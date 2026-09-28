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రైల్లో మీ 'బైక్'​ను సింపుల్​గా ఇలా తీసుకెళ్లొచ్చు! - ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ కంటే ఖర్చూ తక్కువే!

ట్రైన్​లో బైక్​ను పార్శిల్ చేయడం ఎలాగో తెలుసా? - ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్ ప్రాసెస్ ఇదే!

Bike Transport
బైక్ (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 7:30 PM IST

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Bike Transport in Train : నేటి రోజుల్లో బైక్​లు నిత్యావసర ప్రయాణ సాధనంలా మారిపోయాయి. విద్యార్థులు కాలేజ్​కు వెళ్లాలన్నా, ఉద్యోగులు ఆఫీస్​కు చేరుకోవాలన్నా, ఇలా ప్రతి పనికి ద్విచక్రవాహనం ఉండాల్సిందే. అయితే, చదువు, ఉద్యోగాలు, బదిలీలు, వ్యాపారం కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు బైక్ తీసుకెళ్లడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ద్వారా బైకుల్ని పార్శిల్ చేయిస్తుంటారు. ఇందుకోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చెల్లిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? రైల్లో చాలా తక్కువ ఖర్చుతోనే సురక్షితంగా బైక్​ను పార్శిల్ చేయొచ్చు. చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ట్రైన్​లో బైక్​ను ఎలా పార్శిల్ చేయొచ్చో ఈ స్టోరీ చదివి తెలుసుకోండి.

నార్మల్​గా ట్రైన్ జర్నీ చేసే ప్రయాణికులు తమ క్లాస్​కు అనుమతించిన సూట్​కేస్ లేదా బ్యాగ్​ను కోచ్​లో తీసుకెళ్లొచ్చు. కానీ, బైక్​లను మాత్రం రైల్లో లగేజీ బోగీలో తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో దేశంలో ఎక్కడికైనా బుక్ చేసుకుని, పార్శిల్​​గా తీసుకెళ్లవచ్చని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు. పైగా, వాహనాలకు పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఖాళీలను బట్టి ఒక్కోసారి ప్యాసింజర్​ ప్రయాణించే రైల్లోనే ద్విచక్రవాహనాన్ని పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అది ఒకటి నుంచి రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే చేరుకుంటుంది. ఆఫ్​లైన్, ఆన్​లైన్ రెండు విధానాల్లోనూ బైక్​ను చాలా సింపుల్​గా పార్శిల్ చేయొచ్చంటున్నారు రైల్వే అధికారులు.

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ఆన్​లైన్​లో ఇలా బుకింగ్ చేయండి!

  • ఆన్​లైన్ ద్వారా రైలులో బైక్​ను పార్శిల్ చేయాలనుకునేవారు ముందుగా రైల్వే పార్శిల్ అధికారిక వెబ్​సైట్(https://parcel.indianrail.gov.in/)ను సందర్శించాలి.
  • నెక్ట్స్ హోమ్‌ పేజీలో 'పార్శిల్‌ సర్వీస్‌' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సైన్‌అప్‌ ద్వారా మీ వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్‌ ప్రాసెస్ పూర్తి చేయాలి.
  • ఆ టైమ్​లో క్రియేట్ చేసిన ఐడీ, పాస్​వర్డ్​తో పోర్టల్​లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
  • అనంతరం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బైక్‌ పంపాలో ఆయా రైల్వే స్టేషన్ల పేర్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమెటిక్‌గా రవాణా ఛార్జీల వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • అక్కడ ఫార్వార్డింగ్‌ నోట్‌ జనరేట్‌ అయిన తర్వాత, ఆ కాపీ ప్రింట్‌ తీసుకొని బైక్‌తో పాటు స్టేషన్‌లో అప్పగిస్తే సరిపోతుంది.
  • మీరు బైక్​ను పంపించే ప్రయాణ దూరాన్ని బట్టి ఛార్జీలను నిర్ణయిస్తారు. ఉదాహరణకు 500కి.మీకు బైక్ పంపుతున్నట్లయితే సుమారు రూ.1200 ఉంటుంది.
  • రవాణాలో బైక్‌ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా సిబ్బంది ప్యాక్‌ చేస్తారు. దీనికి అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • బైక్ పార్శిల్ చేశాక రైల్వే సిబ్బంది ఇచ్చే నంబర్ ద్వారా ఎక్కడి వరకు వెళ్లిందో ట్రాకింగ్ కూడా చేయొచ్చంటున్నారు రైల్వే అధికారులు.

ఆఫ్​లైన్ ప్రాసెస్ ఇదే!

  • మీరు ఒకవేళ ఆఫ్​లైన్ ద్వారా రైలులో బైక్​ను పార్శిల్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా రైల్వే పార్శిల్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
  • అక్కడ బుకింగ్ ఫారం తీసుకుని పూర్తి వివరాలను స్పష్టంగా నింపాలి. నెక్ట్స్ దానికి ఆధార్‌ కార్డు, ఒరిజినల్‌ ఆర్‌సీ, ఇన్సూరెన్స్, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ జీరాక్స్ కాపీలను జత చేయాలి.
  • ఇక బైక్ పార్శిల్ చేసే ముందు ట్యాంక్‌లో పెట్రోల్ పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలి. ఇది రైల్వే రూల్. బైక్​లో పెట్రోలు ఉంటే పార్శిల్​ను రిజెక్ట్ చేస్తారు. అంతేకాదు, రూ.1000 జరిమానా విధిస్తారు.
  • అనంతరం పార్శిల్ కార్యాలయంలో సిబ్బంది ద్విచక్రవాహనం బరువు, రవాణా ఖర్చును నిర్ణయిస్తారు.
  • తర్వాత బుకింగ్‌ కౌంటర్‌లో ఆ ఛార్జీలను చెల్లిస్తే, మీకు రైల్వే రిసిప్ట్‌(ఆర్‌ఆర్‌)ఇస్తారు.
  • బైక్ పంపించాల్సిన ప్రదేశానికి చేరుకున్న తర్వాత ఈ రసీదును తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది.

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రైలులో బైక్ పార్శిల్ బుకింగ్ విధానం
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