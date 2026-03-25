బిహారీ స్పెషల్ "అచారీ వంకాయ కర్రీ" - సరికొత్త టేస్ట్తో ఘుమఘుమలాడిపోద్ది!
రెగ్యులర్ కర్రీలను మించిన టేస్ట్ - ఒక్కసారి తిన్నారంటే వదిలిపెట్టరంతే!
Published : March 25, 2026 at 7:36 PM IST
Bihari Special Achari Vankaya Curry : వంకాయతో వంటకాలంటే చాలా మందికి ఇష్టమే. అయితే, నార్మల్గా వంకాయతో కూరలు అనగానే గుత్తొంకాయ మసాలా, వంకాయ వేపుడు, ఆలూ-వంకాయ వంటివి ఎక్కువగా చేసుకుంటుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్గా ఒకే రకమైనవి తినాలంటే ఎవరికైనా నచ్చదు. అందుకే, మీకోసం ఇప్పటివరకు ట్రై చేయని ఒక కొత్తరకం రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, బిహారీ స్టైల్లో నోరూరించే "అచారీ వంకాయ కర్రీ". ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకునే వాటితో పోల్చితే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. అలాగే, దీని తయారీకి ఎక్కువ టైమ్ కూడా పట్టదు. ఈ కర్రీ అన్నంలోకి మాత్రమే కాకుండా చపాతీ, రోటీ, పూరీల్లోకి కూడా అద్భుతమైన టేస్ట్నిస్తుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే ఆ టేస్ట్కు ఫిదా అయిపోతారు. మరి, లేట్ చేయకుండా ఘుమఘుమలాడే ఈ బిహారీ వంకాయ కర్రీని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- పొడవు వంకాయలు - 700 గ్రాములు
- కారం - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- పసుపు - అరటీస్పూన్
- ఉప్పు - ఒక టీస్పూన్
- నూనె - తగినంత
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- మెంతులు - అరటీస్పూన్
- ఆవాలు - ఒకటీస్పూన్
- జీలకర్ర - ఒకటీస్పూన్
- సోంపు - అరటీస్పూన్
- కలోంజి సీడ్స్ - అరటీస్పూన్(ఆప్షనల్)
- ఇంగువ - పావుటీస్పూన్
- చింతపండు - చిన్న నిమ్మకాయంత
- బ్లాక్ సాల్ట్ - అరటీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - కొద్దిగా
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా తాజా పొడవు నీలం రంగు వంకాయలను తీసుకుని శుభ్రంగా కడగాలి.
- ఆపై వాటి తొడిమెలు మొత్తం కట్ చేయకుండా కాస్త వదిలేసి రెండున్నర అంగుళాల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కట్ చేసిన వంకాయ ముక్కలను వాటర్లో వేసి కాసేపు పక్కనుంచాలి.
- అనంతరం నీటిలో ఉంచిన వంకాయ ముక్కలను గట్టిగా వాటర్ పిండేసి ఒక మిక్సింగ్ బౌలోకి తీసుకోవాలి.
- ఆపై అందులో రెండు టేబుల్స్పూన్ల కారం, అరటీస్పూన్ పసుపు, ఒక టీస్పూన్ ఉప్పు వేసి అవన్నీ ముక్కలకు పట్టేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- తర్వాత అందులో నాలుగు టేబుల్స్పూన్ల నూనె వేసి మరోసారి మంచిగా కలిపి అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి.
- వంకాయ ముక్కలు ఊరేలోపు రెసిపీలోకి అవసరమైన అచారీ మసాలాను రెడీ చేసుకోవాలి.
అచారీ మసాలా కోసం :
- ఎండుమిర్చి - పది
- ఆవాలు - రెండు టీస్పూన్లు
- ధనియాలు - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- జీలకర్ర - రెండు టీస్పూన్లు
- వాము - అరటీస్పూన్
- ఈ స్పెషల్ మసాలా పౌడర్ తయారీకి ముందుగా స్టవ్ మీద పాన్లో కారం గల ఎండుమిర్చీలను వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక అందులో ఆవాలు, ధనియాలు, జీలకర్ర, వాము వేసి సన్నని సెగ మీద మంచి సువాసన వచ్చేంత వరకు వేయించాలి.
- ఆవిధంగా వేయించుకున్నాక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్ చేసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి.
- అనంతరం కర్రీ తయారీకి స్టవ్ మీద పాన్లో తగినంత నూనె వేసి వేడి చేసుకోవాలి.
- ఆయిల్ కాగిన తర్వాత ఎండుమిర్చి, మెంతులు, ఆవాలు, జీలకర్ర, సోంపు, కలోంజి సీడ్స్ వేసి మెంతులు ఎర్రగా మారేంత వరకు వేయించుకోవాలి.
- తాలింపు మంచిగా వేగాక ఇంగువ వేసి పొంగించాలి. ఆ తర్వాత అరగంట పాటు ఊరబెట్టుకున్న వంకాయ ముక్కలను వేసి కలుపుతూ మీడియం ఫ్లేమ్లో కాస్త సాఫ్ట్గా మారేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి.
- వంకాయలను మూతపెట్టకుండా పావుగంట పాటు కలుపుతూ మగ్గించుకున్నాక మూతపెట్టి పూర్తిగా మగ్గే వరకు ఉడకనివ్వాలి.
- వంకాయ ముక్కలు మంచిగా మగ్గాయనుకున్నాక అందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆచార్ మసాలాను యాడ్ చేసి కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మసాలా మాడిపోకుండా పల్చని చింతపండు రసం, బ్లాక్ సాల్ట్, అర కప్పు నీళ్లు పోసి అంతా బాగా కలిసేలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి.
- ఆవిధంగా ఉడికించుకున్నాక చివర్లో కొద్దిగా సన్నని కొత్తిమీర తరుగు వేసుకుని కలిపి దింపేసుకుంటే చాలు.
- అంతే, బిహారీ స్టైల్లో ఘుమఘుమలాడే "అచారీ వంకాయ కర్రీ" రెడీ అవుతుంది!
- మరి, నచ్చితే మీరూ రెగ్యులర్గా చేసుకునేవిధంగా కాకుండా ఇలా వెరైటీగా ట్రై చేయండి. ఇంటిల్లిపాదీ లొట్టలేసుకుంటూ కమ్మగా తినేస్తారు.
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో ఈ కర్రీ చేసుకోవాలనుకుంటే వంకాయలతో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
