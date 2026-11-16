'ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్' క్లీన్ చేసే అసలైన పద్ధతి ఇదే! - దుర్వాసన పోయి కొత్తదానిలా మెరుస్తుంది!
Cleaning Tips for Flask Bottles : నేటి రోజుల్లో పెరిగిన ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్ వాడకం - క్లీనింగ్ విషయంలో ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 7:53 PM IST
నేటి జనరేషన్లో ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్ వాడకం కామనైపోయింది. వాటర్, పాలు, టీ, కాఫీ వంటి పానీయాలను వాటి ఉష్ణోగ్రతల్ని బట్టి ఎక్కువ టైమ్ చల్లగా, వేడిగా ఉండేలా చేసేందుకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అయితే, ఈ బాటిల్స్ మూతలు గాలి చొరబడనంత బిగుతుగా ఉంటాయి. దీనివల్ల తేమ నిలిచి ఉండి కొన్ని రోజులకే బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ తేమ కారణంగా ఫంగస్ పెరిగే ప్రమాదం కూడా లేకపోలేదు. అందుకే ఈ బాటిల్స్ని ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవడం తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు చాలా మేలు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
- నార్మల్గా చాలా మంది ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్లో పాలు, టీ, కాఫీ వంటి తీసుకెళ్లినప్పుడే వాటిని కడుగుతుంటారు. అదే వాటర్ కోసం వాడే వారు ఈ బాటిల్స్ను రోజూ కడగరు. కానీ, దేనికోసం యూజ్ చేసినా వీటిని రోజూ కడగడం తప్పనిసరి అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఇందులో మిగిలిపోయిన పానీయాల్ని పడేసి వేడిగా ఉన్న వాటర్ను నింపి, ఓ అరగంట పాటు పక్కనుంచాలి. ఆ తర్వాత కాసేపు షేక్ చేసి నీటిని పడేయాలి. అనంతరం మరోసారి నార్మల్ వాటర్తో కడిగి ఆరబెడితే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్ని రోజూ నీటితో కడిగినా సరే, వారం లేదా రెండు వారాలకోసారి సబ్బు నీటితో క్లీన్ చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ముందుగా బాటిల్లో వేడి నీళ్లు పోసి, అందులో కొన్ని చుక్కల డిష్ సోప్ వేయాలి. ఆపై షేక్ చేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి. నీళ్లు చల్లారాక నార్మల్ వాటర్తో కడిగేస్తే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే డిష్ సోప్ను మరీ ఎక్కువ వేస్తే స్మెల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
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- ఫ్లాస్క్ బాటిల్ నుంచి వచ్చే దుర్వాసనల్ని పోగొట్టడానికి బేకింగ్ సోడా వాడినా మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు. ముందుగా బాటిల్లో రెండు టేబుల్స్పూన్ల బేకింగ్ సోడా వేసి, వేడి వాటర్ను నింపాలి. అరగంట తర్వాత మృదువైన బ్రిజిల్స్ ఉన్న బ్రష్తో బాటిల్ లోపల భాగాన్ని, అడుగు భాగాన్ని రుద్దుతూ శుభ్రం చేయాలి. ఆపై మరోసారి నార్మల్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తే సరిపోతుందని చెబుతున్నారు.
- బాటిల్లోని బ్యాడ్ స్మెల్ను పోగొట్టడానికి వెనిగర్ కూడా హెల్ప్ చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం ఫ్లాస్క్ బాటిల్లో వేడి నీళ్లు, వెనిగర్ ఈ రెండింటినీ సమానంగా తీసుకొని నింపాలి. తర్వాత గంట పాటు అలాగే వదిలేసి ఆపై సాధారణ నీటితో కడిగేస్తే బాటిల్ శుభ్రపడుతుందని, దుర్వాసన కూడా ఉండదని చెబుతున్నారు.
- ముందుగా ఫ్లాస్క్ బాటిల్లో వేడి నీళ్లను నింపి అందులో నిమ్మరసం, బేకింగ్ సోడా కొద్ది మోతాదుల్లో వేయాలి. గంట తర్వాత కడిగేస్తే ఫలితం ఉంటుంది. అలాగే కడగడం పూర్తయిన తర్వాత మూత బిగించకుండా, బాటిల్ లోపలి భాగం పూర్తిగా ఆరే దాకా మూత తెరిచి ఉంచడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
ఇవి గుర్తుంచుకోండి!
- బాటిల్ని కడిగినంత శ్రద్ధగా దాని మూతను క్లీన్ చేయరు చాలా మంది. కానీ వాడేకొద్ది దాని లోపలి భాగం కూడా కొన్ని రోజులకు జిడ్డుగా మారుతుంది. అందుకే బాటిల్ కడిగినప్పుడే దాని మూతను కూడా సోప్ వాటర్ ఉపయోగించి స్పాంజి లేదా బ్రష్ సహాయంతో శుభ్రం చేయాలి. అదేవిధంగా దానికి ఏదైనా రబ్బర్ సీల్ ఉంటే దాన్ని తొలగించి క్లీన్ చేయడం బెటర్ అంటున్నారు.
- గిన్నెలు తోమే స్క్రబ్బర్లు, స్టీల్ స్క్రబ్బర్లు ఫ్లాస్క్ బాటిల్ క్లీన్ చేసేందుకు వాడకూడదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల బాటిల్ పైభాగంలో ఉండే స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఉపరితలం/గ్లాస్ లైనర్ దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఫ్లాస్క్ బాటిల్ కడిగేందుకు బయట దొరికే ప్రత్యేకమైన బ్రష్లు ఉపయోగించడం మంచిదంటున్నారు.
- అలాగే, ఫ్లాస్క్ బాటిల్స్ని శుభ్రం చేసేందుకు క్లోరిన్ బ్లీచ్, గాఢత ఎక్కువగా ఉండే కెమికల్స్ వాడకూడదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.