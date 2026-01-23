కాకరకాయలతో కమ్మని "సలాడ్" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోద్ది!
- కాకరకాయలతో కర్రీ, పొడులు రొటీన్ - ఓసారి ఇలా సలాడ్ చేసుకోండి!
Published : January 23, 2026 at 4:44 PM IST
Bitter Gourd Salad Recipe: కాకరకాయ పేరు చెబితే చాలు అబ్బో చేదు అనేస్తారు. పిల్లలే కాదు, కొందరు పెద్దలు కూడా మాకొద్దు బాబోయ్ అంటారు. వాటి చేదు అలాంటిది మరి! అందుకే ఇంట్లో కాకరకాయతో రెసిపీలు చేస్తామంటనే వద్దని చెప్పేస్తుంటారు. కానీ నిజానికి కాకరకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయితే, కాకర ఇష్టం లేనివారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ సలాడ్. పేరు వినగానే ముఖం చిట్లిస్తున్నారా? కానీ, టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఈ టిప్ పాటిస్తే ముక్కలు చేదు కూడా ఉండవు! పులుపు, కారం, తీపి రుచితో అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా కమ్మని కాకరకాయ సలాడ్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయ - 1
- ఉల్లిపాయ - 1
- టమాటా - 1
- పచ్చిమిర్చి - 2
- కీరా దోసకాయ - 1
- కొత్తిమీర - కొద్దిగా
- ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
- మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - అర చెక్క
- కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
- బెల్లం - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - గుప్పెడు
తయారీ విధానం :
- పల్లీలను వేయించి పొట్టు తీసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని పక్కన ఉంచాలి
- కాకరకాయ చివర్లు తీసేసి పీలర్ సాయంతో లైట్గా గరుకు భాగాన్ని తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు ఓ సగం ముక్కను తీసుకుని సగానికి కట్ చేసి గుజ్జుతో సహా లోపల ఉండే గింజలు తీసేసుకోవాలి
- ఇప్పుడు గింజలు లేని కాకరకాయ ముక్కలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్ చేసుకోవాలి
- ఇలానే మిగిలిన సగం భాగం కాకరలోని గింజలు తీసి సన్నగా తరిగి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి
- కాకరకాయ ముక్కల్లోకి అరటీస్పూన్ ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన ఉంచాలి
- ఈలోపు కీరా దోసకాయపై పొట్టు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. టమాటా, పచ్చిమిర్చిని సైతం కట్ చేసి పక్కన ఉంచాలి. కొబ్బరి తురుము రెడీగా ఉంచాలి.
- కాకరకాయ ముక్కలు నానినాక ఉప్పు నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంచి నీళ్లు పోసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు కాకర ముక్కలను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ పిండి తీసుకోవాలి.
- కాకరకాయ ముక్కల్లోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీర, కీరా ముక్కలు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, కొబ్బరి తురుము, బెల్లం వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- చివరగా వేయించిన దంచిన పల్లీలు వేసి కలిపి సర్వ్ చేసుకుంటే చేదులేని రుచికరమైన కాకరకాయ సలాడ్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు :
- కాకరకాయలు మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్లో లేతగా ఉండేవి తీసుకుంటే సహజంగానే చేదు తక్కువగా ఉంటాయి. పైన చెప్పినట్లుగా చేసుకుంటే అసలు చేదు ఉండదు.
- కాకరకాయ పైన ఉండే గరుకు భాగాన్ని తీయడం, లోపల ఉండే గింజలు, తెల్లని గుజ్జును తీసివేయడం వల్ల చేదు తగ్గుతుంది.
- పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్, క్యాప్సికం వంటి వాటిని కూడా సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
- మిరియాల పొడిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి.
పచ్చి టమాటాలతో కిర్రాక్ "పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్లోకి పర్ఫెక్ట్ - పిల్లలూ తింటారు!
జ్యూసీ జ్యూసీగా "చికెన్ క్యారసోల్" - ఒక్కసారైనా తిని తీరాల్సిందే!