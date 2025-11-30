మొక్కజొన్నతో "భుట్టే కా కీస్" స్నాక్ - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా!
- మొక్కజొన్న పొత్తులతో గారెలు, బూరెలు మాత్రమే కాదు - ఇలా ఇందౌర్ స్పెషల్ రెసిపీ చేసుకోండి
Published : November 30, 2025 at 9:51 AM IST
Bhutte Ki Kees Recipe: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు మొక్కజొన్న పొత్తుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకుంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరీ, ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న పొత్తులను కాల్చి.. ఉప్పు, నిమ్మరసం అద్దుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కేవలం ఇలానే కాకుండా కట్లెట్స్, పకోడీ, గారెలు, బూరెలు వంటివి చాలానే చేస్తుంటారు.
అయితే.. ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటే.. మధ్యప్రదేశ్లోని ఇందౌర్ వాసులు మాత్రం ‘భుట్టే కా కీస్’ చేస్తారు. నోట్లో వేసుకోగానే అలా మెల్ట్ అయ్యే ఈ రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా, తియ్యగా ఇలా అన్ని రకాల రుచుల మేళవింపుతో అదరహో అనిపిస్తుంది. ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్ చేయకుండా భుట్టే కా కీస్ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.
కావాల్సిన పదార్థాలు:
- లేత మొక్కజొన్న పొత్తులు - 4
- నెయ్యి - తగినంత
- ఇంగువ - పావు స్పూన్
- పచ్చిమిర్చి - 3
- అల్లం తరుగు - ఒకటిన్నర స్పూన్
- ఆవాలు - అర టీస్పూన్
- జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- పసుపు - అర టీస్పూన్
- ఉప్పు - రుచికి తగినంత
- కారం - 1 టీస్పూన్
- ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్
- పాలు - 2 కప్పులు
- పంచదార - 1 టీస్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్
- కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
- పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్స్పూన్లు
తయారీ విధానం:
- ముందుగా మొక్కజొన్న పొత్తులపై ఉండే పొట్టు తీసేసి గింజలు ఒలిచి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటిని మిక్సీజార్లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండాకాస్త బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- స్టవ్ ఆన్ చేసి పాన్ పెట్టి 2 టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. నెయ్యి బాగా కాగిన తర్వాత ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
- ఇంగువ వేగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
- మసాలాలు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసిన మొక్కజొన్న పేస్ట్ వేసి లో-ఫ్లేమ్లో 5 నిమిషాలు పాటు వేయించాలి.
- మొక్కజొన్న పేస్ట్ మగ్గి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఒక కప్పు పాలు పోసి ఉడికించాలి. ఈ స్టేజ్లో పంచదార వేసి కలుపుకోవాలి.
- పాలు ఇంకి పోయి మొక్కజొన్న మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత మిగిలిన పాలు పోసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
- చివరగా మరో రెండు టేబుల్స్పూన్ల నెయ్యి, పచ్చి కొబ్బరి తురుము, నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుంటే సరి.
- ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇందౌర్ స్పెషల్ భుట్టే కా కీస్ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
చిట్కాలు:
- మొక్కజొన్న గింజలను గ్రైండ్ చేయడం కంటే పొత్తులను నేరుగా తురిమితే పని సులువవుతుంది. అన్నింటినీ తురిమి పక్కనుంచాలి.
- మీరు నార్మల్ కార్న్ కాకుండా స్వీట్ కార్న్ తీసుకుంటే పంచదార యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
- పాల ప్లేస్లో నీళ్లు కూడా పోసుకోవచ్చు. కానీ పాలు వాడితే ఈ రెసిపీ క్రిమీగా ఉంటుంది.
