మీ "కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్" పెరగాలంటే - ఈ "ఏడు సూత్రాలు" పాటించాలట!
ఆనందమైన జీవితానికి చక్కని మానవ సంబంధాలు ముఖ్యం - ఇవి పాటిస్తే అది సాధ్యమే అంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 1:11 PM IST
Tips for Good Communication : ఎన్ని రకాల ఆటుపోట్లు ఉన్నా ఆనందం, ఆరోగ్యం అనే తీరాలను చేరాలంటే చక్కని మానవ సంబంధాలు ముఖ్యం. వాటిని పదిలం చేసుకోవాలంటే కొన్ని నియమాలు ఫాలో అవ్వాలి. కట్టుకున్న భార్య అయినా, కన్న బిడ్డలైనా, సన్నిహితులైనా, సహోద్యోగులైనా కమ్యూనికేషన్ చాలా ముఖ్యం అని గుర్తుంచుకోవాలి. దీనికి ఈ 7 సూత్రాలు పాటించాలంటున్నారు ప్రఖ్యాత రచయిత స్టీఫెన్ ఆర్ కోవి. మరి, ఆ ఏడు సూత్రాలేంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
శ్రద్ధ చూపించాలి :
ప్రోయాక్టివ్గా ఉండాలి. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వస్తే ముందు ఎవరినో తప్పు పట్టేయడం కాకుండా ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. పిల్లలైనా, ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వెంటనే అరిచేయడం, కోపగించుకోవడం చేయకూడదంటున్నారు స్టీఫెన్ ఆర్ కోవి. ఆ విషయాన్ని ముందు పక్కన పెట్టాలి. ఆ వేడి నుంచి బయటపడి సమస్యను విడమరిచి చెప్పాలి. మన సన్నిహితులు ఎవరితోనైనా ఇలాగే చేయాలి.
చెప్పేది వినాలి :
బంధాలు బాగుండాలంటే అవతలి వారి అభిప్రాయం వినాలి. ఫ్యామిలీలో అయితే ముందు అవసరాలు, పరిమితులు, లక్ష్యాలు అందరితో చర్చించి అందరి అభిప్రాయాలు విని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. అవతలివారి మాట వినేవారితో బంధమే చాలా రోజులు ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
డబ్బు చేదు కాదు, కానీ :
ఆస్తిపాస్తులు, సంపాదన ముఖ్యమే. అయితే ప్రేమ, ఆప్యాయత, అనుబంధాలు ఇంకా ముఖ్యమంటున్నారు. వారికి తగినంత టైమ్ ఇవ్వాలి. అందరి అభిరుచులను సంతృప్తిపరుస్తూ సంతోషంగా రోజులను మలుచుకోవాలి.
ఒకరికి ఒకరు తోడైతే : ఐక్యత(సినర్జీ)తో మంచి ఫలితాలు సాధించవచ్చని చెబుతున్నారు రచయిత కోవి. ఫ్యామిలోనైనా, బృందంలోనైనా ఈ సూత్రం చాలా ఉత్తమమైంది. ఒకటి ఒకటి కలిస్తే రెండు కాదు, అంతకుమించి ఎంతో కావచ్చు. అందుకే సినర్జీలోని బలాన్ని, ఫలితాన్ని ఆనందాన్ని అందుకోవాలి.
విన్, విన్ : అందరం గెలుద్దాం అనే భావం అన్నింటి కన్నా ముఖ్యం. సమస్యను కలిసి ఎదుర్కోవాలి. ఒకరికి మరొకరు అండగా నిలవాలి. ఒకరికోసం ఒకరు ఉన్నారన్న భావం కల్పించడమే కాదు, అలా వ్యవహరించాలి.
ఆ వైపూ చూడండి : 'ఎప్పుడూ నన్ను అర్ధం చేసుకోరు' అని అసంతృప్తితో ఉండడం కాదు, మనమే అవతలివారిని అర్ధం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించాలని చెబుతున్నారు. అవతలి వారి పట్ల సహానుభూతి ఉండాలి. అప్పుడే మనస్ఫూర్తిగా దగ్గరవడం సాధ్యమవుతుందంటున్నారు.
ఎప్పటికప్పుడు రీఛార్జి కావాలి : ఎప్పటికప్పుడు శారీరక, మానసిక, సామాజిక, భావోద్వేగ, ఆధ్యాత్మిక అంశాల్లో రీఛార్జి కావాలి. కుటుంబ సమేతంగా ఎక్కడికైనా వెళ్లాలి. స్నేహబృందాలతో పర్యటనలు బంధాలను బలోపేతం చేస్తాయి. కుటుంబంలో అందరూ వ్యాయామంపై శ్రద్ధ కనబరిచేలా చూసుకోవాలి. పఠనం, ప్రార్ధన కూడా ముఖ్యమేనని చెబుతున్నారు ప్రఖ్యాత రచయిత స్టీఫెన్ ఆర్ కోవి.
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ఎన్వీసీ 4 గురించి మీకు తెలుసా?
మార్షల్ రోసన్ బెర్గ్ అనే సైకాలజిస్టు ఎప్పుడో 1960-70ల మధ్యలోనే నాన్ వయోలెంట్ కమ్యూనికేషన్(ఎన్వీసీ 4) సూత్రాన్ని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో 4 అంశాలు ఉంటాయి. పరిశీలన, మన భావోద్వేగాలు, అవసరాలు, వినతి. మనకు ఎవరితోనైనా ఇబ్బంది ఉంటే ప్రశాంతంగా పరిష్కరించుకునే మార్గం వినతి. ఇందుకు ఉదాహరణగా చూసుకుంటే ఒక భార్య, భర్త లేదా ఇద్దరు స్నేహితులు డిన్నర్కు వెళ్లారు. ఆ టైమ్లో ఒకరు ఫోన్లో లీనమైపోయారు. అది అవతలివారికి నచ్చలేదు. అప్పుడు ఈ ఎన్వీసీ 4 సూత్రాన్ని వర్తింపజేయాలి.
1. ఎలాంటి కోపాలు, తాపాలు లేకుండా, అవతలి వారు ఫోన్లో లీనమైపోయిన విషయాన్ని వారు గుర్తించేలా చేయడం.
2. మన ఫీలింగ్ తెలియజేయాలి. అంటే నువ్వు ఇలా ఫోన్ చూస్తే నేను ఒంటరిగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తోందని చెప్పడం.
3. మీ అవసరం వివరించాలి. ఈ టైమ్ ఇద్దరికీ ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేయాలి. ఇద్దరికీ ఉన్న ఈ సమయాన్ని కలిసి సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని చెప్పడం చేయాలి.
4. ఏమనుకోకుండా ఆ మొబైల్ కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టొచ్చుగా అని విన్నవించుకోవడం చేయాలి.
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