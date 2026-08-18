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గ్యాస్​ బండ పేలుతుందనే భయం అక్కర్లేదు! - మార్కెట్​లోకి "కాంపోజిట్​" సిలిండర్లు!

-ఇనుము సిలిండర్లు పేలే అవకాశం ఉండటంతో కొత్త తరహా సిలిండర్లు తయారు చేస్తున్న సంస్థలు - పూర్తి భద్రతతో పాటు ఆకర్షణీయంగా తయారీ!

Bharatgas Lite ZIP Composite Gas Cylinder
Bharatgas Lite ZIP Composite Gas Cylinder (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 5:08 PM IST

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Bharatgas Lite ZIP Composite Gas Cylinder: వంట చేయడానికి ఉపయోగించే సిలిండర్​ అంటే ఇనుముతో తయారు చేసిన గ్యాస్​ బండనే గుర్తుకువస్తుంది. ఇక ఈ బండను మోయాలంటే ఇబ్బంది తప్పదు. ఎందుకంటే దగ్గరదగ్గర 25 కేజీలపైనే ఉండే దాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్లాలన్నా, మార్చాలన్నా ప్రయాస తప్పదు. అదనంగా సిలిండర్​కు తుప్పు పట్టి ఫ్లోర్​ పాడవుతుంది. ఇక మేజర్​ సమస్య బ్లాస్ట్​ అవ్వడం. ఎందుకంటే గ్యాస్​ పేలిందంటే జరిగే నష్టం మాటల్లో చెప్పలేనిది. అందుకే గ్యాస్​ విషయంలో చాలా మంది భయపడుతుంటారు. అయితే ఇకపై ఆ అవసరం లేకుండా మార్కెట్​లోకి కాంపోజిట్​ సిలిండర్స్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చాయి చమురు సంస్థలు. ఇవి తేలికగా ఉండటంతో పాటు రవాణాకు సులువు అంటున్నారు. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఎందుకు తేలికైనవి: ఈ ఆధునిక సిలిండర్లను ఇనుముకు బదులుగా ప్లాస్టిక్, ఫైబర్స్ తదితర పదార్థాల మిశ్రమమైన 'కాంపోజిట్' పదార్థంతో తయారు చేశారని చెబుతున్నారు. అందుకే వీటిని కాంపోజిట్​ సిలిండర్లు అంటారని చెబుతున్నారు. ఈ పదార్థాలు వాడి చేయడం వల్ల సిలిండర్​ తక్కువ బరువుతో ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వాడే ఇనుము సిలిండర్​ బరువు 30(ఇందులో గ్యాస్ బరువు 14.2 కేజీలు) కేజీలు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అదే భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్(బీపీసీఎల్) తీసుకొచ్చిన కాంపోజిట్​ సిలిండర్ (భారత్ గ్యాస్ లైట్ జిప్) బరువు 15.9 కేజీలని, ఇందులో గ్యాస్ బరువే 10 కేజీలు ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఇక గ్యాస్​ అయిపోతే ఖాళీ సిలిండర్ బరువు 5.9 కేజీలు మాత్రమే ఉండడంతో దాన్ని సులభంగా మోయవచ్చని, ఎవరి సహాయం లేకుండా ఈజీగా ఫిట్​ చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

పేలక పోవడానికి కారణం: సాధారణ గ్యాస్​ సిలిండర్లు లీక్​ అయితే పేలిపోతాయి. అందుకే చాలా మంది వీటిని వాడే విషయంలో బయటపడుతుంటారు. కానీ కాంపోజిట్ సిలిండర్లు పేలుడు రహితమైనవి (బ్లాస్ట్​ప్రూఫ్) అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ పేలే పరిస్థితి వస్తే ఆ కాంపోజిట్ గ్యాస్​ సిలిండర్లకు రంధ్రాలు పడి గ్యాస్ నెమ్మదిగా బయటకు వస్తుందని, భారీ నష్టం ఉండదంటున్నారు.

తుప్పు, గీతలు ఉండవు: సాధారణంగా నీళ్లు పడిన, తేమశాతం ఎక్కువున్న ప్రాంతాల్లో ఇనుప సిలిండర్లు తుప్పు పట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ కాంపోజిట్ సిలిండర్లతో అటువంటి సమస్య ఉండదంటున్నారు. దీన్ని నేలపై లాక్కుంటూ తీసుకెళ్లినా ఫ్లోరింగ్ దెబ్బతినదని వివరిస్తున్నారు.

గ్యాస్​ ఎంతుందో చూసుకోవచ్చు: సాధారణంగా ఇనుము సిలిండర్​ వాడితే గ్యాస్​ ఎప్పుడు అయిపోతుందో తెలియదు కాబట్టి, చాలా మంది టెన్షన్​ పడతారు. కానీ కాంపోజిట్​ సిలిండర్​లో గ్యాస్ ఎంతుందో ఈజీగా చూసుకోవచ్చంటున్నారు. ఎందుకంటే సిలిండర్లో గ్యాస్ ఎంత ఉందో స్పష్టంగా కనపడేలా డిజైన్ చేశారని, సిలిండరు ఉన్న పారదర్శక గడులను పరిశీలిస్తే ఎంత ఉందో అంచనా వేయొచ్చని అంటున్నారు. ఈ ఫీచర్​ వల్ల అతి తక్కువ స్థాయికి చేరినప్పుడు వెంటనే దాన్ని మార్చేసుకోవచ్చని వివరిస్తున్నారు.

"భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ సంస్థ దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పటివరకు వంద నగరాల్లో 'భారత్ గ్యాస్​ లైట్ జిప్' కాంపోజిట్ సిలిండర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. సిలిండర్ తేలికగా ఉండడంతో మహిళలు సులభంగా సిలిండర్​ను మార్చగలరు. ప్రమాదాలు సంభవించినప్పుడు పేలే అవకాశం ఉండదు. ఆధునిక జీవనశైలికి ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా దాన్ని డిజైన్ చేశారు" - సావిత్రి, భారత్ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్, కర్నూలు.

ప్రీమియర్ సేవలు: భద్రత పరంగానే కాకుండా వాడకంలో కూడా అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ఉండే కాంపోజిట్ సిలిండర్లను కోరుకునేవారి కోసం గ్యాస్ కంపెనీలు కొన్ని ప్రీమియర్ సేవలు అందిస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒక్క గుర్తింపు కార్డు తీసుకువస్తే రెండు నిమిషాల వ్యవధిలోనే వారికి గ్యాస్ కనెక్షన్ మంజూరు చేస్తున్నాయని అంటున్నారు. అయితే ఇంటికి ఒక్క సిలిండర్ మాత్రమే ఇస్తారని, అది అయిపోయిందని చెప్పిన వెంటనే 'ఎక్స్ ప్రెస్ డెలివరీ' పేరుతో నాలుగు గంటల వ్యవధిలో మరో కాంపోజిట్ సిలిండర్​ను పంపిస్తారని వివరిస్తున్నారు.

సిలిండర్​ ఇంటి యజమాని సొంతమే: ప్రస్తుతం కాంపోజిట్ ఫుల్ సిలిండర్ ధరను రూ. 4,910గా (భారత్ గ్యాస్) నిర్ణయించారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గ్యాస్ అయిపోయినప్పుడు 10 కేజీల గ్యాస్ ధరను రూ.1400లు గా (ప్రస్తుత ధరల ప్రకారం) నిర్ణయించారంటున్నారు. ఇక ఒక్కసారి కాంపోజిట్ సిలిండర్ను కొంటే ఇక వినియోగదారుడి సొంతమే అంటున్నారు. 'ఫ్రీ ట్రేడ్ ఎల్​పీజీ' విధానంలో భాగంగా దాన్ని దేశంలో ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లి వాడుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇక వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు వాటిని గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్​కు అప్పగించాల్సిన అవసరం లేదంటున్నారు. సిలిండర్ ఖాళీ అయితే దేశ వ్యాప్తంగా ఏ ప్రాంతంలోనైనా కొత్త కాంపోజిట్ సిలిండర్​ను తీసుకోవచ్చని, నూతన సిలిండర్లపై రాయితీ లేనందున గృహ అవసరాలతోపాటు వాణిజ్య అవసరాలకు కూడా వినియోగించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

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