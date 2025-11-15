అమ్మమ్మల కాలం నాటి "నల్ల కారం పొడి" - టేస్ట్ చేస్తే చిన్నప్పటి రోజులు గుర్తొస్తాయి!
టిఫిన్లలోకి కారం పొడి - ఇడ్లీలు నంజుకుని తింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2025 at 10:12 AM IST
Nalla Karam Podi : ఇడ్లీ, దోసెల్లాంటి టిఫిన్లలోకి కారం పొడి, నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే టేస్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. చాలా మంది చిట్ల పొడి లాంటివి ఎక్కువగా వాడుతుంటారు. అయితే, ఓ సారి ఇలా ఎండుమిర్చి, మినప్పప్పుతో నల్లకారం పొడి చేశారంటే వేడివేడిగా అన్నంలోకీ ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. అమ్మమ్మల కాలంలో ఎక్కువగా ఇలాంటి కారం పొడి తయారు చేసి పెట్టేవారు!
ఎండుకారం "సొరకాయ కర్రీ" - పాలు పోసి ఇలా చేస్తే అమృతంలా ఉంటుంది!
కావల్సిన పదార్థాలు :
- నూనె - 2 టీ స్పూన్లు
- ఎండు మిర్చి - 25
- మెంతులు - పావు టీ స్పూన్
- మినప్పప్పు - పావు కప్పు
- ధనియాలు - పావు కప్పు
- శనగపప్పు - పావు కప్పు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- కరివేపాకు - 5 రెమ్మలు
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయ సైజు
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- పసుపు - కొద్దిగా
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకుని అర టీ స్పూన్ నూనె వేసుకుని ఎండు మిర్చి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మిర్చి నూనెలో రంగు మారే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి మిర్చిని వేయించాలి. బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కడాయిలో నుంచి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అదే కడాయిలో మరో అర టీ స్పూన్ నూనె వేసి పావుటీ స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి. మెంతులు చేదు రాకుండా లైట్గా వేయించి పొట్టున్న మినప్పప్పు వేసుకోవాలి. ఇలా పొట్టున్న మినప్పప్పు టేస్ట్ చేలా బాగుంటుంది.
- పావు కప్పు ధనియాలు, పావు కప్పు శనగపప్పు కూడా వేసుకుని బాగా వేయించాలి. లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించడం వల్ల బాగా వేగుతాయని గుర్తుంచుకోండి. ఇపుడు జీలకర్ర కూడా వేసి వేయించి పక్కకు తీసుకోవాలి. మళ్లీ అదే ప్యాన్లో కరివేపాకు కూడా వేసుకుని కరకరలాడే వరకు వేయించాలి.
- చిన్న నిమ్మకాయ సైజు చింతపండు కూడా వేసుకుని వేయించాలి. ఇపుడు కరివేపాకును ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టి మిక్సీలోకి తీసుకోవాలి. అన్ని పదార్థాలు చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ లోకి తీసుకుని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని మరో సారి పల్స్ ఇవ్వాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత చల్లారనిచ్చి గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకుంటే 6 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుంది.
హోటల్ స్టైల్లో "మైసూర్ బోండాలు" - ఒక్కసారి తింటే 'వన్స్మోర్' అంటారంతే!
రాగిపిండితో అద్దిరిపోయే "ఢోక్లా" - బ్రేక్ఫాస్ట్, స్నాక్స్గా అదుర్స్!