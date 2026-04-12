పుచ్చకాయ కొనేటప్పుడు ఈ "టిప్స్" ఫాలో అవ్వండి - కొయ్యకుండానే తియ్యని ఎర్రటి కాయను తీసుకోవచ్చు!

పండిన పుచ్చకాయను గుర్తించడం ఎలా? - ఈ టిప్స్​తో ఈజీగా ఎంపిక చేసుకోవచ్చంటున్న నిపుణులు!

How to Choose Right Watermelon
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 12, 2026 at 3:41 PM IST

How to Choose Right Watermelon : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రోజు రోజుకి ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది ఎండ వేడిమి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు, డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఒంటికి చలువ చేసే ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది పుచ్చకాయలు తింటుంటారు. ఇవి ఎక్కువ శాతం నీటితో నిండి ఉండి ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, పుచ్చకాయను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలా మందికి సరైన కాయను ఎంచుకోవడం రాదు.

బయటకు చూడడానికి మంచిగా కనిపించినా ఇంటికి వెళ్లాక కోసి చూస్తే పచ్చిగా ఉండడమో, తియ్యగా ఉండకపోవడమో జరుగుతుంటుంది. ఇలాంటివి తినాలంటే కూడా తినబుద్ధి అవ్వదు. దాంతో తెచ్చిన వాటిని డస్ట్​బిన్​లో పడేస్తుంటారు. అదే, పుచ్చకాయను కొనేటప్పుడు ఈ సింపుల్ టిప్స్ ఫాలో అయ్యారంటే కొయ్యకుండానే తీపి గల ఎర్రటి పుచ్చకాయను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. డబ్బులు ఆదా చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కలర్ : పుచ్చకాయ కొనేటప్పుడు కలర్ చూసి మోసపోవద్దంటున్నారు నిపుణులు. చాలా మంది పైకి పచ్చగా, నిగనిగలాడుతూ కనిపించే సరికి ఫ్రెష్​గా ఉందని కొనేస్తుంటారు. ఇంటికెళ్లాక చూస్తే కాయ పూర్తిగా పండకపోవడం, చప్పగా, గుజ్జు తక్కువగా ఉండటం గమనిస్తుంటారు. నిజానికి పూర్తిగా పండిన పుచ్చకాయ ఎప్పుడూ ముదురు రంగులోనే ఉంటుంది. అందుకే, పైకి కనిపించటానికి తాజాగా ఉందా లేదా అన్న విషయం పక్కనపెట్టి ముదురు వర్ణంలో ఉన్న కాయను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచిదంటున్నారు.

అయితే, కొన్ని పుచ్చకాయల్లో ఒకవైపు తెలుపు రంగు లేదంటే గోధుమ రంగు మచ్చలు ఉండటం చూస్తుంటారు. పండించేటప్పుడు నేలకు ఆనుకుని ఉండటం వల్ల కాయలపై ఈ మచ్చలు ఏర్పడతాయి. అయితే, ఈ మచ్చలు ఎంత ముదురు రంగులో ఉంటే అవి అంత మంచివన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలంటున్నారు. ముఖ్యంగా గోధుమ రంగు మచ్చలున్న పుచ్చకాయల్ని అనుమానం లేకుండా కొనొచ్చని చెబుతున్నారు నిపుణులు. అంతేకాకుండా, కొన్ని కాయలపై సాలెగూడులాగా, గోధుమ రంగులో గీతలు ఉంటాయి. అలాంటి వాటిని చాలా మంది తెగులు సోకింది కావొచ్చని కొనేందుకు ఇష్టపడరు. నిజానికి ఇంతకంటే తీపి కాయ మరొకటి ఉండదనే విషయం గమనించాలి. ఎందుకంటే, తేనెటీగలు అనేకసార్లు ఆ పూల మీద వాలడం వల్ల ఆ మచ్చలు ఏర్పడతాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

షేప్ :

పుచ్చకాయ కొనేటప్పుడు షేప్ గమనించడం ద్వారా సరైనదాన్ని ఎంచుకోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా గుండ్రంగా, ఏకరీతి ఆకారంలో ఉండే పుచ్చకాయలు స్వీట్​గా ఉంటాయని గమనించాలి. అదే పొడుగ్గా లేదా అసమాన ఆకారంలో ఉంటే వాటికి రుచి తక్కువగా ఉండొచ్చంటున్నారు. అలాగే, పుచ్చకాయ పైభాగం మెత్తగా ఉంటే అది లోపల కుళ్లిపోయిందని తెలుసుకోవాలంటున్నారు.

బరువు :

పుచ్చకాయలు పెద్దగా ఉంటేనే అందులో ఎక్కువ గుజ్జు ఉంటుందని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ, ఇది కేవలం అపోహే అని నిపుణులు అంటున్నారు. ఏదైనా పుచ్చకాయ సైజ్‌ను బట్టి బరువు ఉంటే దానిని ఎటువంటి సందేహం లేకుండా కొనొచ్చని చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే చిన్న వాటిలో కూడా బాగా పండినవి, స్వీట్‌గా ఉండేవి ఉంటాయంటున్నారు.

తొడిమ చూడండి :

పుచ్చకాయ బాగా పండినట్లయితే తొడిమ ఎండిపోయినట్లుగా ఉంటుంది. అలాకాకుండా తొడిమ కాస్త పచ్చిగా ఉంటే దానిని కొనకపోవడమే బెటర్ అని చెబుతున్నారు.

లైట్‌గా కొట్టండి :

పుచ్చకాయను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు చాలా మంది చేతితో కాయపై రెండు మూడు సార్లు కొట్టి తీసుకోవడం మనం చూస్తుంటాం. అయితే, ఇలా ఎందుకు కొడతారని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? బాగా పండి స్వీట్‌గా ఉండే పుచ్చకాయను చేతితో కొట్టినప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది! అలాగే, పండకుండా గుజ్జు లేకుండా ఉండేవాటిని కొట్టినప్పుడు తక్కువ సౌండ్‌ వస్తుందని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.

