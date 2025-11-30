ETV Bharat / offbeat

మొక్కజొన్నతో "భుట్టే కా కీస్‌" స్నాక్ - నిమిషాల్లోనే సూపర్ టేస్టీగా!

- మొక్కజొన్న పొత్తులతో గారెలు, బూరెలు మాత్రమే కాదు - ఇలా ఇందౌర్​ స్పెషల్​ రెసిపీ చేసుకోండి

Bhutte Ki Kees Recipe
Bhutte Ki Kees Recipe (ETV Bharat)
Bhutte Ki Kees Recipe: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు మొక్కజొన్న పొత్తుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకుంటే వయసుతో సంబంధం లేకుండా పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఎంతో ఇష్టంగా తింటుంటారు. మరీ, ముఖ్యంగా మొక్కజొన్న పొత్తులను కాల్చి.. ఉప్పు, నిమ్మరసం అద్దుకుని తింటుంటే ఆ కిక్కే వేరు. కేవలం ఇలానే కాకుండా కట్​లెట్స్​, పకోడీ, గారెలు, బూరెలు వంటివి చాలానే చేస్తుంటారు.

అయితే.. ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటే.. మధ్యప్రదేశ్​లోని ఇందౌర్​ వాసులు మాత్రం ‘భుట్టే కా కీస్‌’ చేస్తారు. నోట్లో వేసుకోగానే అలా మెల్ట్​ అయ్యే ఈ రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. పుల్లగా, కారంగా, తియ్యగా ఇలా అన్ని రకాల రుచుల మేళవింపుతో అదరహో అనిపిస్తుంది. ప్రిపేర్​ చేసుకోవడం కూడా సులువే. మరి, లేట్​ చేయకుండా భుట్టే కా కీస్​ ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Corn
మొక్కజొన్న గింజలు (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • లేత మొక్కజొన్న పొత్తులు - 4
  • నెయ్యి - తగినంత
  • ఇంగువ - పావు స్పూన్
  • పచ్చిమిర్చి - 3
  • అల్లం తరుగు - ఒకటిన్నర స్పూన్
  • ఆవాలు - అర టీస్పూన్​
  • జీలకర్ర - 1 టీస్పూన్​
  • కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
  • పసుపు - అర టీస్పూన్​
  • ఉప్పు - రుచికి తగినంత
  • కారం - 1 టీస్పూన్​
  • ధనియాల పొడి - 1 టీస్పూన్​
  • పాలు - 2 కప్పులు
  • పంచదార - 1 టీస్పూన్​
  • నిమ్మరసం - 1 టీస్పూన్​
  • కొత్తిమీర తరుగు - పావు కప్పు
  • పచ్చి కొబ్బరి తురుము - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Ghee
నెయ్యి (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ముందుగా మొక్కజొన్న పొత్తులపై ఉండే పొట్టు తీసేసి గింజలు ఒలిచి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటిని మిక్సీజార్​లోకి వేసి మరీ మెత్తగా కాకుండాకాస్త బరకగా గ్రైండ్​ చేసుకోవాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి పాన్​ పెట్టి 2 టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి వేసి వేడి చేయాలి. నెయ్యి బాగా కాగిన తర్వాత ఇంగువ వేసి వేయించాలి.
Spices
ఆవాలు - జీలకర్ర (Getty Images)
  • ఇంగువ వేగిన తర్వాత ఆవాలు, జీలకర్ర, అల్లం తరుగు, పచ్చిమిర్చి వేసి ఫ్రై చేయాలి. తాలింపు గింజలు మగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు, పసుపు, కారం, ఉప్పు, ధనియాల పొడి వేసి ఫ్రై చేయాలి.
  • మసాలాలు వేగిన తర్వాత గ్రైండ్​ చేసిన మొక్కజొన్న పేస్ట్​ వేసి లో-ఫ్లేమ్​లో 5 నిమిషాలు పాటు వేయించాలి.
Milk
పాలు (Getty Images)
  • మొక్కజొన్న పేస్ట్​ మగ్గి పచ్చి వాసన పోయిన తర్వాత ఒక కప్పు పాలు పోసి ఉడికించాలి. ఈ స్టేజ్​లో పంచదార వేసి కలుపుకోవాలి.
  • పాలు ఇంకి పోయి మొక్కజొన్న మిశ్రమం దగ్గరపడిన తర్వాత మిగిలిన పాలు పోసి మరో రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకోవాలి.
  • చివరగా మరో రెండు టేబుల్​స్పూన్ల నెయ్యి, పచ్చి కొబ్బరి తురుము, నిమ్మరసం, కొత్తిమీర తరుగు వేసి కలిపి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వేడివేడిగా సర్వ్​ చేసుకుంటే సరి.
  • ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఇందౌర్​ స్పెషల్​ భుట్టే కా కీస్​ రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Coconut
పచ్చి కొబ్బరి తురుము (Getty Images)

చిట్కాలు:

  • మొక్కజొన్న గింజలను గ్రైండ్‌ చేయడం కంటే పొత్తులను నేరుగా తురిమితే పని సులువవుతుంది. అన్నింటినీ తురిమి పక్కనుంచాలి.
  • మీరు నార్మల్​ కార్న్​ కాకుండా స్వీట్​ కార్న్​ తీసుకుంటే పంచదార యాడ్​ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
  • పాల ప్లేస్​లో నీళ్లు కూడా పోసుకోవచ్చు. కానీ పాలు వాడితే ఈ రెసిపీ క్రిమీగా ఉంటుంది.
Bhutte Ki Kees Recipe
భుట్టే కా కీస్​ (ETV Bharat)

