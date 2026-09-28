రైల్లో మీ 'బైక్'ను సింపుల్గా ఇలా తీసుకెళ్లొచ్చు! - ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ కంటే ఖర్చూ తక్కువే!
ట్రైన్లో బైక్ను పార్శిల్ చేయడం ఎలాగో తెలుసా? - ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:30 PM IST
Bike Transport in Train : నేటి రోజుల్లో బైక్లు నిత్యావసర ప్రయాణ సాధనంలా మారిపోయాయి. విద్యార్థులు కాలేజ్కు వెళ్లాలన్నా, ఉద్యోగులు ఆఫీస్కు చేరుకోవాలన్నా, ఇలా ప్రతి పనికి ద్విచక్రవాహనం ఉండాల్సిందే. అయితే, చదువు, ఉద్యోగాలు, బదిలీలు, వ్యాపారం కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లేటప్పుడు బైక్ తీసుకెళ్లడం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే కొంతమంది ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ ద్వారా బైకుల్ని పార్శిల్ చేయిస్తుంటారు. ఇందుకోసం పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు చెల్లిస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? రైల్లో చాలా తక్కువ ఖర్చుతోనే సురక్షితంగా బైక్ను పార్శిల్ చేయొచ్చు. చాలా మందికి ఈ విషయం తెలియదు. మరి, ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఇప్పుడే ట్రైన్లో బైక్ను ఎలా పార్శిల్ చేయొచ్చో ఈ స్టోరీ చదివి తెలుసుకోండి.
నార్మల్గా ట్రైన్ జర్నీ చేసే ప్రయాణికులు తమ క్లాస్కు అనుమతించిన సూట్కేస్ లేదా బ్యాగ్ను కోచ్లో తీసుకెళ్లొచ్చు. కానీ, బైక్లను మాత్రం రైల్లో లగేజీ బోగీలో తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. తక్కువ ఖర్చుతో దేశంలో ఎక్కడికైనా బుక్ చేసుకుని, పార్శిల్గా తీసుకెళ్లవచ్చని చెబుతున్నారు రైల్వే అధికారులు. పైగా, వాహనాలకు పూర్తి భద్రత ఉంటుంది. అంతేకాదు, ఖాళీలను బట్టి ఒక్కోసారి ప్యాసింజర్ ప్రయాణించే రైల్లోనే ద్విచక్రవాహనాన్ని పంపించే ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అది ఒకటి నుంచి రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే చేరుకుంటుంది. ఆఫ్లైన్, ఆన్లైన్ రెండు విధానాల్లోనూ బైక్ను చాలా సింపుల్గా పార్శిల్ చేయొచ్చంటున్నారు రైల్వే అధికారులు.
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ఆన్లైన్లో ఇలా బుకింగ్ చేయండి!
- ఆన్లైన్ ద్వారా రైలులో బైక్ను పార్శిల్ చేయాలనుకునేవారు ముందుగా రైల్వే పార్శిల్ అధికారిక వెబ్సైట్(https://parcel.indianrail.gov.in/)ను సందర్శించాలి.
- నెక్ట్స్ హోమ్ పేజీలో 'పార్శిల్ సర్వీస్' అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత సైన్అప్ ద్వారా మీ వివరాలను నమోదు చేసి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి చేయాలి.
- ఆ టైమ్లో క్రియేట్ చేసిన ఐడీ, పాస్వర్డ్తో పోర్టల్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి.
- అనంతరం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి బైక్ పంపాలో ఆయా రైల్వే స్టేషన్ల పేర్లు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమెటిక్గా రవాణా ఛార్జీల వివరాలు కనిపిస్తాయి.
- అక్కడ ఫార్వార్డింగ్ నోట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత, ఆ కాపీ ప్రింట్ తీసుకొని బైక్తో పాటు స్టేషన్లో అప్పగిస్తే సరిపోతుంది.
- మీరు బైక్ను పంపించే ప్రయాణ దూరాన్ని బట్టి ఛార్జీలను నిర్ణయిస్తారు. ఉదాహరణకు 500కి.మీకు బైక్ పంపుతున్నట్లయితే సుమారు రూ.1200 ఉంటుంది.
- రవాణాలో బైక్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా సిబ్బంది ప్యాక్ చేస్తారు. దీనికి అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
- బైక్ పార్శిల్ చేశాక రైల్వే సిబ్బంది ఇచ్చే నంబర్ ద్వారా ఎక్కడి వరకు వెళ్లిందో ట్రాకింగ్ కూడా చేయొచ్చంటున్నారు రైల్వే అధికారులు.
ఆఫ్లైన్ ప్రాసెస్ ఇదే!
- మీరు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ ద్వారా రైలులో బైక్ను పార్శిల్ చేయాలనుకుంటే ముందుగా రైల్వే పార్శిల్ కార్యాలయానికి వెళ్లాలి.
- అక్కడ బుకింగ్ ఫారం తీసుకుని పూర్తి వివరాలను స్పష్టంగా నింపాలి. నెక్ట్స్ దానికి ఆధార్ కార్డు, ఒరిజినల్ ఆర్సీ, ఇన్సూరెన్స్, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ జీరాక్స్ కాపీలను జత చేయాలి.
- ఇక బైక్ పార్శిల్ చేసే ముందు ట్యాంక్లో పెట్రోల్ పూర్తిగా ఖాళీ చేయాలి. ఇది రైల్వే రూల్. బైక్లో పెట్రోలు ఉంటే పార్శిల్ను రిజెక్ట్ చేస్తారు. అంతేకాదు, రూ.1000 జరిమానా విధిస్తారు.
- అనంతరం పార్శిల్ కార్యాలయంలో సిబ్బంది ద్విచక్రవాహనం బరువు, రవాణా ఖర్చును నిర్ణయిస్తారు.
- తర్వాత బుకింగ్ కౌంటర్లో ఆ ఛార్జీలను చెల్లిస్తే, మీకు రైల్వే రిసిప్ట్(ఆర్ఆర్)ఇస్తారు.
- బైక్ పంపించాల్సిన ప్రదేశానికి చేరుకున్న తర్వాత ఈ రసీదును తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది.
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