చేదు లేకుండా "కాకరకాయ పచ్చడి" - పక్కా కొలతలతో సంవత్సరం నిల్వ!

ఎప్పుడూ చేసేలా కాకుండా ఓసారి ఇలా కొత్తగా పచ్చడి పెట్టండి - సూపర్​గా​ ఉంటుంది!

Bitter Gourd Pachadi
Bitter Gourd Pachadi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 3:13 PM IST

Bitter Gourd Pachadi Recipe : కాకరకాయ పేరు చెబితేనే 'అమ్మో చేదు' అని చాలా మంది అంటుంటారు. వీటితో రెసిపీలు చేసినా పెద్దగా తినడానికి ఇష్టపడరు. అందుకే ఈసారి ఇలా కాకరకాయ నిల్వ పచ్చడిని ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి. కాకరకాయ అంటే ఇష్టం లేని వారు కూడా దీని రుచి చూస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు. అంతేకాక ఈ కొలతల్లో చేస్తే చేదు లేకుండా సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటుంది.

Kakarakaya Pachadi
కాకరకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • కాకరకాయలు - 350 గ్రాములు
  • చింతపండు - 50 గ్రాములు
  • నూనె - 400 ఎంఎల్
  • ఆవాలు - 1 టీ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టీ స్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - 5
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 5
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • బెల్లం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
  • ఇంగువ - పావు టీ స్పూన్
  • కరివేపాకు - కొద్దిగా
  • మెంతులు - 1 టేబుల్ స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టేబుల్ స్పూన్
  • జీలకర్ర - అర టేబుల్ స్పూన్
  • కారం - 50 గ్రాములు
  • ఉప్పు - పావు కప్పు
  • వెల్లుల్లి రెబ్బలు - పావు కప్పు
  • పసుపు - 1 టీ స్పూన్
Kakarakaya Pachadi
వెల్లుల్లి (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ముందుగా 350 గ్రాముల కాకరకాయలను తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి తుడిచి రాత్రంతా ఆరబెట్టాలి. మరుసటి రోజు ఉదయం కాకరకాయలను రౌండ్​గా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇంకోవైపు గిన్నెలో 50 గ్రాముల చింతపండు, అర కప్పు నీళ్లు పోసి 20 నిమిషాల పాటు నానబట్టాలి. 20 నిమిషాల తర్వాత నానబెట్టిన చింతపండును వాటర్​తో సహా మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
Kakarakaya Pachadi
కారం (Getty Images)
  • మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో 400 ఎంఎల్ ఆయిల్ పోయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు వేసి ఫ్రై చేసి ప్లేట్​లో వేసుకోవాలి.
  • ఇదే నూనెలో ఒక టీ స్పూన్ ఆవాలు, అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర, ఐదు ఎండుమిర్చి, ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి వేయించాలి. ఇందులోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత ఇందులో గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు పేస్టు, మూడు టేబుల్ స్పూన్ల బెల్లం వేసి మంటను లో ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చింతపండు గుజ్జు దగ్గరగా ఉడికిన తర్వాత చివరగా పావు టీ స్పూన్ ఇంగువ, కొద్దిగా కరివేపాకు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి.
Kakarakaya Pachadi
ఆవాలు, జీలకర్ర, పసుపు (Getty Images)
  • ఇంకోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్​లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, అర టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు వేసి వేయించాలి. అలాగే అర టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఫ్రై చేసి చల్లారనివ్వాలి. ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీజార్​లో వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • అదేవిధంగా మిక్సీజార్​లో 50 గ్రాముల కారం, పావు కప్పు ఉప్పు, పావు కప్పు వెల్లుల్లిరెబ్బలు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు వేసి మిక్సీ పట్టాలి.
Kakarakaya Pachadi
చింతపండు (Getty Images)
  • ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసి వెల్లుల్లికారంతో పాటు ఆవమెంతుల పొడి వేసి మిక్స్ చేయాలి. అలాగే వేయించి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, ఉడికించి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జు వేసి కలిపి మూతపెట్టాలి.
  • అనంతరం పచ్చడిని రెండు రోజుల పాటు ఊరనివ్వాలి.
  • రెండు రోజుల తర్వాత చూస్తే కమ్మని కాకరకాయ నిల్వ పచ్చడి తయారైనట్లే!

