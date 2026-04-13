భీమవరం స్పెషల్ నోరూరించే "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు" - తింటే వావ్ అదుర్స్ అనాల్సిందే!

- ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం 'మజ్జిగ పులుసు' - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్​కు ఫిదా!

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 10:25 AM IST

How to Make Chicken Majjiga Pulusu : సమ్మర్​లో చాలా మంది భోజనంలోకి రసం, చారు వంటివి ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. మజ్జిగి పులుసును ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, దీన్ని ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా తినాలంటే బోరింగ్​గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, భీమవరం స్పెషల్ "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు". అద్భుతమైన రుచితో తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది చేసి పెట్టారంటే మిగతా కూరలను పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం దీనితోనే లాగించేస్తారు. అలాగే, దీన్ని అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ చికెన్ మజ్జిగ పులుసును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కావాల్సిన పదార్థాలు :

  • చికెన్ - అర కిలో
  • పెరుగు - కేజీ
  • నూనె - అర కప్పు
  • పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
  • కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
  • పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
  • అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
  • పసుపు - ఒక టీస్పూన్
  • ఉప్పు - కొద్దిగా
  • పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని(పేస్ట్ కోసం)
  • గరంమసాలా - రెండు టీస్పూన్లు

తయారీ విధానం :

  • ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్​ను శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో ఉప్పు నీళ్లు తీసుకుని అందులో కడిగిన చికెన్​ను వేసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
  • అది నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
  • ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్​లో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
  • అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ పచ్చివాసన పోయి కాస్త వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకున్న చికెన్​ను వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • అనంతరం స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లో ఉంచి చికెన్​ను కలుపుతూ సాధ్యమైనంత మేర క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • చికెన్ వేగిన తర్వాత అందులో పసుపు, కాస్త ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, చికెన్​ను ఆల్రెడీ ఉప్పు నీటిలో కొద్దిసేపు నానబెట్టుకున్నారు. కాబట్టి, ఈ స్టేజ్​లో ఉప్పును చూసి వేసుకోవాలి.
  • ఆపై స్టవ్​ను మీడియం ఫ్లేమ్​లోనే ఉంచి చికెన్​ను మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
  • అది ఉడికేలోపు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్​లో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి వేసుకుని పేస్ట్​లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
  • చికెన్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్​ను వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
  • ఇలా వేయించుకునే క్రమంలో దింపడానికి ఐదు నిమిషాల ముందు గరంమసాలా వేసుకుని కలిపి మరికొద్దిసేపు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
  • మొత్తానికి చికెన్ చక్కగా ఉడికి, క్రిస్పీగా మారిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
  • అది చల్లారేలోపు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని 200ఎంఎల్ వాటర్ పోసుకుని విస్కర్​తో ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బాగా చిలుక్కోవాలి.
  • ఆ తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :

  • నూనె - రెండు టేబుల్​స్పూన్లు
  • మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
  • ఎండుమిర్చి - నాలుగు
  • ఆవాలు - కొద్దిగా
  • జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
  • అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్​లో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ చిలికి పక్కన పెట్టుకున్న పెరుగులో అరటీస్పూన్ పసుపు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తాలింపు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
  • ఆ తర్వాత వెంటనే సర్వ్ చేసుకోకుండా 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
  • అంతే, భీమవరం స్టైల్​లో నోరూరించే "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్​గా రెడీ అవుతుంది!
  • ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్​తో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్​లో ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఇలా చికెన్ మజ్జిగ పులుసును చేసి పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ భలే ఉందంటూ కమ్మగా తినేస్తారు!

చిట్కాలు :

  • నార్మల్​గా మజ్జిగ పులుసు కాస్త చిక్కగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు పలుచగా కావాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
  • ఈ రెసిపీలో ఎండుకారం యూజ్ చేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చీలనే రుచికి తగినన్ని వేసుకోవాలి.
  • అలాగే, చికెన్​ను మరీ పెద్దగా, చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.

