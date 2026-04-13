భీమవరం స్పెషల్ నోరూరించే "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు" - తింటే వావ్ అదుర్స్ అనాల్సిందే!
- ఎన్నడూ ట్రై చేయని కొత్తరకం 'మజ్జిగ పులుసు' - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా!
Published : April 13, 2026 at 10:25 AM IST
How to Make Chicken Majjiga Pulusu : సమ్మర్లో చాలా మంది భోజనంలోకి రసం, చారు వంటివి ఎక్కువగా తినడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. మజ్జిగి పులుసును ఎక్కువగా రెడీ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, దీన్ని ఎప్పుడూ ఒకే రకంగా తినాలంటే బోరింగ్గా అనిపించొచ్చు. అందుకే, మీకోసం ఒక నయా రెసిపీని తీసుకొచ్చాం. అదే, భీమవరం స్పెషల్ "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు". అద్భుతమైన రుచితో తిన్నాకొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది. ఇది చేసి పెట్టారంటే మిగతా కూరలను పక్కన పెట్టి అన్నం మొత్తం దీనితోనే లాగించేస్తారు. అలాగే, దీన్ని అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ చేసుకోవచ్చు. మరి, లేట్ చేయకుండా నోరూరించే ఈ చికెన్ మజ్జిగ పులుసును ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? అందుకు కావాల్సిన పదార్థాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కావాల్సిన పదార్థాలు :
- చికెన్ - అర కిలో
- పెరుగు - కేజీ
- నూనె - అర కప్పు
- పచ్చిమిర్చి - ఏడెనిమిది
- కరివేపాకు - నాలుగు రెమ్మలు
- పెద్ద సైజ్ ఉల్లిపాయలు - రెండు
- అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ - రెండు టీస్పూన్లు
- పసుపు - ఒక టీస్పూన్
- ఉప్పు - కొద్దిగా
- పచ్చిమిర్చి - రుచికి తగినన్ని(పేస్ట్ కోసం)
- గరంమసాలా - రెండు టీస్పూన్లు
తాటి ముంజలతో అద్దిరిపోయే "షర్బత్" - మండుటెండల్లో కూల్ కూల్గా ఛిల్ అవ్వండి!
తయారీ విధానం :
- ఈ రెసిపీ కోసం ముందుగా చికెన్ను శుభ్రంగా కడగాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెలో ఉప్పు నీళ్లు తీసుకుని అందులో కడిగిన చికెన్ను వేసి అరగంట పాటు నాననివ్వాలి.
- అది నానేలోపు రెసిపీలోకి కావాల్సిన ఉల్లిపాయలను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
- ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పాన్లో ఆయిల్ వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తర్వాత పచ్చిమిర్చి చీలికలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి.
- అవి వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి వేయించాలి. ఆనియన్స్ పచ్చివాసన పోయి కాస్త వేగిన తర్వాత అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి ఒక నిమిషం పాటు కలుపుతూ వేయించుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో ఉప్పు నీటిలో నానబెట్టుకున్న చికెన్ను వాటర్ వడకట్టి వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- అనంతరం స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి చికెన్ను కలుపుతూ సాధ్యమైనంత మేర క్రిస్పీగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- చికెన్ వేగిన తర్వాత అందులో పసుపు, కాస్త ఉప్పు వేసి కలుపుకోవాలి. ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేమిటంటే, చికెన్ను ఆల్రెడీ ఉప్పు నీటిలో కొద్దిసేపు నానబెట్టుకున్నారు. కాబట్టి, ఈ స్టేజ్లో ఉప్పును చూసి వేసుకోవాలి.
- ఆపై స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉంచి చికెన్ను మెత్తగా ఉడికే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి.
- అది ఉడికేలోపు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను రెడీ చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం మిక్సీ జార్లో మీరు తినే కారాన్ని బట్టి తగినన్ని పచ్చిమిర్చి వేసుకుని పేస్ట్లా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి.
- చికెన్ కాస్త మగ్గిన తర్వాత గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ను వేసి అంతా కలిసేలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆపై మరికాసేపు వేయించుకోవాలి.
- ఇలా వేయించుకునే క్రమంలో దింపడానికి ఐదు నిమిషాల ముందు గరంమసాలా వేసుకుని కలిపి మరికొద్దిసేపు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి.
- మొత్తానికి చికెన్ చక్కగా ఉడికి, క్రిస్పీగా మారిందనుకున్నాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని దింపి చల్లార్చుకోవాలి.
- అది చల్లారేలోపు ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో పెరుగును తీసుకుని 200ఎంఎల్ వాటర్ పోసుకుని విస్కర్తో ఎక్కడా ఉండలు లేకుండా బాగా చిలుక్కోవాలి.
- ఆ తర్వాత అందులో రుచికి తగినంత ఉప్పు వేసి కలిపి పక్కనుంచాలి. ఇప్పుడు తాలింపును రెడీ చేసుకోవాలి.
పోపు కోసం :
- నూనె - రెండు టేబుల్స్పూన్లు
- మెంతులు - ఒక టీస్పూన్
- ఎండుమిర్చి - నాలుగు
- ఆవాలు - కొద్దిగా
- జీలకర్ర - ఒక టీస్పూన్
- అనంతరం స్టవ్ మీద పాన్లో నూనె వేసి హీట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడయ్యాక మెంతులు, ఎండుమిర్చి తుంపలు, జీలకర్ర, ఆవాలు వేసి వేయించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ చిలికి పక్కన పెట్టుకున్న పెరుగులో అరటీస్పూన్ పసుపు, ముందుగా రెడీ చేసుకున్న తాలింపు, ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ మిశ్రమాన్ని వేసి ఒకసారి అంతా కలిసేలా బాగా కలుపుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత వెంటనే సర్వ్ చేసుకోకుండా 30 నిమిషాల పాటు పక్కనుంచి ఆపై సర్వ్ చేసుకోండి.
- అంతే, భీమవరం స్టైల్లో నోరూరించే "చికెన్ మజ్జిగ పులుసు" అప్పటికప్పుడు సింపుల్గా రెడీ అవుతుంది!
- ఒకవేళ మీరు తక్కువ క్వాంటిటీలో రెడీ చేసుకోవాలనుకుంటే చికెన్తో పాటు ఇతర పదార్థాలను తగ్గించి తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
- మరి, నచ్చితే మీరూ ఈ సమ్మర్లో ఎప్పుడూ ఒకేలా కాకుండా ఇలా చికెన్ మజ్జిగ పులుసును చేసి పెట్టండి. ఇంటిల్లిపాదీ వావ్ భలే ఉందంటూ కమ్మగా తినేస్తారు!
చిట్కాలు :
- నార్మల్గా మజ్జిగ పులుసు కాస్త చిక్కగా ఉంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీకు పలుచగా కావాలనుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా నీళ్లు యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
- ఈ రెసిపీలో ఎండుకారం యూజ్ చేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చీలనే రుచికి తగినన్ని వేసుకోవాలి.
- అలాగే, చికెన్ను మరీ పెద్దగా, చిన్నగా కాకుండా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి.
సమ్మర్ స్పెషల్ : కరకరలాడే "కీరదోస చిప్స్" - ఇంటిల్లిపాదీ టేస్ట్కు ఫిదా!
జొన్న పిండితో రొట్టెలు కాదు - ఇలా "అంబలి" చేసుకోండి - టేస్టీ, ఇంకా హెల్దీ కూడా!