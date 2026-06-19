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ఆ బావినీళ్లలో రహస్యం ఏంటి? - స్నానం చేస్తే చర్మవ్యాధులు పోతాయని ప్రజల్లో నమ్మకం!

బీహార్​లో బావి దగ్గరకు జనం క్యూ - ఇక్కడి మట్టి, నీళ్లు మహిమాన్వితం అంటున్న ప్రజలు!

medicinal_well_in_bihar
medicinal_well_in_bihar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:18 AM IST

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Well with medicinal properties in Bihar : ఆ బావి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే చర్మ వ్యాధులు నయమైపోతాయన్న ప్రచారంతో జనం క్యూ కడుతున్నారు. అందులో చాలా మంది ఇప్పటికే పలు మార్లు అక్కడికి వచ్చిన వారే కాగా, చాలా మంది కొత్తవారు. ఎన్నాళ్లుగానే మందులు వాడుతున్నా తగ్గని రుగ్మతలు ఇక్కడ బావి నీళ్లతో స్నానం చేస్తే తగ్గిపోయాయని అందులో కొందరు నమ్మకంగా చెప్తున్నారు. కానీ, ఇదంతా మూఢనమ్మకం అని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు. బావి నీళ్లలో ఏమైనా ఔషధ గుణాలున్నాయా? అనే అంశమై ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి పరిశోధనలు జరగలేదు.

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బీహార్‌లోని జముయి బ్లాక్‌ పరిధిలోని సత్యన్ గ్రామానికి సమీపంలో ఓ బావి ఉంది. ఇది జిల్లా కేంద్రం నుంచి జముయి-లఖిసరాయ్ రహదారిపై సుమారు 15నుంచి 16 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. కొన్నేళ్లుగా ఈ బావి ప్రచారంలో ఉంది. చర్మవ్యాధులు, ఇతర రుగ్మతలు నయం అవుతున్నాయని ప్రచారం ఉంది. ఈ క్రమంలో బావి గురించి తెలుసుకున్న ఎంతో మంది తరచూ ఇక్కడి వస్తున్నారు. యూపీ, బెంగాల్ లోని పలు ప్రాంతాల నుంచి కూడా తరలిరావడం గమనార్హం. వచ్చిన వారు నేరుగా బావిలోకి వెళ్లే అవకాశం లేదు. తాడు, బకెట్ సాయంతో నీళ్లు తోడుకుని స్నానం చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో ఇక్కడ రద్దీ అధికంగా ఉంటుంది. ముందుగా బావి సమీపంలోని మట్టి తెచ్చుకుని కాసిన్ని నీళ్లు పోసి తడిపి పూజలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ మట్టిని శరీరానికి రాసుకుని స్నానం చేసిన తర్వాత బావి నీటిని తీర్థంలా సేవిస్తారు.

ఉపాధి వనరు

ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో భక్తుల రాక అధికంగా ఉండడంతో చాలా మందికి ఉపాధి వనరుగా మారింది. వాహనాలు నడుపుతూ కొందరు, వస్తువులు, పూజ సామగ్రి విక్రయిస్తూ మరికొందరు, హోటళ్లు, తినుబండారాలు అమ్మతూ స్థానికులు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఆహారం, ఒక బకెట్, ఒక తాడు, ఒక మట్టి కుండ, దుస్తులు ఉతికి ఆరబెట్టడానికి ఫీజు నిర్ణయించారు.

"ప్రయత్నిస్తే తప్పేముంది?"

లఖిసరాయ్ ప్రాంతం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన ఉన్ని కుమారి మాట్లాడుతూ తమకు పదేళ్లుగా బావి గురించి తెలుసని చెప్పారు. తమ అమ్మమ్మ ఇక్కడి వారేనని, ఆమె బావి గురించి తరచూ చెప్పేదని గుర్తుచేసుకున్నారు. ఐదు శని, ఆదివారాల్లో ప్రజలు ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేస్తారని చివరి స్నానం తర్వాత దుస్తులను ఇక్కడే వదిలి వెళ్తారని తెలిపారు. "ఇది మూఢ నమ్మకం అనిపించడం లేదా?" అని ప్రశ్నిస్తే ఇక్కడికి వచ్చి స్నానం చేయడం వల్ల తమకు నిజంగా ప్రయోజనం కలిగిందని, ప్రయత్నిస్తే తప్పేముంది? అని పేర్కొన్నారు.

"నా కుమార్తెకు ఆరేళ్ల వయస్సు నుంచే చర్మ సమస్యలు ఉన్నాయి. ఆమెకు బొబ్బలు వచ్చి చీము కారేది. ఎన్నో చికిత్సలు చేయించాం. కొద్దిగా నయమైనా మళ్లీ తిరగబెట్టేది. కానీ, ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి మా కళ్లెదుటే ఆరోగ్యంగా మారుతోంది" అని ముంగేర్‌కు చెందిన రాజేశ్ కుమార్ అన్నారు. "తొమ్మిది సార్లు ఇక్కడ స్నానానికి వచ్చాను. మూడో సారి నుంచి నా చర్మ వ్యాధి నయం కావడం గమనించాను" అని శ్వేతారాణి అనే మహిళ వెల్లడించారు.

అంతా మూఢ నమ్మకం

బావి నీళ్లపై జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యుడైన మనీష్ కుమార్ ఖండించారు. అదంతా మూఢ నమ్మకం అని పేర్కొన్నారు. చర్మ వ్యాధులు ఎన్నో రకాలు ఉంటాయి. అందరికీ ఒకే మందు ఎలా పనిచేస్తుంది? అని ప్రశ్నించారు. ఇక్కడి మట్టి, నీళ్లతో తాత్కాలిక ఉపశమనం కనిపించినా తిరిగి వ్యాధి తీవ్రమయ్యే అవకాశాలుంటాయని చెప్పారు. మట్టి, బురదలో వివిధ రకాల పురుగులు, బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున కొత్త వ్యాధులకు దారితీసే అవకాశాలున్నాయని పేర్కొన్నారు.

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