"అల్లం" బయట కొనాల్సిన పని లేదు - ఇంట్లోనే తాజాగా పెంచుకోండిలా!

- ఇంట్లోనే ఆరోగ్యాన్ని పంచే "అల్లం" - ఈ టిప్స్​తో తక్కువ టైమ్​లోనే ఎక్కువ పెరుగుదల!

How to Grow Ginger at Home (Getty Images)
Published : April 12, 2026 at 2:30 PM IST

How to Grow Ginger at Home : "అల్లం" ఆహార పదార్థాలకు, చిరుతిళ్లకు మంచి రుచిని తీసుకొస్తుంది. ఇది వంటకాల టేస్ట్​ను పెంచడంతో పాటు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. అయితే, నార్మల్​గా చాలా మంది అల్లం బయట దుకాణాల నుంచి కొని తెస్తుంటారు. కానీ, మీకు తెలుసా? ఎన్నో హెల్త్ బెనిఫిట్స్​ను అందించే తాజా అల్లాన్ని మీ ఇంటి పెరట్లో లేదా బాల్కనీలో టెర్రస్ గార్డెన్ కుండీల్లో సింపుల్​గా పెంచుకోవచ్చు. ఇందుకోసం ఎలాంటి విత్తనాలూ వేయాల్సిన పని లేదు. ఎవరైనా చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే ఫ్రెష్ అల్లాన్ని పండించుకోవచ్చు. అవసరమైనప్పుడల్లా తాజాగా కావాల్సినంత జింజర్​ తీసుకుని వంటకాల్లో వాడేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంట్లోనే తాజా అల్లాన్ని ఎలా పెంచుకోవచ్చో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

ఇంట్లోనే తాజా అల్లం పెంచండిలా..

  • ఇందుకోసం మొదటగా కణుపులతో ఉన్న ఐదారు అంగుళాల ఫ్రెష్ అల్లం ముక్కను తీసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ ఒక పేపర్ టవల్​ను తీసుకుని నీటిలో ముంచి, అదనపు వాటర్​ని స్మూత్​గా పిండేయాలి.
  • తర్వాత ఆ పేపర్ టవల్ మధ్యలో మీరు తీసుకున్న అల్లం ముక్కను ఉంచి అన్నివైపులా పొట్లంలా చుట్టాలి. ఆపై దాని మీద ఒక గాజు గ్లాసును బ్లోరించి అలా వదిలేయాలి.
  • వారం రోజులకు దానికి వేర్లు రావడం మీరు గమనించొచ్చు.
  • అల్లం ముక్కకు వేర్లు వచ్చాక ఒక గ్లాసు లేదా కప్పులో వాటర్​ తీసుకోవాలి. దానిలో అల్లం ముక్క వేర్లు మాత్రమే మునిగి, మిగతా భాగం బయటకు ఉండేలా సెట్ చేసుకోవాలి.
  • అలా ఉండడానికి ఐదారు టూత్​పిక్​లను తీసుకుని అల్లానికి గుచ్చి, గ్లాసు కొనమీద ఉంచితే సెట్ అవుతుంది. ఇక్కడ టూత్​పిక్స్ స్టాండులా అల్లం నీటిలో మునగకుండా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి.
  • తర్వాత ఆ గ్లాసును ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో అంటే కిచెన్ లేదా బాల్కనీ కిటికీ వద్ద ఉంచాలి.
  • అప్పుడు పదిహేను రోజుల లోపు అల్లం మొక్క రావడం మొదలవుతుంది.

  • అల్లం మొక్క ఏర్పడిన తర్వాత ఒక మట్టి నింపిన కుండీని తీసుకుని అందులో వేర్లు మట్టిలో ఉండేలా నాటాలి.
  • ముఖ్యంగా అల్లం నాటడానికి లోతు తక్కువగా, వెడల్పు ఎక్కువగా ఉండే కుండీని ఎంచుకోవాలి. ఎందుకంటే, అల్లం భూమిలో వెడల్పుగా పెరుగుతుంది. అందుకే, అల్లంను ఎప్పుడైనా వెడల్పుగా ఉండే కుండీల్లోనే పెంచుకోవాలి.
  • అలాగే, కుండీలో వాటర్ నిలవకుండా కింది భాగంలో రంధ్రాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • నెక్ట్స్ మట్టిలో చెమ్మ మరీ ఎక్కువ, తక్కువ కాకుండా చూసుకుంటూ రోజూ కొద్ది కొద్దిగా నీళ్లూ చల్లుతూ ఉండాలి. అలాగే, డైలీ కాస్త అయినా ఎండ తగిలేలా చూసుకోవాలి.
  • కొన్ని రోజులు ఇదే ప్రాసెస్​ను ఫాలో అయ్యారంటే రెండు నెలల్లోపు మొక్క ఆరోగ్యంగా పెరగడమే కాదు, మట్టిలో అల్లం కూడా చక్కగా పెరగడాన్ని మీరు గమనించొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
  • అల్లం మంచిగా పెరిగిందనిపించినప్పుడు ఒకేసారి తీసుకోవచ్చు. లేదంటే మీ అవసరాన్ని బట్టి అవసరం మేరకు కొద్ది కొద్దిగా తీసుకుని వంటల్లో వాడుకోవచ్చు.
హెల్త్ బెనిఫిట్స్ :

అల్లంలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా అల్లంలో వాపు, మంట లక్షణాలను తగ్గించే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అలాగే, బరువు తగ్గడంలో కూడా జింజర్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆర్థరైటిస్‌, అలర్జీ అదుపులో ఉంచడంలోనూ అల్లం చక్కగా పనిచేస్తుంది. ఇక మహిళలకు నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడంలో అల్లం చాలా బాగా దోహదపడుతుందంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు.

అల్లం (Getty Images)

