ETV Bharat / offbeat

భోగి స్పెషల్:​ కమ్మని "స్వీట్​ పులగం" - పల్లీలు, నువ్వులు వేసి చేస్తే సూపర్​ టేస్ట్​!

-భోగి రోజు బిగినర్స్ కూడా ఈజీగా చేసుకునే కమ్మని "పులగం" - తక్కువ పదార్థాలతో అద్భుతమైన రుచి!

Bhogi Special Pulagam Recipe
Bhogi Special Pulagam Recipe (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 13, 2026 at 11:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bhogi Special Pulagam Recipe: తెలుగు లోగిళ్లు ఎంతో ఇష్టంగా ఎదురు చూసే సంక్రాంతి రానే వచ్చింది. ఈ మూడు రోజుల పండుగలో మొదటిది భోగి. భోగభాగ్యాలను ప్రసాదించే ఈ పర్వదినం నాడు చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు భోగి మంటలు వేసుకుంటుంటారు. ఇక సాయంత్రం చిన్న పిల్లలకు భోగి పళ్లు పోస్తారు. కేవలం ఇవి మాత్రమే కాకుండా భోగి రోజు ఓ ప్రత్యేకమైన నైవేద్యాన్ని కూడా తయారు చేస్తారు. అదే పులగం. పల్లీలు, బెల్లం, బియ్యం కాంబినేషన్​లో తయారు చేసే ఈ రెసిపీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. తయారు చేసుకోవడం కూడా సులువే. మొదటి సారు చేసే వారు అయినా సరే మంచి రుచితో అద్భుతంగా చేస్తారు. మరి లేట్​ చేయకుండా కమ్మని పులగం ఎలా చేసుకోవాలో చూసేయండి.

Pulagam Recipe
బియ్యం (Getty Images)

కావాల్సిన పదార్థాలు:

  • బియ్యం - 1 కప్పు
  • పల్లీలు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • నువ్వులు - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
  • పాలు - 3 కప్పులు
  • బెల్లం - 2 కప్పులు
  • యాలకుల పొడి - అర టీస్పూన్​
  • నెయ్యి - 2 టేబుల్​స్పూన్లు
Pulagam Recipe
పల్లీలు (Getty Images)

తయారీ విధానం:

  • ఓ గిన్నెలోకి కప్పు బియ్యం తీసుకుని రెండుమూడు సార్లు వాటర్​తో శుభ్రంగా కడగాలి. అనంతరం సరిపడా నీళ్లు పోసి కొద్దిసేపు నానబెట్టుకోవాలి.
  • ఈలోపు స్టవ్​ ఆన్​ చేసి చిన్న కడాయి పెట్టి పల్లీలు వేసి లో ఫ్లేమ్​లో వేయించాలి. పల్లీలు మంచిగా వేగాక స్టవ్​ ఆఫ్​ చేసి వాటిని ఓ ప్లేట్​లోకి తీసుకుని చల్లారనివ్వాలి.
Pulagam Recipe
నువ్వులు (Getty Images)
  • అదే కడాయిలోకి నువ్వులు వేసి వేయించాలి. సెపరేట్​గా స్టవ్​ ఆన్​ చేయాల్సిన పనిలేదు. కడాయి వేడికి నువ్వులు ఫ్రై అవుతాయి.
  • నువ్వులు పర్ఫెక్ట్​గా వేగాక వీటినీ తీసి ప్లేట్​లోకి వేసుకోవాలి. అదే విధంగా కావాల్సిన పరిమాణంలో బెల్లాన్ని సన్నగా తురుముకుని పక్కన ఉంచాలి.
Pulagam Recipe
పాలు (Getty Images)
  • మిక్సీజార్​లోకి వేయించిన పల్లీలు, నువ్వులు వేసి మెత్తని పొడిలా గ్రైండ్​ చేసి పక్కన ఉంచాలి.
  • స్టవ్​ ఆన్​ చేసి అడుగు మందంగా ఉన్న గిన్నె పెట్టి అందులో నానబెట్టిన బియ్యాన్ని నీళ్లు లేకుండా వేయాలి.
  • అనంతరం బియ్యంలోకి మూడు కప్పుల పాలు, కప్పు నీళ్లు పోసి మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి మెత్తగా ఉడికించాలి.
Pulagam Recipe
బెల్లం తురుము (Getty Images)
  • అన్నం మెత్తగా అయ్యి దగ్గరపడుతున్నప్పుడు బెల్లం తురుము వేసుకోవాలి. ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత బెల్లాన్ని కరిగించుకుంటూ ఉడికించాలి.
  • బెల్లం పూర్తిగా కరిగి దగ్గరపడినాక గ్రైండ్​ చేసిన పల్లీలు నువ్వుల పొడి, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్​ చేసుకుని ఓ రెండు నిమిషాలు ఉడికించి స్టవ్​ ఆఫ్​ చేయాలి.
  • చివరగా నెయ్యి వేసి అంతా కలిసేలా కలిపి సర్వ్​ చేసుకుంటే టేస్టీ పులగం రెడీ. నచ్చితే మీరూ ట్రై చేయండి.
Pulagam Recipe
పులగం (ETV Bharat)

చిట్కాలు:

  • పల్లీలు, నువ్వులను కేవలం లో ఫ్లేమ్​లో మాత్రమే దోరగా వేయించాలి. ఇవి మరీ ఎక్కువగా వేగి మాడితే పులగం రుచి మారుతుంది.
  • అన్నాన్ని వీలైనంత మెత్తగా ఉడికించాలి. అప్పుడే పులగం మంచి రుచికరంగా వస్తుంది.
  • అన్నం ఉడికిన తర్వాత బెల్లం వేసిన వెంటనే కదపకూడదు. వెంటనే మిక్స్​ చేస్తే పాలు విరిగే అవకాశం ఉంటుంది. వేసిన ఓ రెండు నిమిషాల తర్వాత మిక్స్​ చేసుకుంటే పెద్దగా ప్రాబ్లమ్​ ఉండదు.

భోగి స్పెషల్ : నోరూరించే "స్వీట్ పొంగల్" - చల్లారినా గట్టి పడదు, టేస్ట్ అద్దిరిపోతుంది!

కందిపప్పుతో పప్పు, సాంబార్ రొటీన్ - ఇలా "పచ్చడి" చేయండి! - టేస్ట్ సూపర్!

TAGGED:

PULAGAM RECIPE IN TELUGU
BHOGI SPECIAL PULAGAM RECIPE
PULAGAM ON BHOGI 2026
భోగి రోజు పులగం ఎలా చేసుకోవాలి
BHOGI SPECIAL PULAGAM RECIPE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.