పాత ఇంటికి కొత్త 'లగ్జరీ' లుక్! - ఈ చిన్న మార్పులు ట్రై చేయండి!
ఈ చిన్న మార్పులతో ఇంటికి రిచ్ లుక్ - పెద్దగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 3:33 PM IST
Home Luxurious Look Tips : ఇంటిని అందంగా కనిపించేలా చేయాలని అందరికీ ఉంటుంది. అది చిన్నదైనా,పెద్దదైనా మనం అలంకరించుకునే విధానంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తే ఇల్లు చిన్నదైనా సరే ఆకట్టుకునేలా లగ్జరీగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ మార్పులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
వస్తువులు :
ఎన్ని తక్కువ వస్తువులు ఉంటే ఇల్లు అంత విశాలంగా, క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. అందుకే, అవసరం లేనివి, చాలా రోజులుగా ఉపయోగించకుండా మూలకు పెట్టిన వస్తువుల్ని తీసేయండని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఫర్నిచర్ :
ఇప్పటికే ఉన్న ఫర్నిచర్ను డిజైనర్ షీట్ కవర్స్తో కప్పి లగ్జరీ ఫర్నిచర్గా మార్చొచ్చు. కొత్తగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే గ్లాస్, వుడ్, ఫ్యాబ్రిక్తో చేసిన సింపుల్ ఫర్నిచర్ కూడా ఖరీదైనవిగా కనిపిస్తాయంటున్నారు.
రంగులు :
ఇంటి లుక్ డిసైడ్ చేయడంలో రంగులు కీలకంగా ఉంటాయి. అయితే, చాలా మంది కలర్స్ విషయంలో ఏవి పడితే అవి ఎంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు ముదురు రంగువి ఎంచుకుంటే, మరికొందరు లైట్ కలర్స్కు ప్రిపరెన్స్ ఇస్తుంటారు. అయితే, ఇంటికి ముదురు రంగు పెయింట్స్ వేస్తే ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది. బూడిద, లేత గోధుమ, తెలుపు, నలుపు రంగులు ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి కలర్స్ ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడంతో పాటు రిచ్గా కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
లైటింగ్ :
ఎక్కువ మంది ఇళ్లలో తెలుపు రంగు ట్యూబ్లైట్లను వాడుతుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్గా వాడే ఆ ట్యూబ్లైట్లకు బదులు ఫాల్స్ సీలింగ్లో వార్మ్ ఎల్లో లైట్తో వాల్ ల్యాంప్స్, ఫ్లోర్ ల్యాంప్స్ అమర్చుకోవాలి. హాల్లో ఒక షాండిలియర్ ఉంటే ఆ లుక్కే వేరుగా ఉంటుందంటున్నారు.
కర్టెన్స్ :
కర్టెన్స్ ఎంపిక విషయంలోనూ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. లినెన్, వెల్వెట్, సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ కర్టెన్స్ ఎంచుకోవాలంటున్నారు. డోర్స్, విండోస్కు కొన్ని అంగుళాల పైనుంచి నేలను తాకేలా లేత రంగుల్లో పొడవైన, మందంగా ఉండే కర్టెన్స్ వినియోగించాలి. అవి గదిని ఎత్తుగా, విశాలంగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు.
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వాల్ ఫ్రేమ్స్ :
చాలా మంది ఇంటి గోడలను బోసిగా ఉంచుతుంటారు. అలా ఉంచకుండా గోడలకు ఆర్ట్ ఫ్రేమ్స్, అద్దాలు తగిలించాలంటున్నారు. అందులోనూ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్, ఫ్లోరల్ ఆర్ట్ ఫ్రేమ్స్ ఇంటిని మరింత ట్రెండీగా, ఆకర్షణీయంగా మార్చేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. గదులు విశాలంగా ఉన్నట్లు అద్దాలు భ్రమింపజేస్తాయంటున్నారు.
ఫ్లోర్ :
మీ ఇంట్లో ఒకవేళ పాతకాలం టైల్స్ ఉంటే అవి కనిపించకుండా రగ్స్, కార్పెట్స్తో ఫ్లోర్ను అందంగా అలంకరించొచ్చంటున్నారు. స్థోమత ఉంటే ప్రస్తుత టైల్స్ స్థానంలో మంచి మార్బుల్ టైల్స్ను అమర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
కిచెన్ :
వంటింట్లో సామాన్లు అన్ని బయటకు కనిపించేలా పెట్టొద్దు. ఇందుకోసం కిచెన్లో ర్యాక్స్, కప్బోర్డులు ఏర్పాటు చేసుకొని వాటిల్లో సామాన్లు సర్దిపెట్టాలి. అలాగే, కిచెన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీగా ఉంచాలంటున్నారు.
మొక్కలు :
ప్లాస్టిక్ మొక్కలు, పూలతో ఇంటిని అలంకరించడం చీప్గా ఉంటుంది. దానికి బదులు తక్కువ నిర్వహణ ఉంటే అందమైన పూలు, సువాసన వెదజల్లే ఒకట్రెండు ఇండోర్ ప్లాంట్స్ను పెంచుకోవడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఇంటికి మంచి లుక్తో పాటు మనసుకు ప్రశాంతతనిస్తాయంటున్నారు.
బెడ్ :
పడకగదిలో బెడ్పై ఆకట్టుకునేలా మంచి బెడ్ షీట్లు పరచుకోవాలి. అలాగే, దుస్తులను బెడ్రూమ్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకుండా చూసుకోవాలి. మడతపెట్టి వార్డ్రోబ్లో చక్కగా సర్దిపెట్టుకోవాలంటున్నారు. ఇలా చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా ఇల్లు చిన్నదైనా లగ్జరీ లుక్ తీసుకురావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
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