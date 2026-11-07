'కోట్లు విలువ చేసే భవనం' - అక్కడి వెళ్లాలంటేనే వణుకుతున్న జనం!
ఏళ్ల తరబడి జనసంచారం లేని భవనం - స్థానికంగా అనేక కథలు ప్రచారంలో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 3:23 PM IST
GHOST HOUSE : హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్లో కోట్ల రూపాయల విలువైన ఒక పాత భవనం ఉంది. కాకులు సైతం అక్కడ వాలకపోవడంతో స్థానికులు దానికి దెయ్యాల భవనంగా నామకరణం చేశారు. హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ నగర నడిబొడ్డున 25వ వార్డులో స్థానికులు 'పీలీ కోఠి' లేదా 'భూతియా కోఠి' అని పిలుచుకునే విలాసవంతమైన భవనం ఉంది. కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమిలో కోట్లు వెచ్చించి భవనాన్ని నిర్మించారు. కాగా, భవనంలోకి మారిన ప్రతి కుటుంబం కొంత కాలం తర్వాత వెళ్లిపోయిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఏళ్ల తరబడి ఈ భవనం నిర్జనంగా మారిందని, పగటిపూట కూడా ప్రజలు దాని దగ్గరకు వెళ్లడానికి భయపడతారని స్థానికుల ద్వారా తెలిసింది. భవనం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతం కూడా నిర్మానుష్యంగా మారడంతో పాటు అనేక చోట్ల నీరు చేరింది.
పీలి కోఠి గురించి అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. ఈ భవనం గురించి స్థానికులలో రకరకాల గాథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. కొందరు దెయ్యాలు ఉన్నాయని నమ్మితే, మరికొందరు దాని నిర్జనత్వానికి ఇతర కారణాలను చెప్తున్నారు. ఈ వదంతులకు అధికారిక ధ్రువీకరణ లేనప్పటికీ, పీలి కోఠి ఆ ప్రాంతంలో ఒక దెయ్యాల భవనంగా పేరొందింది.
ఏళ్ల తరబడి ఇక్కడి ప్రజలు ఆ పాడుబడిన భవనాన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు. అశుతోష్ అనే స్థానిక యువకుడు 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడుతూ, తాను సంవత్సరాలుగా ఈ భవనాన్ని గమనిస్తున్నానని చెప్పాడు. దాని దుస్థితి, ఆ ప్రాంతంలో ప్రచారంలో ఉన్న కథల కారణంగా, దానిని సందర్శించడానికి సాహసించడం లేదని భయాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఆ భవనంలోకి మారిన ఏ కుటుంబం కూడా ఎక్కువ కాలం నివసించలేదనే పుకారు ఉందని అతను వివరించాడు.
కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ భవనం కొద్ది రోజుల్లోనే ఖాళీ అయిపోయిందని స్థానిక పెద్దాయన రామ్వీర్ అన్నారు. ఈ భవనాన్ని నిర్మించినప్పుడు భూమి, భవనం రెండింటిపైనా కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారని, విలాసవంతంగా నిర్మించిన ఈ భవనంలో ఒక కుటుంబం కొద్దికాలమే నివసించి వెళ్లిపోయారని వివరించారు. నాటి నుంచి ఈ భవంతి క్రమంగా పాడుబడిపోయిందని, ఆ ప్రాంతంలో దీని గురించి చాలా చర్చ జరుగుతుందని ఆయన వివరించారు. పిల్లలు, పెద్దలు అనే తేడా లేకుండా ఏ ఒక్కరూ దాని దగ్గరకు వెళ్లడానికి ఇష్టపడరని అన్నారు.
భవనానికి ఆనుకుని ఉన్న భూమికి సంబంధించి వివిధ న్యాయస్థానాల్లో కేసులు పెండింగ్లో ఉండగా, భవనం నిర్వహణ కొరవడింది. పోలీసులు ఇక్కడ పలుమార్లు దాడులు చేసి మాదక ద్రవ్య బానిసలను అరెస్టు చేశారు. భవనానికి 500 మీటర్ల పరిధిలో ఎన్నో సెక్టార్లు, నివాస కాలనీలు ఉన్నాయి, అక్కడ భూముల ధరలు లక్షల నుంచి కోట్లలో పలుకుతున్నాయి.
పాడుబడిన భవనాలు దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లోనూ సర్వ సాధారణం. ఏళ్ల తరబడి స్థల వివాదాలు కోర్టుల్లో మగ్గుతున్న నేపథ్యంలో నిర్వహణ కొరవడడమే ఈ పరిస్థితికి కారణం. మత్తు పదార్థాలు, మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడిన వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా దెయ్యాలు అనే ప్రచారాన్ని కల్పించారని మరికొందరు యువకులు తెలిపారు.
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