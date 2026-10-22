మీ బండి కొని 15 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయా? - బైక్, కార్ 'RC' రెన్యువల్ ప్రాసెస్, ఫీజుల వివరాలివీ!
15ఏళ్లు దాటితే రెన్యువల్ చేయాల్సిందే - 20ఏళ్ల పైబడితే ఎక్కువ చెల్లించాలి!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 4:02 PM IST
RC RENEWAL process : మీ ఇంట్లో పాత బైక్ ఉందా? ఎన్నో ఏళ్లుగా ఒకే కారుని నడుపుతున్నారా? అయితే, వాటి వయస్సుతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ గడువుపైనా ఓ కన్నేయాల్సిందే. 15ఏళ్లు దాటిన పాత వాహనానికి మరమ్మతులు చేయించి, ఇంధనం పోయించి రోడ్డెక్కుతామంటే కుదరదు. ముందు గ్రీన్ ట్యాక్స్ కట్టాలి. వాహనం కండిషన్ ఎలా ఉందో తనిఖీ చేయించాలి. ఆర్సి పునరుద్ధరణకు ప్రత్యేకంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. ఫీజులు చెల్లించి రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ (ఆర్సీ) రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి. వ్యక్తిగత వాహనాలకు ఆర్సీ చెల్లుబాటు 15ఏళ్లు. వాణిజ్య వాహనాలకైతే ఏడేళ్లు మాత్రమే. అంతేకాదు. ప్రమాదం జరిగితే బీమా పొందలేరు. ఆ బండిపై ఎలాంటి లావాదేవీలూ జరగవు.
గ్రీన్ ట్యాక్స్ ఎలా చెల్లించాలి?
రవాణా శాఖ అధికారిక పోర్టల్తో లేదంటే సెల్ఫోన్ కు వచ్చే మెసేజ్ని క్లిక్ చేసి గ్రీన్ ట్యాక్స్ చెల్లించవచ్చు. మొదటగా వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ నంబరుతో పాటు ఛాసిస్ నంబరులో చివరి ఐదంకెలను నమోదు చేయాలి. దరఖాస్తుదారు, తండ్రి పేరు, పుట్టిన తేదీ, వాహనం రకం, మొబైల్ నంబర్ వివరాలు నమోదు చేయాలి. ఆ తర్వాత కట్టాల్సిన గ్రీన్ ట్యాక్స్తో పాటు, గతంలో బకాయిలుంటే కనిపిస్తాయి. చెల్లింపులు ఆన్లైన్లో పూర్తి చేసి రసీదును డౌన్లోడ్ చేసుకుని భద్రపర్చుకోవాలి.
లెక్క మారుతుంది
ప్రైవేటు వాహనాల ప్రారంభ రిజిస్ట్రేషన్ 15ఏళ్ల పాటు చెల్లుబాటులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నిబంధనల ప్రకారం మరో ఐదేళ్లకు రెన్యువల్ చేసుకోవాలి. చాలా మంది వాహనాలకు గ్రీన్ ట్యాక్స్ చెల్లిస్తే పాతబండి ప్రక్రియ పూర్తయినట్లు భావిస్తారు. కానీ, గ్రీన్ ట్యాక్స్ ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పన్ను. ఆర్సీ రెన్యువల్, వాహన రిజిస్ట్రేషన్ చెల్లుబాటును మరోసారి పునరుద్ధరించుకోవడం రెండూ చేయాల్సిందే. వీటితో పాటు ఆర్సీ రెన్యువల్, సర్వీస్ చార్జీ, స్మార్ట్ కార్డు ఫీజులు కలిపి చెల్లించాలి.
ఫీజుల వివరాలు
ఎంత భారం పడుతుందంటే
15 -20ఏళ్ల లోపు బైకులకు మొత్తం రూ.3,400, ప్రైవేటు కారుకు రూ.10,600 గ్రీన్ ట్యాక్స్ తో పాటు రెన్యువల్ ఫీజు, సర్వీస్ చార్జీ, స్మార్ట్ కార్డు ఫీజు కలిపి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 20 ఏళ్ల పైబడిన ద్విచక్రవాహనానికి రూ.6,400, కారుకు 15,600 చెల్లించాలని రవాణాశాఖ చెబుతోంది.
రెన్యువల్ చేయాలంటే
ఆర్సీ రెన్యువల్ చేయాలంటే ఫారం 25, ఒరిజినల్ ఆర్సీ, చెల్లుబాటులో ఉన్న బీమా పత్రం, కాలుష్య నియంత్రణ ధ్రువీకరణ పత్రం (పీయూసీ), పన్ను చెల్లింపు వివరాలు సిద్ధం చేసుకోవాలి. అనంతరం సంబంధిత రిజిస్ట్రేషన్ అథారిటీ సూచించిన తేదీలో వాహనాన్ని తీసుకెళ్లాలి. పత్రాల పరిశీలన, వాహన తనిఖీ, ఇతర నిబంధనలు పూర్తయ్యాక రెన్యువల్ ప్రక్రియ ముగుస్తుంది.
మినహాయింపులు
ఎల్పీజీ, సీఎన్జీ, బ్యాటరీతో మాత్రమే నడిచే వాహనాలకు గ్రీన్ ట్యాక్స్ మినహాయింపులు ఉంటాయి. అయితే ఆర్సీ రెన్యువల్ కోసం స్మార్ట కార్డుకు కట్టాలి.
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