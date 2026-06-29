ఈ స్కిల్స్ మీలో ఉంటే - జిందగీ ఫుల్ ఖుష్ బ్రో!
-ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే పలు నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవాలంటున్న నిపుణులు - ఈ స్కిల్సే మీ పాలిట రక్షణగా మారతాయట!
Published : June 29, 2026 at 7:51 PM IST
Skills to Learn in Life: ఎటువంటి ఇబ్బందులు, ఒడిదుడుకులు లేకుండా జీవితం ప్రశాంతంగా సాగాలని అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ నిజజీవితానికి వచ్చే సరికి కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వాటిని కూడా తట్టుకుని నిలబడాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని నైపుణ్యాలను నేర్చుకోవాలని లైఫ్ స్కిల్స్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచంలో మీకు తోడుగా ఎవరు ఉన్నా, లేకపోయినా ఈ నైపుణ్యాలే మీ పాలిట రక్షణగా మారతాయంటున్నారు. హ్యాపీ లైఫ్ను లీడ్ చేసేందుకు ఇవి ఎంతగానో యూజ్ అవుతాయని చెబుతున్నారు. మరి ఆ స్కిల్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
వంట చేయడం: జెండర్తో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్ కుకింగ్ అంటున్నారు నిపుణులు. అమ్మకు అనారోగ్యం చేసినప్పుడు లేదా భార్య పుట్టింటికి వెళ్లినప్పుడు భోజనానికి ఇబ్బంది పడకూడదంటే వంట చేయడం తెలిసుండాలని చెబుతున్నారు. అయితే ఒక్కరోజులోనే నలభీముడిలా మారిపోయి ఇంటిల్లిపాదికీ వండిపెట్టాల్సిన అవసరం లేదని.. కనీసం మీ కడుపు నింపుకోవడానికైనా గరిటె పట్టడమెలాగో తెలిసుండాలని చెబుతున్నారు. ముందు సులువుగా చేసే వంటలతో మొదలుపెడితే, మున్ముందు అదే ఉత్సాహంతో మరిన్ని పసందైన వంటకాలను ఇట్టే నేర్చేసుకుంటారని చెబుతున్నారు.
పసిపిల్లలను చూసుకోవడం: ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న చిన్నపిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, వారు ఏడుస్తున్నప్పుడు సముదాయించడం, చిన్నపిల్లల్లా మారిపోయి సరదాగా ఆడుతూ వారిని నవ్వించడం.. వినడానికి ఇవన్నీ సింపుల్గా అనిపిస్తున్నా ఆషామాషీ ఏం కాదంటున్నారు. ముఖ్యంగా మగవారికైతే పిల్లల ఏడుపును ఎలా ఆపాలో తెలియక తల ప్రాణం తోకకొస్తుంది. ఇక భార్య వేరే పనిలో ఉన్నప్పుడో లేదా షాపింగ్కు వెళ్తూ బిడ్డను చూసుకోమంటే బిక్కమొహం వేస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో మీరు ఓ మంచి తండ్రిగా నిరూపించుకోవాలంటే పసిపిల్లలను ఎలా చూసుకోవాలో తెలిసుండాలని చెబుతున్నారు.
ప్రాథమిక చికిత్స: చిన్న గాయాలకే ఆసుపత్రులకు వెళ్లే అవసరం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రాథమిక చికిత్స చేసుకోవడమెలాగో నేర్చుకోవాలంటున్నారు. అత్యవసర సమయంలో ప్రాథమిక చికిత్స చేస్తే గాయాల తీవ్రత తగ్గుతుందని.. అదే విధంగా ఇతరులకు శ్వాస ఆగిపోయినప్పుడు సీపీఆర్ చేయడం ద్వారా వారి ప్రాణాలు కాపాడటమెలాగో నేర్చుకోవాలంటున్నారు.
అత్యవసర భద్రతా విధానాలపై అవగాహన: అగ్నిప్రమాదాలు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా జరగొచ్చు. ఇంట్లో గ్యాస్ లీక్, విద్యుదాఘాతం వంటి ఘటనలతో పాటు బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రమాదాలు, విపత్తులు సంభవించినప్పుడు మనల్ని మనం రక్షించుకోవడంతో పాటు ఇతరులను కాపాడటానికి తక్షణం ఎలా స్పందించాలో తెలిసుండాలని చెబుతున్నారు. అగ్నిమాపక యంత్రాల వినియోగంతో పాటు ఫైర్డ్రిల్ వంటి అత్యవసర భద్రతా విధానాల గురించి కూడా కొంచెం తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
ఏకాంతాన్ని ఆస్వాదించడం: కొన్నిసార్లు ఎవ్వరూ తోడు లేక ఒంటరిగా గడపాల్సి రావొచ్చని.. అలాంటి సందర్భాల్లో బోర్గా ఫీలవకుండా ఏకాంతాన్ని ఆస్వాదించడం అలవాటు చేసుకోవాలంటున్నారు. మూడ్కు తగ్గట్లుగా ఒంటరిగా టూర్స్కు వెళ్లడం, సినిమా చూడటం లేదా రెస్టారెంటుకు వెళ్లడం వంటివి చేయాలంటున్నారు. ఇక మీతో మీరు గడపడాన్ని అలవాటు చేసుకుంటే, ఇతరుల మీద ఆధారపడే మనస్తత్వం దూరమవుతుందని చెబుతున్నారు.
డ్రైవింగ్తో పాటు రిపేరింగ్: బైకు లేదా కారు డ్రైవింగ్ అంటే చాలా మందికి ఇష్టం. అందుకే పట్టుబట్టి మరీ నేర్చుకుంటారు. అయితే డ్రైవింగ్తో పాటు వాహనానికి సంబంధించి చిన్న చిన్న మరమ్మతులపై కనీస అవగాహన ఉండటం మరింత ముఖ్యమంటున్నారు. పంక్చర్ అయినప్పుడు మెకానిక్ కోసం చూడకుండా టైర్ను మార్చడమైనా చేయగలగాలని చెబుతున్నారు.
ఒక్క క్రీడనైనా ఎంచుకోండి: చాలా మంది స్పోర్ట్స్ను చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. కానీ రియల్గా ఒక్క ఆట కూడా ఆడరు. అయితే జీవితంలో ఒక్క ఆటలోనూ ప్రవేశం లేకపోవడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఏదో ఒక ఆటను ఎంచుకొని దాన్ని సాధన చేయమంటున్నారు. దానివల్ల మీకు శారీరక వ్యాయామంతో పాటు మానసిక ఉల్లాసం కలుగుతుందని.. తోటి ఆటగాళ్లతో స్నేహం, మానవ సంబంధాలు మెరుగై జీవితంపై అనురక్తి ఏర్పడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
కళలను కొనసాగించండి: మానసిక ఆనందాన్ని కలిగించడంలో కళలది కీలక పాత్ర అంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే డ్రాయింగ్ లేదా కవిత్వం లేదా సంగీతం.. ఇలా ఏదో ఒక కళను సాధన చేయమంటున్నారు. ఆరంభంలో మీ ప్రదర్శన మీకే నచ్చకపోయినా నిరుత్సాహపడకుండా.. క్రమం తప్పకుండా ప్రాక్టీస్ చేస్తే కాలం గడిచేకొద్దీ మెరుగవుతారని చెబుతున్నారు.
పబ్లిక్ స్పీకింగ్: ఒక్కొరితో పోలిస్తే పది మంది ముందు మాట్లాడాలంటే చాలా మందికి గొంతు తడారిపోతుంది. అయితే గొప్ప వక్తలుగా పేరుతెచ్చుకున్న ఎంతో మంది ఆరంభంలో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదుర్కొన్నవారే. అలాంటి పరిస్థితి నుంచి బయటపడి ప్రపంచం మిమ్మల్ని గుర్తించాలంటే నిర్భయంగా మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలంటున్నారు.
దేన్ని వదిలేయాలో తెలిసుండాలి: ప్రతి ఒక్కరికీ ఉండేది రోజుకు 24 గంటలే. అయితే ఆ సమయాన్ని ఎవరైతే తెలివిగా వ్యవహరిస్తూ సమర్థంగా వినియోగించుకుంటారో, వారు అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తారని చెబుతున్నారు. అందుకే జీవితానికి ఉపయోగపడే విషయాల గురించి తెలుసుకోవడమే కాకుండా, ఏ మాత్రం సంబంధం లేని విషయాలను జీవితం నుంచి డిలీట్ కొట్టే తెలివిడితనం ఉండాలంటున్నారు.
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