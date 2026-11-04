'ఆలూ' త్వరగా మొలకలు వచ్చి పాడవుతున్నాయా? - సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోవడమే కారణం!
బంగాళాదుంపలను ఎలా నిల్వ చేస్తున్నారు? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:01 PM IST
Potato Storage Tips : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో ఒకటి 'బంగాళాదుంప'. వీటితో కర్రీలు, ఫ్రైలు, చిప్స్, స్నాక్స్ అంటూ ఎన్నో రకాల వంటకాలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మార్కెట్కు వెళ్లినప్పుడు తప్పకుండా బంగాళాదుంపలు తెస్తుంటారు. అయితే, వాటిని నిల్వ చేసే క్రమంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా అవి మొలకలు రావడమో, కుళ్లిపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే ఆలుగడ్డలను నిల్వ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్గా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
- మనలో ఎక్కువమంది టమాటాలు, ఇతర కూరగాయలతో బంగాళాదుంపలను ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. కానీ, వీటిని ఫ్రిడ్జ్లో నిల్వ చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి రిఫ్రిజిరేటర్లో స్టోర్ చేస్తే దుంపల్లోని స్టార్చ్ షుగర్గా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఫలితంగా ఉడికించినప్పుడు ఇవి తియ్యగా మారిపోతాయంటున్నారు. కాబట్టి, ఆలూను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదంటున్నారు.
- బంగాళాదుంపలను సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా తగిలే, ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ప్రదేశాల్లోనూ స్టోర్ చేయకూడదని చెబుతున్నారు. వీలైనంతవరకు వీటిని బాగా గాలి ప్రసరించే, చల్లని చీకటి ప్రదేశాల్లోనే నిల్వ చేయాలి.
- రంధ్రాలు ఉన్న బ్యాగులు, పేపర్ సంచుల్లో ఆలుగడ్డలను నిల్వ చేయడం వల్ల ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
- ఆలూను నిల్వ చేసేముందు వాటర్తో కడగకూడదు. దీనివల్ల కూడా త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
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- బంగాళాదుంపలను సరిగా నిల్వ చేయకపోతే వాటి ఉపరితలం గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలో ఉత్పత్తయ్యే రసాయనాల వల్ల అవి రుచిని, తాజాదనాన్ని కోల్పోయి చేదుగా మారతాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, అలాంటి వాటిని తినడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
- బంగాళాదుంపల మీద అప్పుడప్పుడు మొలకలు వస్తుంటాయి. వండేటప్పుడు అవి తొలగించుకోవాలి. అయితే, ఆలూను చల్లగా ఉండే చీకటి ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయడం వల్ల మొలకలు రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
- చాలా మంది మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు తేగానే, వాటిని ఇప్పటికే ఇంట్లో నిల్వ ఉన్న వాటిల్లో కలిపేస్తుంటారు. అలా మార్కెట్ నుంచి కొత్తగా తెచ్చిన బంగాళాదుంపలను పాత వాటితో కలపకూడదంటున్నారు.
- అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పాడైన దుంపలను సెపరేట్ చేయాలి. లేదంటే మిగతావి కూడా కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
- అదేవిధంగా, బంగాళాదుంపలను ఇతర కూరగాయలతో కలిపి నిల్వ చేయకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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- వాతావరణంలోని తేమ వల్ల ఐరన్, స్టీలు పాత్రలు తుప్పు పడుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్లో ఆలూ ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం బంగాళాదుంపను మందపాటి స్లైసుల్లా కోసి, ఒక స్లైస్ను గిన్నెలు తోమే సోప్ లిక్విడ్లో ముంచి లేదంటే బేకింగ్ సోడాలో అద్ది, తుప్పు ఉన్న చోట నెమ్మదిగా రుద్దాలి. ఆపై డిష్వాషింగ్ లిక్విడ్తో క్లీన్ చేసి పొడిగా తుడిచి ఆరబెడితే సరిపోతుందంటున్నారు.
- కిచెన్లో ఉపయోగించి కత్తులు అప్పుడప్పుడు తుప్పు పడుతుంటాయి. అలాంటి వాటిపై ఆలూ ముక్కతో రుద్ది ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. ఆపై నార్మల్ వాటర్తో పొడిగా తుడిచేస్తే సరి.
- గాలి తగిలి నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలను బంగాళాదుంపలు మరిగించిన నీళ్లతో వెండి శుభ్రం చేస్త్ గుడ్ రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. నీళ్లు బాగా వేడిగా, మరీ కూల్గా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆలూ మరిగించి ఈ నీటిలో ఆయా వస్తువుల్ని వేసి గంటపాటు వదిలేసి ఆ తర్వాత బ్రష్తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్లో ఉండే స్టార్చ్ నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలు/వస్తువుల్ని తిరిగి మెరిపించే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.