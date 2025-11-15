Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / offbeat

అమ్మమ్మల కాలం నాటి "నల్ల కారం పొడి" - టేస్ట్ చేస్తే చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొస్తాయి!

టిఫిన్లలోకి కారం పొడి - ఇడ్లీలు నంజుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది!

nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (ETV Abhiruchi)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 10:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Nalla Karam Podi : ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా మంది చిట్ల పొడి లాంటివి ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అయితే, ఓ సారి ఇలా ఎండుమిర్చి, మినప్పప్పుతో నల్లకారం పొడి చేశారంటే వేడివేడిగా అన్నంలోకీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అమ్మమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా ఇలాంటి కారం పొడి తయారు చేసి పెట్టేవారు!

ఎండుకారం "సొరకాయ కర్రీ" - పాలు పోసి ఇలా చేస్తే అమృతంలా ఉంటుంది!

nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)

కావల్సిన పదార్థాలు :

  • నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
  • ఎండు మిర్చి - 25
  • మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
  • మినప్పప్పు - పావు కప్పు
  • ధనియాలు - పావు కప్పు
  • శనగపప్పు - పావు కప్పు
  • జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - 5 రెమ్మలు
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • పసుపు - కొద్దిగా
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని అర టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఎండు మిర్చి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిర్చి నూనెలో రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంట లో ఫ్లేమ్​లో పెట్టి మిర్చిని వేయించాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కడాయిలో నుంచి ప్లేట్​లోకి తీసుకోవాలి.
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)
  • ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో మరో అర టీ స్పూన్ నూనె వేసి పావుటీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి. మెంతులు చేదు రాకుండా లైట్​గా వేయించి పొట్టున్న మినప్పప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా పొట్టున్న మినప్పప్పు టేస్ట్ చేలా బాగుంటుంది.
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)
  • పావు కప్పు ధనియాలు, పావు కప్పు శనగపప్పు కూడా వేసుకుని బాగా వేయించాలి. లో ఫ్లేమ్​లోనే వేయించడం వల్ల బాగా వేగుతాయని గుర్తుంచుకోండి. ఇపుడు జీలకర్ర కూడా వేసి వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. మళ్లీ అదే ప్యాన్​లో కరివేపాకు కూడా వేసుకుని కరకరలాడే వరకు వేయించాలి.
nalla_karam_podi
nalla_karam_podi (Getty images)
  • చిన్న నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఇపుడు కరివేపాకును ఒక ప్లేట్​లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టి మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. అన్ని పదార్థాలు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని మరో సారి పల్స్ ఇవ్వాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లారనిచ్చి గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకుంటే 6 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.

హోటల్ స్టైల్లో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్​మోర్' అంటారంతే!

రాగిపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, స్నాక్స్​గా అదుర్స్!

TAGGED:

KARAM PODI
NALLA KARAM PODI RECIPE INGREDIENTS
KARAM PODI RECIPE
నల్ల కారం పొడి ఎలా తయారు చేయాలి
NALLA KARAM PODI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

గ్లోబ్​ట్రాటర్ ఈవెంట్​ : వాళ్లకు నో ఎంట్రీ- రాజమౌళి స్పెషల్ వీడియో

'ఆంధ్ర నుంచి అంతర్జాతీయ స్టేజ్​ దాకా'- శ్రీ చరణి జర్నీ ఇదే

పిల్లలు దేనికి బాధపడుతున్నారో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే​ బెటర్​ అంటున్న నిపుణులు!

మన్మథుని భస్మం నుంచి పుట్టిన రాక్షసుడు! అతడిని అంతం చేసిన ఆ శక్తి ఎవరో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.