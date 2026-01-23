ETV Bharat / offbeat

కాకరకాయలతో కమ్మని "సలాడ్​" - పుల్లగా, కారంగా అద్దిరిపోద్ది!

- కాకరకాయలతో కర్రీ, పొడులు రొటీన్ - ఓసారి ఇలా సలాడ్​ చేసుకోండి!

Bitter Gourd Salad Recipe
Bitter Gourd Salad Recipe (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 4:44 PM IST

Bitter Gourd Salad Recipe: కాకరకాయ పేరు చెబితే చాలు అబ్బో చేదు అనేస్తారు. పిల్లలే కాదు, కొందరు పెద్దలు కూడా మాకొద్దు బాబోయ్​ అంటారు. వాటి చేదు అలాంటిది మరి! అందుకే ఇంట్లో కాకరకాయతో రెసిపీలు చేస్తామంటనే వద్దని చెప్పేస్తుంటారు. కానీ నిజానికి కాకరకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. అయితే, కాకర ఇష్టం లేనివారు కూడా ఇష్టంగా తినేలా ఓ రెసిపీ తీసుకొచ్చాం. అదే కాకరకాయ సలాడ్​. పేరు వినగానే ముఖం చిట్లిస్తున్నారా? కానీ, టేస్ట్​ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. ఈ టిప్​ పాటిస్తే ముక్కలు చేదు కూడా ఉండవు! పులుపు, కారం, తీపి రుచితో అద్దిరిపోతుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా కమ్మని కాకరకాయ సలాడ్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Bitter Gourd Salad
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయ - 1
  • ఉల్లిపాయ - 1
  • టమాటా - 1
  • పచ్చిమిర్చి - 2
  • కీరా దోసకాయ - 1
  • కొత్తిమీర - కొద్దిగా
  • ఉప్పు - రుచికి సరిపడా
  • మిరియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - అర చెక్క
  • కొబ్బరి తురుము - అర కప్పు
  • బెల్లం - 1 టేబుల్​ స్పూన్​
  • పల్లీలు - గుప్పెడు
Bitter Gourd Salad
టమాటాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • పల్లీలను వేయించి పొట్టు తీసి కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుని పక్కన ఉంచాలి
  • కాకరకాయ చివర్లు తీసేసి పీలర్​ సాయంతో లైట్​గా గరుకు భాగాన్ని తీసేసి సగానికి కట్ చేసుకోవాలి
  • ఇప్పుడు ఓ సగం ముక్కను తీసుకుని సగానికి కట్​ చేసి గుజ్జుతో సహా లోపల ఉండే గింజలు తీసేసుకోవాలి
Bitter Gourd Salad
ఉల్లిపాయలు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గింజలు లేని కాకరకాయ ముక్కలను సన్నగా, పొడుగ్గా కట్​ చేసుకోవాలి
  • ఇలానే మిగిలిన సగం భాగం కాకరలోని గింజలు తీసి సన్నగా తరిగి గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి
  • కాకరకాయ ముక్కల్లోకి అరటీస్పూన్​ ఉప్పు, సరిపడా నీళ్లు పోసి కలిపి మూత పెట్టి ఓ పావుగంట సేపు పక్కన ఉంచాలి
Bitter Gourd Salad
కీరాదోస (Getty Images)
  • ఈలోపు కీరా దోసకాయపై పొట్టు తీసేసి సన్నని ముక్కలుగా కట్​ చేసుకోవాలి. అదే విధంగా ఉల్లిపాయను పొడుగ్గా, సన్నగా తరిగి పక్కన ఉంచాలి. టమాటా, పచ్చిమిర్చిని సైతం కట్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి. కొబ్బరి తురుము రెడీగా ఉంచాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కలు నానినాక ఉప్పు నీటిని పూర్తిగా వంపేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మంచి నీళ్లు పోసుకోవాలి.
Bitter Gourd Salad
కొబ్బరికాయ (Getty Images)
  • ఇప్పుడు కాకర ముక్కలను కొద్దికొద్దిగా తీసుకుంటూ గట్టిగా పిండుతూ మరో గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి. ఇలానే అన్నింటినీ పిండి తీసుకోవాలి.
  • కాకరకాయ ముక్కల్లోకి ఉల్లి, పచ్చిమిర్చి, టమాటా, కొత్తిమీర, కీరా ముక్కలు, ఉప్పు, మిరియాల పొడి, నిమ్మరసం, కొబ్బరి తురుము, బెల్లం వేసి పదార్థాలు మొత్తం కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకోవాలి.
  • చివరగా వేయించిన దంచిన పల్లీలు వేసి కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే చేదులేని రుచికరమైన కాకరకాయ సలాడ్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.

Bitter Gourd Salad
వేయించిన పల్లీలు (Getty Images)

చిట్కాలు :

  • కాకరకాయలు మరీ పెద్దగా, మరీ చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్​లో లేతగా ఉండేవి తీసుకుంటే సహజంగానే చేదు తక్కువగా ఉంటాయి. పైన చెప్పినట్లుగా చేసుకుంటే అసలు చేదు ఉండదు.
  • కాకరకాయ పైన ఉండే గరుకు భాగాన్ని తీయడం, లోపల ఉండే గింజలు, తెల్లని గుజ్జును తీసివేయడం వల్ల చేదు తగ్గుతుంది.
  • పైన చెప్పిన కూరగాయలు మాత్రమే కాకుండా క్యారెట్​, క్యాప్సికం వంటి వాటిని కూడా సన్నగా తరిగి వేసుకోవచ్చు.
  • మిరియాల పొడిని మీరు తినే ఘాటుకు సరిపడేలా వేసుకుంటే సరి.
Bitter Gourd Salad
కాకరకాయ సలాడ్​ (ETV Bharat)

