ETV Bharat / offbeat

"అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్" ఇలా నిల్వ చేసుకోండి! - ఎక్కువ రోజులు ఘుమఘుమలాడుతుంది!

'అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్' జల్దీ పాడవుతోందా? - మీకోసమే ఈ సూపర్ టిప్స్!

Ginger Garlic Paste
Ginger Garlic Paste (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Tips to Store Ginger Garlic Paste : ప్రతి ఒక్కరి వంటింట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. ఇది వంటలకు మంచి రుచితో పాటు స్పైసీ సువాసనను ఇస్తోంది. అంతేకాదు, దీనిలో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే చాలా ఔషధ గణాలూ ఉంటాయి. అందుకే, అందరం డైలీ వంటల్లో ఒకట్రెండు చెంచాలైనా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను వేస్తుంటాం. ఇక మాంసాహార వంటకాల్లో అయితే ఇది కచ్చితంగా ఉండి తీరాల్సిందే. అయితే, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం కాస్త శ్రమతో కూడుకున్న పని.

అందుకే, మెజార్టీ పీపుల్ ఖాళీ సమయం దొరికినప్పుడు అల్లం, వెల్లుల్లిపాయలను కొని ఎక్కువ మొత్తంలో దీన్ని తయారుచేసుకొని నిల్వ చేసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు ఎంత జాగ్రత్తగా స్టోర్ చేసినా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదు! అందుకే మీకోసం నిపుణులు సూచిస్తున్న కొన్ని సూపర్ టిప్స్ తీసుకొచ్చాం. ఇవి ఫాలో అవ్వడం ద్వారా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఫ్రెష్​గా ఉండడమే కాకుండా చాలా రోజులు నిల్వ ఉంటుందంటున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

వంటకాల రుచిని మార్చే "యాలకులు" - పొడి చేసి నిల్వ చేస్తున్నారా?

  • ఏ పదార్థమైనా తేమ తగిలితే త్వరగా పాడైపోతుంది. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా ఇందుకు మినహాయింపు కాదంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, దీని తయారీకి వాడే అల్లం ముక్కలు, వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని శుభ్రం చేసినా.. తేమ లేకుండా పొడిగా తుడిచాకే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఫలితంగా ఇది ఎక్కువ కాలం, ఫ్రెష్​గా ఉంటుందంటున్నారు.
  • ఎవరైనా ఎక్కువ మొత్తంలో అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు అందులో ఒకటిన్నర టేబుల్​స్పూన్ పల్లీ/సన్​ఫ్లవర్/ఆలివ్ ఆయిల్, ఒక టీస్పూన్ సాల్ట్ కలిపి.. గాలి చొరబడని గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకోవడం మంచి ఫలితానిస్తుందంటున్నారు. అందులో కలిపే నూనె, ఉప్పు అనేవి సహజసిద్ధమైన ప్రిజర్వేటివ్స్​లా పని చేసి.. అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండడానికి దోహదపడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
  • అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను గాలి చొరబడని జిప్​లాక్ బ్యాగ్​లో ఉంచి ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేసినా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉంటుంది. అయితే, జిప్​లాక్ బ్యాగ్​కు ఎలాంటి హోల్స్, లీకేజీలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
  • కొన్నిసార్లు అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్ పై పొర గ్రీన్ లేదా ఎల్లో కలర్​లోకి ఛేంజ్ అవ్వడం గమనిస్తుంటాం. అలా రంగు మారడం కూడా అది పాడవుతోందనడానికి ఒక సంకేతంగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, అలా జరగకుండా ఉండాలంటే అల్లం-వెల్లుల్లి మిశ్రమంలో ఒక టీస్పూన్ నిమ్మరసం వేసి కలిపి.. గాలి చొరబడని డబ్బాలో వేసి రిఫ్రిజిరేటర్​లో స్టోర్ చేసుకోవడం మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుందంటున్నారు.
  • నార్మల్​గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ని స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు గాలి చొరబడని గ్లాస్‌ జార్‌లో నింపుతాం. అలా నింపిన తర్వాత ఆ పేస్ట్ పై పొర మునిగేలా వెనిగర్‌ పోయాలి. నెక్ట్స్ మూత గట్టిగా పెట్టి ఫ్రిడ్జ్​లో ఉంచాలి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్​ను ఇలా స్టోర్ చేసిన కూడా ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • పార్చ్‌మెంట్‌ పేపర్‌, క్లింగ్‌ ఫిల్మ్.. వంటి వాటికి బయటి వాతావరణంలోని తేమ, జిడ్డుదనాన్ని ఆపే లక్షణాలు ఉంటాయి. అందుకే, జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్‌ను ఎయిర్ టైటెడ్ డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకొని.. దాన్ని క్లింగ్‌ ఫిల్మ్‌/పార్చ్‌మెంట్‌ పేపర్‌తో క్లోజ్ చేయాలి. ఇది కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఎక్కువ కాలం తాజాగా ఉండేందుకు దోహదం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
  • జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్‌ను ముందు చిన్న చిన్న ముద్దల్లా చేసుకోవాలి. ఆపై వాటిని ఫాయిల్‌ పేపర్‌/ఐస్‌క్యూబ్ ట్రేలో ఉంచి కొన్ని గంటల పాటు ఫ్రీజర్‌లో ఉంచినట్లయితే అవి గడ్డకట్టుకుపోతాయి. నెక్ట్స్ వాటిని ఎయిర్​ టైటెడ్ జిప్‌లాక్‌ బ్యాగ్‌లో వేసి.. రిఫ్రిజిరేటర్​లో ఉంచాలి. ఇలా ఫ్రీజ్‌ అయిన అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ బాల్స్‌ కనీసం టూ త్రీ మంత్స్ పాటు నిల్వ ఉంటాయట! కావాలనుకున్నప్పుడు ఒక బాల్‌ తీసుకొని నేరుగా వంటకాల్లో వేసేసుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు.

ఫ్రిడ్జ్​లో పాలు, పెరుగు నిల్వ చేస్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుంటే త్వరగా పాడైపోతాయి!

ఇంట్లో "బొద్దింకలు" ఎక్కువగా ఉన్నాయా ? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే ఒక్కటి కూడా ఉండదు!

TAGGED:

HOW TO PRESERVE GINGER GARLIC PASTE
HOMEMADE GINGER GARLIC PASTE TIPS
GINGER GARLIC PASTE
అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ నిల్వ టిప్స్
GINGER GARLIC PASTE STORAGE TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.