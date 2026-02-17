ఈ యాప్లో "ట్రైన్ టికెట్లు" బుక్ చేసుకుంటే - "6 శాతం" డిస్కౌంట్!
-టికెట్స్ బుకింగ్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ అందిస్తున్న రైల్వేశాఖ - క్యూలైన్లలో నిల్చొవాల్సిన అవసరం లేదు!
Published : February 17, 2026 at 3:57 PM IST
Best Train Ticket Booking App : ఇండియాలో నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రజలు రైళ్లలో ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే, నార్మల్గా ట్రైన్ జర్నీ చేసేవారు ఫస్ట్, ఏసీ, సెకండ్ క్లాస్ బోగీల్లో బెర్త్ బుకింగ్ కోసం కొన్ని రోజుల ముందుగానే టికెట్ బుక్ చేసుకుంటుంటారు. కానీ, అదే జనరల్ టికెట్ తీసుకోవాలంటే మాత్రం నానా ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ముఖ్యంగా రైల్వే స్టేషన్కు వెళ్లి గంటల తరబడి క్యూలైన్లలో వేచి ఉంటుంటారు. ఇంకా వేసవి సెలవులు, పండగల టైమ్లో ఆ పరిస్థితి మరింత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు, కొన్నిసార్లు ట్రైన్ టికెట్ దొరకక ప్రైవేట్ వాహనాలను ఆశ్రయిస్తుంటారు.
ఇలాంటి సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఇండియన్ రైల్వే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే రైల్వే స్టేషన్ టికెట్ కౌంటర్ల వద్ద రద్దీని తగ్గించడానికి, సామాన్య ప్రయాణికులను డిజిటల్ బాట పట్టించడానికి ఇటీవల ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది రైల్వేశాఖ. ఈ యాప్లో ట్రైన్ టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే వారికి 2026, జనవరి 14 నుంచి 6% డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. డిస్కౌంట్ పొందడమే కాకుండా ఉన్న చోటు నుంచే మీ మొబైల్లో సింపుల్గా మీ ట్రైన్ టికెన్ బుక్ చేసుకోవచ్చు. మరి, ఆ యాప్ ఏంటి? ఈ ఆఫర్ ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఎంత డిస్కౌంట్ వస్తుంది? ఎలా బుక్ చేసుకోవాలి? వంటి వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
భారతీయ రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం అన్ని సేవలను ఒకే వేదికపై అందించే ఉద్దేశంతో ఒక 'సూపర్ యాప్'ను రూపొందించింది. అదే, రైల్వన్ యాప్(RailOne App). రైల్వే శాఖకు చెందిన ఈ అధికారిక మొబైల్ యాప్ ద్వారా ట్రైన్ టిక్కెట్లు బుక్ చేయడంతో పాటు లైవ్ ట్రైన్ స్టేటస్, ప్లాట్ఫామ్ వివరాలు, ఆహార ఆర్డర్లు కూడా చేసుకోవచ్చు. అయితే, తాజాగా రైల్వన్ యాప్లో టికెట్స్ బుక్ చేసుకునే వారికి ఆరు శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తోంది. మరి అది ఎలా పొందాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
మొన్నటివరకు రైల్వే శాఖకు చెందిన రైల్వన్ యాప్లో ఆర్-వాలెట్ (R-Wallet) ద్వారా టికెట్లు బుకింగ్ చేసుకుంటే 3 శాతం మనీబ్యాక్ ఇచ్చేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం టికెట్ ధరపై ఆర్-వాలెట్ క్యాష్బ్యాక్తో పాటు అదనంగా మరో 3 శాతం రాయితీ అందిస్తోంది. 2026, జనవరి 14 నుంచి ఈ కొత్త రూల్ అమలులోకి వచ్చింది. దీని ప్రకారం మొత్తంగా ప్రయాణికులకు ట్రైన్ టికెట్ ధరపై 6 శాతం వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. తద్వారా రైల్వే ప్రయాణికులు కొంతమేర డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు.
ఈ టిక్కెట్లకు మాత్రమే ఆఫర్ వర్తింపు!
డిజిటల్ టికెట్ల కొనుగోళ్లను ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో రైల్వే శాఖ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం 2026, జనవరి 14 నుంచి జూలై 14 వరకు(ఆరు నెలలు) మాత్రమే అమలులో ఉంటుంది. అలాగే, ఈ ప్రత్యేక లిమిటెడ్ టైమ్ ఆఫర్ కేవలం రైల్వన్ యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకునే అన్రిజర్వ్డ్(జనరల్) టిక్కెట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని పేర్కొంది రైల్వే శాఖ. ఏ డిజిటల్ పేమెంట్ విధానం (యూపీఐ, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్లు, నెట్ బ్యాంకింగ్) ద్వారా టికెట్స్ కొనుగోలు చేసినా టికెట్ ధర మీద 3శాతం ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. మిగిలిన 3 శాతం రైల్వన్ వ్యాలెట్కు యాడ్ అవుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేకానీ, ఇతర వెబ్సైట్లు లేదా యాప్ల ద్వారా కొనుగోలు చేసే అన్రిజర్వుడు టికెట్లకు ఈ ఆఫర్ వర్తించదని చెబుతున్నారు రైల్వే శాఖ అధికారులు.
టికెట్ బుకింగ్ ఇలా..
- ఇందుకోసం ముందుగా మీ మొబైల్లో గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాపిల్ యాప్ స్టోర్ నుంచి రైల్వన్ యాప్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి.
- ఆ తర్వాత మీ ఫోన్ నంబర్ ఎంటర్ చేసి వచ్చే ఓటీపీ ద్వారా కన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ చేయాలి.
- అనంతరం లాగిన్ కోసం mPIN లేదా బయోమెట్రిక్ లాక్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి.
- నెక్ట్స్ లాగిన్ అయి యూజర్ నేమ్, పాస్ వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత యాప్లో ఉన్న బుక్ టికెట్ ఆప్షన్లో వెళ్లి ప్రయాణ వివరాలు నమోదు చేయాలి. అంటే, ప్రయాణించాల్సిన రైలు, తేదీ, కోచ్ వివరాలు వంటి అవసరమైన సమాచారం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అనంతరం వివరాలన్నీ ఒకసారి సరిచూసుకుని ఆర్-వాలెట్ ద్వారా మనీ పే చేస్తే చాలు.
- అంతే, ప్రత్యేక డిస్కౌంట్తో మీరు ట్రైన్ టికెట్లు పొందుతారు.
