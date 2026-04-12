అద్దిరిపోయే భత్కలి బిర్యానీ - ఈ సండే ఘుమఘుమలాడించండి!
- రెగ్యులర్ బిర్యాని బదులుగా ఈ సారి భత్కలి రెసిపీ ట్రై చేయండి - ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది.. పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు!
Published : April 12, 2026 at 8:02 AM IST
Bhatkali Biryani : బిర్యానీ పేరు చెబితేనే నాన్వెజ్ ప్రియులకు మౌత్ వాటరింగ్ అవుతుంది. ప్రతి సండే ఏదైనా స్పెషల్గా చేసుకోవాలంటే చాలామంది ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది బిర్యానీనే. కానీ ఈసారి రెగ్యులర్ బిర్యానీకి బదులుగా కాస్త డిఫరెంట్గా, స్పైసీగా, ఫ్లేవర్ఫుల్గా ఉండే భత్కలి బిర్యానీ ట్రై చేస్తే ఇటిల్లిపాదికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఇక, ఈ బిర్యానీ స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే.. ఇందులో పెరుగు వేయరు. మిరియాలు వేస్తారు. ఇంకా ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా వాడుతారు. దీంతో ప్రత్యేకమైన టేస్ట్ వస్తుంది. మరి, ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిర్యానీ మసాలా కోసం:
- చికెన్ - అర కేజీ
- బాస్మతి బియ్యం - 2 కప్పులు
- ఉల్లిపాయలు - 1 కప్పు
- టమాటాలు - నాలుగైదు
- పచ్చిమిర్చి - ఐదారు
- వెల్లుల్లి రెబ్బలు - ఐదారు
- కరివేపాకు - 2 రెమ్మలు
- కొత్తిమీర - తగినంత
- పసుపు - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- కారం - తగినంత
- ధనియాల పొడి - 1 స్పూన్
- నిమ్మరసం - 1 నిమ్మకాయ
- షాజీరా - అర స్పూన్
- ఉప్పు - తగినంత
- బిర్యానీ ఆకు - ఒకటి
- దాల్చిన చెక్క - 3 ఇంచులు
- లవంగాలు - ఐదారు
- యాలకులు - ఐదారు
- మిరియాలు - కొద్దిగా
- నూనె - తగినంత
తయారీ విధానం :
- ముందుగా స్టౌ మీద గిన్నె పెట్టి, అందులో రైస్ ఉడకడానికి సరిపడా నీళ్లు పోయాలి. అందులో అర స్పూన్ షాజీరా, కాస్త ఉప్పు వేసుకొని మూత పెట్టి ఉడకనివ్వాలి.
- మరో స్టౌ మీద బిర్యానీ కోసం మరో పెద్ద గిన్నె పెట్టి, ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేడెక్కిన తర్వాత అందులో ఒక బిర్యానీ ఆకు, మూడు ఇంచుల దాల్చిన చెక్క, ఐదారు లవంగాలు, ఐదారు యాలకులు, కాసిన్ని మిరియాలు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి
- సాధారణ బిర్యానీలో మిర్యాలు వేయరు. కానీ, ఈ రెసిపీలో వేస్తారు.
- తర్వాత అందులోనే ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు, రెండుగా చీల్చిన ఐదారు పచ్చి మిర్చి, రెండు రెమ్మల కరివేపాకు వేసుకోవాలి
- కాసేపు తర్వాత అందులోనే కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి
- తర్వాత నిలువుగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు ఒక కప్పు వేసుకోవాలి. సాధారణ బిర్యానీ కన్నా కాస్త ఎక్కువగానే ఇందులో ఆనియన్స్ వేస్తారు. ఈ భత్కలి బిర్యానీలో పెరుగు వాడరు. అందుకే ఉల్లిపాయలు ఎక్కువగా వేస్తారు
- ఉల్లిపాయలు రంగు మారే వరకు వేయించాలి. ఇందులోనే కాస్త ఇప్పు, పసుపు వేసి కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి. నాలుగైదు టమాటాల ముక్కలు వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి
- తాలింపులో వేసిన పదార్థాలన్నీ చక్కగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత చికెన్ ముక్కలు వేసుకొని కలుపుకోవాలి
- ఆ తర్వాత అందులో కారం, ధనియాల పొడి, ఒక నిమ్మకాయ రసం వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందులో కాసిన్ని నీళ్లు పోసి కలుపుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి
- రెండో స్టౌ మీద నీళ్లు మరుగుతుంటాయి. అందులో రైస్ వేసుకోవాలి
- 50 శాతం రైస్ ఉడికిన తర్వాత తీసి, కుక్ అవుతున్న చికెన్లో లేయర్గా వేసుకోవాలి
- తర్వాత మూత పెట్టి, లో-ఫ్లేమ్లో 15 నుంచి 20 నిమిషాల సేపు కుక్ చేసుకుంటే సరి, అద్దిరిపోయే భత్కలి బిర్యానీ రెడీ అయిపోతుంది.
