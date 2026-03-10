నెల్లూరు స్పెషల్ "మినపప్పు పచ్చడి" - వేడివేడి అన్నంలోకి సూపర్ కాంబో!
మినపప్పుతో నిమిషాల్లో తయారయ్యే రెసీపీ - కూరలు పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం చట్నీతోనే తినేస్తారు!
Nellore Special Minapappu Pachadi : మినపప్పుతో ఇడ్లీ, దోసె వంటివి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేస్తారు. వీటితో వివిధ రకాల పిండివంటలతో పాటు పచ్చడిని కూడా చేస్తుంటారు. అయితే ఈ పచ్చడిని మీరు చేసే విధంగా కాకుండా ఓసారి నెల్లూరు స్టైల్లో దీనిని చేశారంటే అద్దిరిపోతుంది. దీని తయారీకి పెద్దగా టైమ్ కూడా పట్టదు. చాలా తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కొత్తగా చేసే వారు కూడా ఈ పద్ధతిని అనుసరిస్తూ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఇక లేట్ చేయకుండా రెసిపీ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొట్టు మినపప్పు - ఒక కప్పు
- ఆయిల్ - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఎండుమిర్చి - 15
- జీలకర్ర - 5 టీ స్పూన్లు
- చింతపండు - 40 గ్రాములు
- ధనియాలు - 6 టీ స్పూన్లు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- బెల్లం తురుము - కొద్దిగా
- ఆవాలు - 2 టీ స్పూన్లు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 20
- ఇంగువ - కొద్దిగా
- ఉల్లిపాయ తరుగు - 10 టేబుల్ స్పూన్లు
- కరివేపాకు - కొంచెం
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా గిన్నెలో 40 గ్రాముల చింతపండు, సరిపడా నీళ్లు పోసి 15 నిమిషాల పాటు నానబెట్టాలి.
- అనంతరం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె పోసి వేడి చేయాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత 15 ఎండుమిర్చి వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక ఆరు టీ స్పూన్ల ధనియాలు, నాలుగు టీ స్పూన్ల జీలకర్ర యాడ్ చేసి మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వేగనివ్వాలి. అనంతరం వీటిని ఓ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- అనంతరం ఇదే పాన్లో కప్పు పొట్టు మినప్పప్పు వేయాలి. ఇప్పుడు మంటను లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి వీటిని దోరగా వేయించి ఓ గిన్నెలోకి వేయాలి.
- ఆ తర్వాత మిక్సీజార్లో వేయించిన ఎండుమిర్చి మిశ్రమం, నానబెట్టిన చింతపండు, రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా బెల్లం తురుము వేయాలి. ఇప్పుడు అవసరం మేరకు కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్లను పోస్తూ పచ్చడిని మరీ మెత్తగా కాకుండా కాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అదేవిధంగా తాలింపు కోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడయ్యాక ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టీ స్పూన్ల ఆవాలు, 20 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. ఇవి వేగాక కొంచెం ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు యాడ్ చేసి వేగనివ్వాలి.
- ఈ తాలింపును ముందుగా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిలో వేసి అంతా బాగా కలిసేలా మిక్స్ చేయాలి. ఆపైన ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పది టేబుల్ స్పూన్ల ఉల్లిపాయ తరుగు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలు.
- ఇక అంతే నెల్లూరు స్పెషల్ మినపప్పు పచ్చడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసి తిన్నారంటే సూపర్ అనాల్సిందే.
