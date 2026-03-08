ETV Bharat / offbeat

"పాత కూలర్" ఇలా క్లీన్ చేయండి! - కొత్తదానిలా మంచి స్పీడ్, స్వచ్ఛమైన గాలి!

పెరుగుతున్న ఎండలతో మొదలుకానున్న కూలర్ల వినియోగం - ఇలా క్లీన్​ చేసి వాడుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్న నిపుణులు!

Best Tips to Clean Air Cooler
Best Tips to Clean Air Cooler (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 8, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Best Tips to Clean Air Cooler : మార్చిలోనే భానుడి భగభగలు మొదలైపోయాయి. పెరుగుతున్న పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఇంట్లో ఉక్కపోత ఇబ్బందిపెడుతుంది. దీంతో చల్లదనం కోసం అందరూ రకరకాల మార్గాలు అనుసరిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది ఎయిర్ కూలర్లు వినియోగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొత్త కూలర్లు కొనడం లేదంటే ఇంట్లో ఇప్పటికే ఉన్న పాత వాటిని బయటికి తీసి వాడటం చేస్తుంటారు. అయితే, ఇంట్లో ఏదో మూలన చాలా రోజులు దాచిన కూలర్​ను క్లీన్ చేయకుండా అలాగే వాడడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వాడకుండా ఎక్కువ రోజులు పక్కనుంచిన కూలర్​లో పేరుకుపోయిన దుమ్ము, ధూళి వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో కూలర్​ క్లీనింగ్ కోసం కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ కూడా సూచిస్తున్నారు. వాటిని ఫాలో అవుతూ కూలర్ క్లీన్ చేశారంటే కొత్తదానిలా కనిపించడమే కాకుండా ఫ్రెష్ గాలి వీస్తుందంటున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

మోటార్​ క్లీనింగ్ ​: కూలర్ శుభ్రం చేయడానికి ముందుగా దానికి మూడు వైపులా ఉండే కూలింగ్ ప్యాడ్స్​ను తొలగించాలి. వీటిని రిమూవ్ చేయడం ద్వారా లోపల క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది. ముందుగా కూలర్ లోపల ఉన్న భాగాలను శుభ్రం చేయాలి. అంటే, ఫ్యాన్ బ్లేడ్లు, మోటారుకు ఉన్న దుమ్ము, ధూళిని ఒక క్లాత్​తో నీట్​గా దులపాలి. ఆ తర్వాత మరో క్లాత్​ను తడి చేసి ఫ్యాన్ రెక్కలు, ఇతర భాగాలపై ఉన్న డస్ట్​ను పూర్తిగా తుడవాలి. ఆపై కొద్దిగా లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ లేదా కొబ్బరి నూనె తీసుకుని స్క్రూలు మొదలైన వాటిపై అప్లై చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా తుప్పు అనేది తొలగి ఫ్యాన్ సౌండ్ లేకుండా మంచిగా నడుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.

వాటర్​ ట్యాంక్​ : ఫ్యాన్​, మోటార్​ క్లీన్​ చేసిన తర్వాత నీళ్లు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేయాలి. ఎందుకంటే వాటర్ స్టోరేజ్ ప్లేస్​ను క్లీన్ చేయకపోతే అక్కడ పేరుకుపోయిన దుమ్ము నీటిలోకి చేరుతుంది. అంతేకాకుండా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, ముందుగా కూలర్ లోపల క్లీన్ చేశాక వాటర్ ట్యాంక్​నూ నీట్​గా కడగాలి. అయితే, వాటర్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేసే ఒక గంట ముందుగా వెనిగర్​ కలిపిన నీటిని లైట్​గా స్ప్రే చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్యాంక్​ను​ శుభ్రం​ చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కూలర్​ శుభ్రంగా మారడంతో పాటు బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది.

కూలింగ్​ ప్యాడ్స్ ​: మోటార్, వాటర్ ట్యాంక్ క్లీనింగ్ ముగిసిన తర్వాత కూలింగ్​ ప్యాడ్స్​ను శుభ్రం​ చేయాలి. ప్యాడ్​లకు ఉన్న గడ్డి ఫ్రెష్​గా ఉంటే దాన్ని అలానే ఉంచొచ్చు. ఒకవేళ అది పాడవుతే మాత్రం పాత గడ్డిని బయటకు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత ప్యాడ్స్​పై ఉండే దుమ్మును దులిపి ఓ తడి క్లాత్​తో నీట్​గా తుడవాలి. నెక్ట్స్ కొత్త గడ్డిని పెట్టి ప్యాడ్స్ మొత్తం వచ్చేలా మంచిగా సెట్​ చేసుకోవాలి. కొత్త గడ్డిని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఫ్రెష్​ ఎయిర్​తో పాటు కూలింగ్ కూడా​ బాగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసి కొత్త గడ్డి అమర్చిన ప్యాడ్స్​ను కూలర్​కు బిగించుకోవాలి.

పెయింట్​ : ఇక కూలర్ లోపల భాగం క్లీనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక బయట కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బయట వైపు కూడా దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా బ్రష్​ లేదా క్లాత్​ సాయంతో పూర్తిగా దులపాలి. ఆపై తడి క్లాత్​ తీసుకుని అంతటా బాగా తుడవాలి. అలాగే, కొన్ని కొన్ని కూలర్స్​కు పెయింట్​ కలర్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మీకు కావాలనుకుంటే కొత్తగా పెయింట్​ వేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల కూలర్​కు కొత్తకళ వస్తుంది. ఇలా కూలర్ మొత్తాన్ని మంచిగా క్లీన్ చేసుకున్నాక నీళ్లు నింపి వాడుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా కూలర్ నుంచి గాలి చల్లగా రావడమే కాకుండా ఆరోగ్యంపై కూడా ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదంటున్నారు.

TAGGED:

AIR COOLER CLEANING TIPS
AIR COOLER MAINTENANCE GUIDE
REMOVE SMELL FROM COOLER
కూలర్ క్లీన్ చేసుకోండిలా
COOLER CLEANING TIPS

