కిచెన్లోని ఈ "వస్తువులను" రోజూ శుభ్రం చేస్తున్నారా? - లేదంటే బ్యాక్టీరియాతో ముప్పు!
వంటగదిలో ఇవి వాడిన వెంటనే క్లీన్ చేసుకోండి! - ఈ టిప్స్తో మీ పని ఈజీ అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:06 PM IST
Kitchen Items Cleaning Tips : ఇంటిల్లిపాదీ ఆరోగ్యంగా ఉండడంలో "వంటగదిది" కీలక పాత్ర. ఈ క్రమంలోనే అందరూ కిచెన్ను అప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకుంటుంటారు. కానీ, వంటగదిని మాత్రమే కాదు అందులో రోజూ ఉపయోగించే వస్తువులను శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఒకవేళ వాటిని క్లీన్ చేసినా ఏదో అలా పైపైన శుభ్రం చేసి వదిలేస్తుంటాం. దానివల్ల ఆ వస్తువులపై ఆహారపు అవశేషాలు ఉండిపోయి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందంటున్నారు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే కిచెన్లో డైలీ వాడే వస్తువుల్ని సరైన పద్ధతిలో శుభ్రం చేయడం ముఖ్యమంటున్నారు. మరి, అదెలాగో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
క్యాన్ ఓపెనర్స్ :
మనం వంటింట్లో తరచూ వాడే వస్తువుల్లో ఒకటి క్యాన్ ఓపెనర్స్. ఆయా జార్ల మూతలను ఈజీగా తీయడానికి, వాటిపై ఉండే అల్యూమినియం మూతల్ని కట్ చేయడానికి ఇవి ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే, కొంతమంది వీటిని యూజ్ చేసిన తర్వాత అలాగే పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. కానీ, కొన్నిసార్లు మూత ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఈ ఓపెనర్కి ఉన్న బ్లేడ్స్కు జార్లోని పదార్థాల అవశేషాలు అంటుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే, క్యాన్ ఓపెనర్స్ను ఉపయోగించిన ప్రతిసారీ తడిగుడ్డతో శుభ్రంగా తుడిచి పక్కన పెట్టుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
బ్లెండర్ గ్యాస్కెట్స్ :
రోజూ టిఫెన్స్లోకి చట్నీలు, జ్యూస్ అంటూ మిక్సీ జార్లు, బ్లెండర్/జ్యూసర్ వంటివి ఎక్కువగా వాడుతుంటాం. అయితే, తక్కువ మంది మాత్రమే వీటిని వాడిన తర్వాత వాటి మూతలకు ఉండే గ్యాస్కెట్లు వేరు చేసి కడుగుతుంటారు. చాలా మంది ఇవి బిగుతుగానే ఉన్నాయి కదా దాని లోనికి పదార్థాలు వెళ్లవని అనుకుంటారు. కానీ, జ్యూసులు వంటి ద్రవ పదార్థాలు ఇందులోకి చేరి, కడిగినా అవి పూర్తిగా తొలగిపోవంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు. వాటిని అలాగే వాడితే లేనిపోని అనారోగ్యాలు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, బ్లెండర్/మిక్సీ గ్యాస్కెట్స్ను వాడిన ప్రతిసారీ వేరు చేసి శుభ్రం చేయడం బెటర్ అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాటిని గోరువెచ్చటి సబ్బు నీటిలో కొద్దిసేపు ఉంచి, ఆ తర్వాత స్క్రబ్బర్తో రుద్ది శుభ్రం చేస్తే మంచిగా క్లీన్ అవుతాయంటున్నారు.
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చాపింగ్ బోర్డులు :
మనలో చాలా మంది కూరగాయల్ని కట్ చేసిన తర్వాత చాపింగ్ బోర్డుల్ని అలా పైపైన క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. అయితే దీనివల్ల అవి పూర్తి శుభ్రపడవట. ఫలితంగా వాటిపై బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కొంతమంది కాయగూరలు, పచ్చి మాంసం కట్ చేయడానికి ఒకే చాపింగ్ బోర్డును వాడుతుంటారు. ఇది కూడా ప్రమాదకరమే అంటున్నారు. అందుకే, మాంసానికి, కాయగూరలు కోయడానికి వేర్వేరు కటింగ్ బోర్డులు వాడడం మంచిది. అలాగే, వీటిని వాడిన ప్రతిసారీ సబ్బు నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలంటున్నారు. ఇక అప్పుడప్పుడూ బ్లీచ్ మిశ్రమంతో వీటిని కడిగేస్తే ఇంకా మంచిదంటున్నారు.
హ్యాండిల్స్ :
ఫ్రిజ్, అవెన్ వంటి వస్తువుల లోపలి భాగాల్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాం. కానీ, వాటి హ్యాండిల్స్ క్లీనింగ్ మాత్రం అంతగా పట్టించుకోం. అదేవిధంగా, స్టౌ నాబ్స్ విషయంలోనూ ఇలాగే ఉంటాం. తడి, పొడి, జిడ్డుగా ఉన్న చేతులతో హ్యాండిల్స్, నాబ్స్ని పట్టుకోవడం వల్ల అవి మరింత జిడ్డుగా, మురికిగా మారుతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా వాతావరణంలోని బ్యాక్టీరియా, క్రిములు వీటిపైకి చేరే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, వీటిని తరచూ శుభ్రం చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో యాంటీ మైక్రోబియల్ క్లీనింగ్ ద్రావణాల్ని వాడడం వల్ల వాటిపై ఉండే మురికి, జిడ్డుదనం తొలగిపోయి సులభంగా శుభ్రపడతాయని చెబుతున్నారు.
సిలికాన్ స్పాచ్యులా :
బేకింగ్, గ్రీజింగ్ కోసం సిలికాన్తో తయారుచేసిన స్పూన్లు/స్పాచ్యులాస్/బ్రష్లు ఉపయోగిస్తుంటాం. అయితే, వాటిపై కంటికి కనిపించని హోల్స్ ఉంటాయట. వీటితో ఆయా పదార్థాల్ని మిక్స్ చేసేటప్పుడు వాటి అవశేషాలు ఈ రంధ్రాల్లోకి చేరతాయట. అందుకే, వీటిని అలా పైపైన కడిగేయడం కాకుండా ప్రత్యేకంగా క్లీన్ చేయడం బెటర్ అంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో గోరువెచ్చటి సబ్బు నీటిలో వాటిని కొద్దిసేపు ఉంచి ఆపై కడగాలి. అదేవిధంగా, వారానికోసారి బ్లీచ్ మిశ్రమంలో కొద్దిసేపు నాననిచ్చి శుభ్రం చేస్తే వాటిపై చేరిన పదార్థాల అవశేషాలు తొలగిపోతాయట. తద్వారా వాటిపై బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందకుండా జాగ్రత్తపడొచ్చంటున్నారు.
వీటిని క్లీన్ చేసుకోవాలి!
- చాలా మంది గిన్నెలు తోమే స్క్రబ్బర్లు/స్పాంజిలను ప్రత్యేకంగా క్లీన్ చేయాల్సిన పని లేదనుకుంటారు. కానీ, టాయిలెట్ సీట్ కంటే వీటిపై ఎక్కువ బ్యాక్టీరియా ఉంటుందని ఓ అధ్యయనం చెబుతోంది. అందుకే, వీటిని శుభ్రం చేసేందుకు రోజుకోసారి ఓ రెండు నిమిషాల పాటు అవెన్లో అధిక ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచాలని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అలా చేయడం ద్వారా 99 శాతం సూక్ష్మక్రిములు చనిపోతాయట!
- ఇక కిచెన్లోని నల్లాలు ఎప్పుడూ తడిగానే ఉంటాయి. అలాగే వాడే క్రమంలో మన చేతులకు ఉండే జిడ్డు, మురికి వాటిపైకి చేరుతుంది. అందుకే, వాటిని ఎప్పటికప్పుడు వినెగర్, నీళ్లు కలిపిన ద్రావణంతో క్లీన్ చేసుకోవాలని చెబుతున్నారు.
- అలాగే కిచెన్ టవల్స్, డిష్ క్లాత్స్ని కూడా రోజూ ఛేంజ్ చేస్తుండాలి. వీలైతే వీటిని బ్లీచ్ ద్రావణంలో నానబెట్టి ఉతికితే చక్కగా శుభ్రపడతాయంటున్నారు నిపుణులు.
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