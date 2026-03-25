బిహారీ స్పెషల్ "అచారీ వంకాయ కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్​తో ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!

రెగ్యులర్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే వదిలిపెట్టరంతే!

Published : March 25, 2026 at 7:36 PM IST

Bihari Special Achari Vankaya Curry : వంకాయతో వంటకాలంటే చాలా మందికి ఇష్టమే. అయితే, నార్మల్​గా వంకాయతో కూరలు అనగానే గుత్తొంకాయ మసాలా, వంకాయ వేపుడు, ఆలూ-వంకాయ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్​గా ఒకే రకమైనవి తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్తరకం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, బిహారీ స్టైల్​లో నోరూరించే "అచారీ వంకాయ కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్​గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఈ కర్రీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, పూరీల్లోకి కూడా అద్భుతమైన టేస్ట్​నిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్​కు ఫిదా అయిపోతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే ఈ బిహారీ వంకాయ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వంకాయలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • పొడవు వంకాయలు - 700 గ్రాములు
  • కారం - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • పసుపు - అరటీస్పూన్
  • ఉప్పు - ఒక టీస్పూన్
  • నూనె - తగినంత
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • మెంతులు - అరటీస్పూన్
  • ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
  • జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
  • సోంపు - అరటీస్పూన్
  • కలోంజి సీడ్స్ - అరటీస్పూన్(ఆప్షనల్)
  • ఇంగువ - పావుటీస్పూన్
  • చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
  • బ్లాక్ సాల్ట్ - అరటీస్పూన్
  • కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా

ధనియాలు (Getty Images)

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పొడవు నీలం రంగు వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
  • ఆపై వాటి తొడిమెలు మొత్తం కట్ చేయకుండా కాస్త వదిలేసి రెండున్నర అంగుళాల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలను వాటర్​లో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
  • అనంతరం నీటిలో ఉంచిన వంకాయ ముక్కలను గట్టిగా వాటర్ పిండేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌలోకి తీసుకోవాలి.
  • ఆపై అందులో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల కారం, అరటీస్పూన్ పసుపు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • తర్వాత అందులో నాలుగు టేబుల్​స్పూన్ల నూనె వేసి మరోసారి మంచిగా కలిపి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు ఊరేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన అచారీ మసాలాను రెడీ చేసుకోవాలి.
చింతపండు (Getty Images)

అచారీ మసాలా కోసం :

  • ఎండుమిర్చి - పది
  • ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
  • ధనియాలు - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
  • వాము - అరటీస్పూన్
వాము (Getty Images)
  • ఈ స్పెషల్ మసాలా పౌడర్ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్​లో కారం గల ఎండుమిర్చీలను వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక అందులో ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము వేసి సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
  • ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక మిక్సీ జార్​లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
  • అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్​లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
  • ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, సోంపు, కలోంజి సీడ్స్ వేసి మెంతులు ఎర్రగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
పోపు దినుసులు (Getty Images)
  • తాలింపు మంచిగా వేగాక ఇంగువ వేసి పొంగించాలి. ఆ తర్వాత అరగంట పాటు ఊరబెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్​లో కాస్త సాఫ్ట్​గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
  • వంకాయలను మూతపెట్టకుండా పావుగంట పాటు కలుపుతూ మగ్గించుకున్నాక మూతపెట్టి పూర్తిగా మగ్గే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
  • వంకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆచార్ మసాలాను యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత మసాలా మాడిపోకుండా పల్చని చింతపండు రసం, బ్లాక్ సాల్ట్, అర కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
ఎండుమిర్చి (Getty Images)
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
  • ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
  • అంతే, బిహారీ స్టైల్​లో ఘుమఘుమలాడే "అచారీ వంకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
  • మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్​గా చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటే వంకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

