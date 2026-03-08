"పాత కూలర్" ఇలా క్లీన్ చేయండి! - కొత్తదానిలా మంచి స్పీడ్, స్వచ్ఛమైన గాలి!
పెరుగుతున్న ఎండలతో మొదలుకానున్న కూలర్ల వినియోగం - ఇలా క్లీన్ చేసి వాడుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్న నిపుణులు!
Published : March 8, 2026 at 1:02 PM IST
Best Tips to Clean Air Cooler : మార్చిలోనే భానుడి భగభగలు మొదలైపోయాయి. పెరుగుతున్న పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా ఇంట్లో ఉక్కపోత ఇబ్బందిపెడుతుంది. దీంతో చల్లదనం కోసం అందరూ రకరకాల మార్గాలు అనుసరిస్తుంటారు. అందులో భాగంగానే ఎక్కువ మంది ఎయిర్ కూలర్లు వినియోగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే కొత్త కూలర్లు కొనడం లేదంటే ఇంట్లో ఇప్పటికే ఉన్న పాత వాటిని బయటికి తీసి వాడటం చేస్తుంటారు. అయితే, ఇంట్లో ఏదో మూలన చాలా రోజులు దాచిన కూలర్ను క్లీన్ చేయకుండా అలాగే వాడడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే వాడకుండా ఎక్కువ రోజులు పక్కనుంచిన కూలర్లో పేరుకుపోయిన దుమ్ము, ధూళి వల్ల వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదే క్రమంలో కూలర్ క్లీనింగ్ కోసం కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ కూడా సూచిస్తున్నారు. వాటిని ఫాలో అవుతూ కూలర్ క్లీన్ చేశారంటే కొత్తదానిలా కనిపించడమే కాకుండా ఫ్రెష్ గాలి వీస్తుందంటున్నారు. మరి, ఆ టిప్స్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
మోటార్ క్లీనింగ్ : కూలర్ శుభ్రం చేయడానికి ముందుగా దానికి మూడు వైపులా ఉండే కూలింగ్ ప్యాడ్స్ను తొలగించాలి. వీటిని రిమూవ్ చేయడం ద్వారా లోపల క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఈజీ అవుతుంది. ముందుగా కూలర్ లోపల ఉన్న భాగాలను శుభ్రం చేయాలి. అంటే, ఫ్యాన్ బ్లేడ్లు, మోటారుకు ఉన్న దుమ్ము, ధూళిని ఒక క్లాత్తో నీట్గా దులపాలి. ఆ తర్వాత మరో క్లాత్ను తడి చేసి ఫ్యాన్ రెక్కలు, ఇతర భాగాలపై ఉన్న డస్ట్ను పూర్తిగా తుడవాలి. ఆపై కొద్దిగా లూబ్రికేటింగ్ ఆయిల్ లేదా కొబ్బరి నూనె తీసుకుని స్క్రూలు మొదలైన వాటిపై అప్లై చేయాలి. ఇలా చేయడం ద్వారా తుప్పు అనేది తొలగి ఫ్యాన్ సౌండ్ లేకుండా మంచిగా నడుస్తుందంటున్నారు నిపుణులు.
వాటర్ ట్యాంక్ : ఫ్యాన్, మోటార్ క్లీన్ చేసిన తర్వాత నీళ్లు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాన్ని శుభ్రం చేయాలి. ఎందుకంటే వాటర్ స్టోరేజ్ ప్లేస్ను క్లీన్ చేయకపోతే అక్కడ పేరుకుపోయిన దుమ్ము నీటిలోకి చేరుతుంది. అంతేకాకుండా బ్యాడ్ స్మెల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి, ముందుగా కూలర్ లోపల క్లీన్ చేశాక వాటర్ ట్యాంక్నూ నీట్గా కడగాలి. అయితే, వాటర్ ట్యాంక్ క్లీన్ చేసే ఒక గంట ముందుగా వెనిగర్ కలిపిన నీటిని లైట్గా స్ప్రే చేయాలి. ఆ తర్వాత ట్యాంక్ను శుభ్రం చేస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. కూలర్ శుభ్రంగా మారడంతో పాటు బ్యాడ్ స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది.
కూలింగ్ ప్యాడ్స్ : మోటార్, వాటర్ ట్యాంక్ క్లీనింగ్ ముగిసిన తర్వాత కూలింగ్ ప్యాడ్స్ను శుభ్రం చేయాలి. ప్యాడ్లకు ఉన్న గడ్డి ఫ్రెష్గా ఉంటే దాన్ని అలానే ఉంచొచ్చు. ఒకవేళ అది పాడవుతే మాత్రం పాత గడ్డిని బయటకు తీసేయాలి. ఆ తర్వాత ప్యాడ్స్పై ఉండే దుమ్మును దులిపి ఓ తడి క్లాత్తో నీట్గా తుడవాలి. నెక్ట్స్ కొత్త గడ్డిని పెట్టి ప్యాడ్స్ మొత్తం వచ్చేలా మంచిగా సెట్ చేసుకోవాలి. కొత్త గడ్డిని యూజ్ చేయడం ద్వారా ఫ్రెష్ ఎయిర్తో పాటు కూలింగ్ కూడా బాగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆ తర్వాత క్లీన్ చేసి కొత్త గడ్డి అమర్చిన ప్యాడ్స్ను కూలర్కు బిగించుకోవాలి.
పెయింట్ : ఇక కూలర్ లోపల భాగం క్లీనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక బయట కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే బయట వైపు కూడా దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోయి ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా బ్రష్ లేదా క్లాత్ సాయంతో పూర్తిగా దులపాలి. ఆపై తడి క్లాత్ తీసుకుని అంతటా బాగా తుడవాలి. అలాగే, కొన్ని కొన్ని కూలర్స్కు పెయింట్ కలర్ తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు మీకు కావాలనుకుంటే కొత్తగా పెయింట్ వేసుకోవచ్చు. దీని వల్ల కూలర్కు కొత్తకళ వస్తుంది. ఇలా కూలర్ మొత్తాన్ని మంచిగా క్లీన్ చేసుకున్నాక నీళ్లు నింపి వాడుకుంటే సరిపోతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా కూలర్ నుంచి గాలి చల్లగా రావడమే కాకుండా ఆరోగ్యంపై కూడా ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదంటున్నారు.
