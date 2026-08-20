'మొబైల్' వర్షంలో తడిసిందా? - నిపుణులు సూచిస్తున్న సింపుల్ టిప్స్ మీ కోసం!
వర్షాకాలం ఈ జాగ్రత్తలతో మీ మొబైల్ సేఫ్! - లేదంటే ఇబ్బందులు తప్పవు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 4:59 PM IST
Monsoon Mobile Safety Precautions : వర్షాకాలం ఆఫీసుకు లేదా బయటకు వెళ్లినప్పుడు వాతావరణం బాగానే ఉన్నా, ఒక్కోసారి అకస్మాత్తుగా వర్షం వస్తుంటుంది. అలాంటి సందర్భాల్లో మనం తడవడంతో పాటు, జేబులో ఉన్న మొబైల్ కూడా తడిసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అయితే, వర్షంలో మీ స్మార్ట్ఫోన్ తడిసినప్పుడు వెంటనే ఛార్జింగ్ పెట్టొద్దు. దానివల్ల షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇదొక్కటే కాదు మొబైల్ తడిసిన సమయంలో మరికొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం చాలా అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి పాటించడం ద్వారా మొబైల్కు జరిగే నష్టాన్ని చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు. ఇంతకీ, మొబైల్ తడిసినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
వెంటనే ఛార్జింగ్ పెట్టొద్దు :
ఫోన్ తడిగా ఉన్నప్పుడు ఛార్జింగ్ పెట్టొద్దంటున్నారు నిపుణులు. తడి ఆరక ముందే ఛార్జింగ్ పెడితే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. ఛార్జింగ్ పోర్ట్ పూర్తిగా ఆరిపోయిన తర్వాతే ఛార్జ్ పెట్టాలి. లేటెస్ట్ ఫోన్లలో ఛార్జింగ్ పోర్ట్లో వాటర్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా గుర్తించి, ఛార్జింగ్ కానివ్వదంటున్నారు.
నీళ్లలో పడి స్విచ్ ఆఫ్ అయిందా?
వర్షం వల్ల గానీ, అనుకోకుండా ఫోన్ నీటిలో పడి స్విచ్ ఆఫ్ అయితే ఆన్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. ఇది కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్కు కారణం కావచ్చంటున్నారు. అంతేకాదు, ఆన్ చేస్తే మదర్బోర్డ్ కూడా దెబ్బ తినొచ్చు. ఇలాంటప్పుడు టెక్నీషియన్ వద్దకు వెళ్లడమే బెటర్ ఆప్షన్ అంటున్నారు.
హెయిర్ డ్రైయర్ వాడొద్దు :
ఫోన్ బాగా తడిసి ఆన్లోనే ఉంటే ఫోన్ను ఆరబెట్టేందుకు హెయిర్ డ్రైయర్ వాడటం, ఓవెన్లో, ఎండలో పెట్టడం వంటివి చేయవద్దంటున్నారు. వీటి నుంచి వచ్చే వేడికి ఫోన్లోని సెన్సిటివ్ పార్ట్స్ దెబ్బతింటాయి. ఫోన్ తడిసిన వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ చేసి డ్రై క్లాత్తో క్లీన్ చేసి ఫ్యాన్ కింద పెట్టాలి. అవసరమైతే రోజంతా అలానే ఉంచాలి.
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సిలికా జెల్తో పొడిగా ఫోన్ :
సిలికా జెల్ ప్యాకెట్లు తేమ, నీటిని వేగంగా పీల్చుకుంటాయి. జర్నీ టైమ్లో ఫోన్ పెట్టే బ్యాగ్ జేబులో ఈ ప్యాకెట్లను ఉంచితే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి ఫోన్ను పొడిగా ఉంచుతాయి. కొత్త బ్యాగులు, షూస్ కొన్నప్పుడు వాటిలో వచ్చే సిలికా జెల్ ప్యాకెట్లను పారేయకుండా ఇలా యూజ్ చేస్తే బెటర్ అంటున్నారు.
రేటింగ్ ఉన్నా జాగ్రత్త :
మీ స్మార్ట్ఫోన్కు IP67, IP68, IP69 రేటింగ్ ఉన్నప్పటికీ, వర్షంలో ఫోన్ వాడకపోతేనే మంచిది. మొబైల్ యూజ్ చేసే కొద్దీ దాని వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటీ తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, వాటర్ప్రూఫ్ ఫోన్ పౌచ్లనే వాడటం మంచిదంటున్నారు.
డేటా బ్యాకప్ పెట్టుకోండి :
స్మార్ట్ఫోన్లోని ఫొటోలు, వీడియోలు, డాక్యుమెంట్లను గూగుల్ డ్రైవ్ లేదా క్లౌడ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో బ్యాకప్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సడన్గా ఫోన్ పాడైనా, మీ డేటా మొత్తం సేఫ్గా ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
జిప్లాక్ బ్యాగ్ లేదా వాటర్ప్రూఫ్ కవర్ :
వర్షాకాలం మొబైల్ తడవకుండా ఉండడం కోసం నాణ్యత కలిగిన వాటర్ప్రూఫ్ మొబైల్ కవర్ లేదా జిప్లాక్ బ్యాగ్ను కొనుగోలు చేయండి. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు దానిని మీతోనే తీసుకెళ్లండి. దానిని బ్యాగ్లోనే లేదా బైక్లోనే పెట్టుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా మీరు వర్షంలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు లేదా సడన్గా వర్షం వచ్చినా మీ మొబైల్ను అందులో ఉంచితే ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా వర్షాకాలం మొబైల్ విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఫోన్ను సురక్షితంగా కాపాడుకోవచ్చంటున్నారు.
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