LPG లేకపోతే హోటళ్లు మూతపడాల్సిందేనా? - మనం మర్చిపోయిన మేలైన ప్రత్యామ్నాయం ఉందిగా!
ముందే మేల్కొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - రిలయన్స్తో CBG ఉత్పత్తికి ఒప్పందం
Published : March 13, 2026 at 1:27 PM IST
Compressed Bio Gas Plant : ఇరాన్-అమెరికా యుద్ధం వంటింట్లో కుంపటి ఆర్పేసింది. ఎల్పీజీ కొరత హోటళ్లకు మూసివేతకు దారితీసింది. సమీప భవిష్యత్లో గృహ వినియోగానికీ "వంట గ్యాస్" కొరత తప్పదని తెలుస్తోంది. దేశీ పరిశ్రమలు పూర్తిస్థాయిలో ఎల్పీజీ ఉత్పత్తి కొనసాగించాలని కేంద్రం "ఎస్మా" అస్త్రాన్ని ప్రయోగించినా ప్రభావం తాత్కాలికమే! అన్నది నిపుణుల మాట. ఈ నేపథ్యంలో ఎల్పీజీకి ప్రత్యామ్నాయ సంప్రదాయ ఇంధన వనరులు తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో ముందే మేల్కొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తిలో ఓ అడుగు ముందుకేసింది.
ఇండక్షన్ స్టౌ, ఎలక్ట్రిక్ ప్రెజర్ కుక్కర్లు వంటి విద్యుత్ ఆధారిత ఉపకరణాల వినియోగంతో గ్యాస్ సంక్షోభం నుంచి బయటపడొచ్చు. మైక్రో ఓవెన్లు, ఎయిర్ ఫ్రయర్లతో వంట పూర్తి చేసుకోవచ్చు. వాటి కొనుగోలు కాస్త ఖర్చుతో ముడిపడి ఉండడం వల్ల 'బయో గ్యాస్'(CBG) మేలైన ప్రత్యామ్నాయం అని నిపుణులు చెప్తున్నారు. ఎల్పీజీ సిలిండర్లకు బదులుగా బయోగ్యాస్ వినియోగించవచ్చు. స్థానికంగానే ఉత్పత్తి చేసుకుని ఆర్థిక భారం తగ్గించుకోవచ్చు.
ఎన్నో మేళ్లు
LPGతో పోలిస్తే CBG వాడకంతో ఎన్నో లాభాలున్నాయి. ఉత్పత్తితో పోలిస్తే సరఫరా, వినియోగం వరకు పర్యావరణ ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి. గడ్డి, పశువుల పేడ లాంటి వ్యవసాయ, వ్యవసాయాధారిత వ్యర్థాల ద్వారా బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఇందులో మీథేన్ వాయువు ఎక్కువగా (90శాతం) ఉంటుంది. శుద్ధిచేసి సీబీజీగా మారుస్తారు. దీంతో వంటింటి అవసరాలు తీర్చుకోవడంతో పాటు వాహనాల్లోనూ ఇంధనంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఫలితంగా ఎల్పీజీపై ఆధారపడడాన్ని తగ్గించవచ్చు.
- ఇది కాలుష్యం లేని, పర్యావరణ హిత గ్రీన్ గ్యాస్ ఇంధనం.
- వ్యవసాయ, పశు వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తి అవుతుంది. సేంద్రియ ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుంది.
- బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల నిర్మాణాలను ప్రోత్సాహించడం ద్వారా ఎల్పీజీపై ఆధారపడడాన్ని క్రమంగా తగ్గించవచ్చు.
- కానీ, బయోగ్యాస్లో అధికంగా ఉండే మీథేన్ కార్బన్ డయాక్సైడ్కంటే ప్రమాదకారి. దీనిని మండించకుండా బయటి వాతావరణంలోకి విడుదల చేయడం ప్రమాదకరం.
- ఎల్పీజీ మాదిరిగా బయోగ్యాస్ను సిలిండర్లలోకి కుదించడం ఖర్చుతో కూడుకున్న పని.
- బీడు, బంజరు భూముల్లో గడ్డి పెంపకంతో రైతులకు ఆదాయం లభిస్తుంది.
- కర్బన ఉద్గారాలను తగ్గించడం ద్వారా పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
- ఎల్పీజీ, డీజిల్, పెట్రోల్ వంటి ఖరీదైన ఇంధనాలకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఉపయోగపడుతుంది.
- ఎండు గడ్డి, సోయా, చెరకు చెత్త, పత్తి మొక్కలు, పశువుల పేడ నుంచి సహజంగా గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేస్తారు.
ముందే మేల్కొన్న ఆంధ్రప్రదేశ్
వంటగ్యాస్ కొరతను అధిగమించడంలో ఏపీ ఇప్పటికే అడుగులు వేసింది. బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తిలో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్తో చేతులు కలిపింది. 65వేల కోట్ల పెట్టుబడికి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 500 CBG(Compressed Bio-Gas) ప్లాంట్లను ఏర్పాటుకు రిలయన్స్ శ్రీకారం చుట్టింది. పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, విజయవాడ, కర్నూలు, నెల్లూరులో మొత్తం 8ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేస్తోంది.
తొలి అడుగు అక్కడే!
ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో రిలయన్స్ సీబీజీ ప్లాంట్ నిర్మాణం జరుగుతోంది. ఏటా 40 లక్షల టన్నుల సీబీజీ, 11 లక్షల టన్నుల ఆర్గానిక్ ఎరువు ఉత్పత్తి కానుంది. ఒక్కో ప్లాంటులో 170 టన్నుల వ్యవసాయ వ్యర్థాలను ఉపయోగించి 20 టన్నుల సీబీజీని ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఏటా దాదాపు 39 లక్షల టన్నుల గ్యాస్ ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా రోజూ 10 లక్షల తేలికపాటి వాహనాలను ఏడాదంతా నడపొచ్చు. దీనికి తోడు వ్యవసాయ అవసరాలకు సరిపడా 110 లక్షల టన్నుల సేంద్రియ ఎరువు ఉత్పత్తి అవుతుంది.
