆకులు - తగినన్ని
- గ్రీన్ చట్నీ - 1/2 కప్పు
- పెరుగు - 1 కప్పు
- నూనె - 4 టేబుల్ స్పూన్లు
- గసగసాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- దాల్చిన చెక్క - 1 అంగుళం ముక్క
- ఎండు మిర్చి - 3 (గింజలు తీసి, ముక్కలు చేసినవి)
- బిర్యానీ ఆకు - 1
- వెల్లుల్లి తరుగు - ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్
- బంగాళాదుంపలు - 2
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- కస్తూరి మేతి - 1 టేబుల్ స్పూన్
- మిరియాలు - 4
- ఉల్లిపాయలు - 4
- యాలకులు - 4
- లవంగాలు - 4
ఆంధ్రా కారం కోడి - ఈ సండే మసాలా నషాళాన్ని తాకాల్సిందే!
తయారీ విధానం :
- ముందుగా మటన్ ముక్కలను ఒక బౌల్లో వేసుకొని గోరువెచ్చని నీటితో కడగాలి.
- ఆ తర్వాత చల్లని నీటితో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అనంతరం ముక్కలను శుభ్రమైన క్లాత్ మీద వేసి తడి లేకుండా ఆరబెట్టాలి.
- ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని అందులో మటన్ ముక్కలు వేయాలి. అందులోనే పెరుగు, పసుపు, గ్రీన్ చట్నీ, ఉప్పు యాడ్ చేసి అన్ని కలిసిపోయేలా చక్కగా మిక్స్ చేసి, సుమారు 20 నిమిషాల సేపు పక్కన పెట్టుకోవాలి
- తర్వాత స్టౌ మీద ప్రెషర్ కుక్కర్ పెట్టుకొని, కాస్త ఆయిల్ వేసి, సగం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులోనే మ్యారినేట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న మటన్ వేయాలి. 1 కప్పు నీళ్లను కూడా యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి
- ఇప్పుడు మూత పెట్టి హై-ఫ్లేమ్ లో ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత సిమ్లో మరో 10 నిమిషాలపాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఈ లోగా మరో స్టౌ మీద పాన్ పెట్టి, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అందులో మసాలా దినుసులన్నీ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- అందులోనే మిగిలిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి రంగు మారే దాకా వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత స్టౌ ఆఫ్ చేసి, చల్లారనిచ్చినాక అందులో కాసిన్ని నీళ్లు పోసి మెత్తని పేస్టు మాదిరిగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
- ఇప్పుడు అదే పాన్ లో మరోసారి స్పూన్ నూనె వేసి షాజీరా, బిర్యానీ ఆకు వేసి ఫ్రై చేయాలి
- ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి, అల్లం తరుగు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి
- ఇవి వేకాకుండా బంగాళాదుంప ముక్కలు వేసి, కాసిన్ని నీళ్లు పోసి రెండు నిమిషాల సేపు కుక్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కలు వేసి మరో రెండు నిమిషాలు కుక్ చేసుకోవాలి
- అనంతరం ముందుగానే సిద్ధం చేసి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్టు వేసి ఇంకో రెండు నిమిషాలపాటు ఉడికించుకోవాలి
- చివరగా చింతపండు రసం, కసూరి మేతి వేసి మిక్స్ చేసుకొని, మూత పెట్టి మూడ్నాలుగు నిమిషాలు ఉడికిస్తే సరి.
- అద్దిరిపోయే బ్లాక్ మటన్ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది. ఈ రెసిపీని అన్నంతోపాటు చపాతీ, రోటీలోకి అద్దిరిపోతుంది. నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి
కర్ణాటక స్టైల్ "చికెన్ సుక్కా" - ఈ మసాలా పేస్ట్తో ముక్క జ్యూసీజ్యూసీగా ఉంటుంది!