వేయించిన పప్పులతో కాకరకాయ "కారం పొడి" - ఇలా కొత్తగా ట్రై చేశారంటే కమ్మగా ఉంటుంది!
కాకరకాయ కారం పొడి ఈ స్టైల్లో ట్రై చేయండి - ఎంతో ఇష్టంగా లాగిస్తారు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 10:43 AM IST
Bitter Gourd Karam Powder : వేడివేడి అన్నంలో ఏదైనా కారం పొడి, కాస్త నెయ్యి వేసుకుని తింటుంటే ఆ రుచి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా మంది పల్లీలు, నువ్వులు, కొబ్బరి వంటివి వాటితో ఎక్కువగా పొడులు చేస్తారు. అలాగే కొందరు కాకరకాయ కారాన్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. దీన్ని ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో తయారు చేస్తారు. కొన్నిసార్లు ఎంత బాగా చేసినా కాస్త చేదుగానే అనిపిస్తుంది. అలాంటి వారు ఓసారి ఈ పద్ధతిలో కాకరకాయ కారం ట్రై చేసి చూడండి. అస్సలు చేదు లేకుండా భలే రుచిగా కుదురుతుంది. అంతేకాక ఇది రెండు నెలల పాటు నిల్వ కూడా ఉంటుంది! మరి రుచికరమైన కాకరకాయ కారాన్ని ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా?
రుచికరమైన " చింతపండు చారు" - ఒక్కసారి ఇలా చేయండి తృప్తిగా తింటారు!
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- కాకరకాయలు - అర కిలో (500 గ్రాములు)
- నూనె - 100 గ్రాములు
- కరివేపాకు - 6 రెమ్మలు
- శనగపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- మినపప్పు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- ధనియాలు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- పల్లీలు - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- జీలకర్ర - 1 టీ స్పూన్
- నువ్వులు - 2 టేబుల్ స్పూన్లు
- చింతపండు - కొద్దిగా
- పసుపు - 1 టీ స్పూన్
- కారం - 3 టేబుల్ స్పూన్లు
- ఉప్పు - 1 టేబుల్ స్పూన్
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - 15
తయారీ విధానం :
- ఈ పొడిని తయారు చేయడం కోసం అర కిలో కాకరకాయలను శుభ్రంగా కడిగి వీలైనంత పల్చని ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- మరోవైపు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయిలో 100 గ్రాముల ఆయిల్ వేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత కాకరకాయ ముక్కలను వేసి ఫ్రై చేయాలి. ఇప్పుడు మంటను హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి కాకరకాయ ముక్కలు గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేవరకు వేయించి ప్లేట్లో తీసుకోవాలి.
- ఇదే నూనెలో ఆరు రెమ్మల కరివేపాకు వేసి వేయించి ప్లేట్లో వేసుకోవాలి.
- ఇందులోనే రెండు టేబుల్ స్పూన్ల శనగపప్పు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మినపప్పు వేయాలి. అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, మూడు టేబుల్ పల్లీలు వేసి దోరగా వేయించాలి.
- ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నువ్వులు, కొద్దిగా చింతపండు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అనంతరం స్టప్ ఆఫ్ చేసి పప్పుల మిశ్రమాన్ని ప్లేట్లో వేసి చల్లారనివ్వాలి.
- ఇప్పుడు మిక్సీజార్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న పప్పుల మిశ్రమం, కొద్దిగా కరివేపాకు, ఒక టీ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కారం, ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం చిన్న బెల్లంముక్క, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కాకరకాయ ముక్కలు, 15 వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి గ్రైండ్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత తీసి పెట్టుకున్న కరివేపాకు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- ఇక అంతే టేస్టీటేస్టీ కాకరకాయ కారం పొడి సిద్ధంగా ఉంటుంది!
- కాకరకాయ పొడిని ఎయిర్టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టుకుంటే రెండు నెల పాటు నిల్వ ఉంటుంది!
ఘుమఘుమలాడే "రాజ్మా చావల్" - ఈ పద్ధతిలో చేస్తే రుచికి ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
ఇకపై "అల్లం మురబ్బా" బయట కొనాల్సిన పన్లేదు - ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్తో ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!