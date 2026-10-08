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పాత ఇంటికి కొత్త 'లగ్జరీ' లుక్! - ఈ చిన్న మార్పులు ట్రై చేయండి!

ఈ చిన్న మార్పులతో ఇంటికి రిచ్ లుక్ - పెద్దగా ఖర్చు పెట్టాల్సిన పని లేదంటున్న నిపుణులు!

Home Luxurious Look
ఇల్లు (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 3:33 PM IST

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Home Luxurious Look Tips : ఇంటిని అందంగా కనిపించేలా చేయాలని అందరికీ ఉంటుంది. అది చిన్నదైనా,పెద్దదైనా మనం అలంకరించుకునే విధానంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే, కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేస్తే ఇల్లు చిన్నదైనా సరే ఆకట్టుకునేలా లగ్జరీగా మార్చుకోవచ్చంటున్నారు. మరి, ఆ మార్పులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

వస్తువులు :

ఎన్ని తక్కువ వస్తువులు ఉంటే ఇల్లు అంత విశాలంగా, క్లాసీగా కనిపిస్తుంది. అందుకే, అవసరం లేనివి, చాలా రోజులుగా ఉపయోగించకుండా మూలకు పెట్టిన వస్తువుల్ని తీసేయండని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఫర్నిచర్ :

ఇప్పటికే ఉన్న ఫర్నిచర్​ను డిజైనర్ షీట్ కవర్స్​తో కప్పి లగ్జరీ ఫర్నిచర్​గా మార్చొచ్చు. కొత్తగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే గ్లాస్, వుడ్, ఫ్యాబ్రిక్​తో చేసిన సింపుల్ ఫర్నిచర్ కూడా ఖరీదైనవిగా కనిపిస్తాయంటున్నారు.

రంగులు :

ఇంటి లుక్ డిసైడ్ చేయడంలో రంగులు కీలకంగా ఉంటాయి. అయితే, చాలా మంది కలర్స్ విషయంలో ఏవి పడితే అవి ఎంచుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొందరు ముదురు రంగువి ఎంచుకుంటే, మరికొందరు లైట్ కలర్స్​కు ప్రిపరెన్స్ ఇస్తుంటారు. అయితే, ఇంటికి ముదురు రంగు పెయింట్స్ వేస్తే ఎబ్బెట్టుగా ఉంటుంది. బూడిద, లేత గోధుమ, తెలుపు, నలుపు రంగులు ఎంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి కలర్స్ ఇంటి వాతావరణాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడంతో పాటు రిచ్​గా కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

లైటింగ్ :

ఎక్కువ మంది ఇళ్లలో తెలుపు రంగు ట్యూబ్​లైట్లను వాడుతుంటారు. అయితే, రెగ్యులర్​గా వాడే ఆ ట్యూబ్​లైట్లకు బదులు ఫాల్స్ సీలింగ్​లో వార్మ్ ఎల్లో లైట్​తో వాల్ ల్యాంప్స్, ఫ్లోర్ ల్యాంప్స్ అమర్చుకోవాలి. హాల్లో ఒక షాండిలియర్ ఉంటే ఆ లుక్కే వేరుగా ఉంటుందంటున్నారు.

కర్టెన్స్ :

కర్టెన్స్ ఎంపిక విషయంలోనూ ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. లినెన్, వెల్వెట్​, సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్ కర్టెన్స్ ఎంచుకోవాలంటున్నారు. డోర్స్​, విండోస్​కు కొన్ని అంగుళాల పైనుంచి నేలను తాకేలా లేత రంగుల్లో పొడవైన, మందంగా ఉండే కర్టెన్స్ వినియోగించాలి. అవి గదిని ఎత్తుగా, విశాలంగా కనిపించేలా చేస్తాయంటున్నారు.

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వాల్ ఫ్రేమ్స్ :

చాలా మంది ఇంటి గోడలను బోసిగా ఉంచుతుంటారు. అలా ఉంచకుండా గోడలకు ఆర్ట్ ఫ్రేమ్స్, అద్దాలు తగిలించాలంటున్నారు. అందులోనూ అబ్​స్ట్రాక్ట్ ఆర్ట్, ఫ్లోరల్ ఆర్ట్ ఫ్రేమ్స్ ఇంటిని మరింత ట్రెండీగా, ఆకర్షణీయంగా మార్చేస్తాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు. గదులు విశాలంగా ఉన్నట్లు అద్దాలు భ్రమింపజేస్తాయంటున్నారు.

ఫ్లోర్ :

మీ ఇంట్లో ఒకవేళ పాతకాలం టైల్స్ ఉంటే అవి కనిపించకుండా రగ్స్, కార్పెట్స్​తో ఫ్లోర్​ను అందంగా అలంకరించొచ్చంటున్నారు. స్థోమత ఉంటే ప్రస్తుత టైల్స్ స్థానంలో మంచి మార్బుల్ టైల్స్​ను అమర్చుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

కిచెన్ :

వంటింట్లో సామాన్లు అన్ని బయటకు కనిపించేలా పెట్టొద్దు. ఇందుకోసం కిచెన్​లో ర్యాక్స్, కప్​బోర్డులు ఏర్పాటు చేసుకొని వాటిల్లో సామాన్లు సర్దిపెట్టాలి. అలాగే, కిచెన్ ప్లాట్​ఫామ్​ ఎల్లప్పుడూ ఖాళీగా ఉంచాలంటున్నారు.

మొక్కలు :

ప్లాస్టిక్ మొక్కలు, పూలతో ఇంటిని అలంకరించడం చీప్​గా ఉంటుంది. దానికి బదులు తక్కువ నిర్వహణ ఉంటే అందమైన పూలు, సువాసన వెదజల్లే ఒకట్రెండు ఇండోర్ ప్లాంట్స్​ను పెంచుకోవడం మేలు అంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఇంటికి మంచి లుక్​తో పాటు మనసుకు ప్రశాంతతనిస్తాయంటున్నారు.

బెడ్ :

పడకగదిలో బెడ్​పై ఆకట్టుకునేలా మంచి బెడ్ షీట్లు పరచుకోవాలి. అలాగే, దుస్తులను బెడ్​రూమ్​లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయకుండా చూసుకోవాలి. మడతపెట్టి వార్డ్​రోబ్​లో చక్కగా సర్దిపెట్టుకోవాలంటున్నారు. ఇలా చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా ఇల్లు చిన్నదైనా లగ్జరీ లుక్ తీసుకురావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.

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