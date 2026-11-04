ETV Bharat / offbeat

'ఆలూ' త్వరగా మొలకలు వచ్చి పాడవుతున్నాయా? - సరిగ్గా నిల్వ చేయకపోవడమే కారణం!

బంగాళాదుంపలను ఎలా నిల్వ చేస్తున్నారు? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉంటాయంటున్న నిపుణులు!

Potato Storage Tips
ఆలూ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 4, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Potato Storage Tips : పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టంగా తినే కూరగాయల్లో ఒకటి 'బంగాళాదుంప'. వీటితో కర్రీలు, ఫ్రైలు, చిప్స్​, స్నాక్స్ అంటూ ఎన్నో రకాల వంటకాలు ప్రిపేర్ చేస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే చాలా మంది మార్కెట్​కు వెళ్లినప్పుడు తప్పకుండా బంగాళాదుంపలు తెస్తుంటారు. అయితే, వాటిని నిల్వ చేసే క్రమంలో కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. ఫలితంగా అవి మొలకలు రావడమో, కుళ్లిపోవడమో జరుగుతుంటుంది. అలాకాకుండా ఉండాలంటే ఆలుగడ్డలను నిల్వ చేసేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, ఎక్కువ రోజులు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, ఆ జాగ్రత్తలేంటో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

  • మనలో ఎక్కువమంది టమాటాలు, ఇతర కూరగాయలతో బంగాళాదుంపలను ఫ్రిడ్జ్​లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. కానీ, వీటిని ఫ్రిడ్జ్​లో నిల్వ చేయకపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇవి రిఫ్రిజిరేటర్​లో స్టోర్ చేస్తే దుంపల్లోని స్టార్చ్ షుగర్​గా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఫలితంగా ఉడికించినప్పుడు ఇవి తియ్యగా మారిపోతాయంటున్నారు. కాబట్టి, ఆలూను ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టకూడదంటున్నారు.
  • బంగాళాదుంపలను సూర్యరశ్మి ఎక్కువగా తగిలే, ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ప్రదేశాల్లోనూ స్టోర్ చేయకూడదని చెబుతున్నారు. వీలైనంతవరకు వీటిని బాగా గాలి ప్రసరించే, చల్లని చీకటి ప్రదేశాల్లోనే నిల్వ చేయాలి.
  • రంధ్రాలు ఉన్న బ్యాగులు, పేపర్‌ సంచుల్లో ఆలుగడ్డలను నిల్వ చేయడం వల్ల ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్​గా ఉంటాయని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
  • ఆలూను నిల్వ చేసేముందు వాటర్​తో కడగకూడదు. దీనివల్ల కూడా త్వరగా పాడైపోయే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.

మంటను బట్టే 'స్టవ్' సరిగా పనిచేస్తుందో లేదో చెప్పేయొచ్చు! - ఏ రంగు దేనికి సూచికంటే?

  • బంగాళాదుంపలను సరిగా నిల్వ చేయకపోతే వాటి ఉపరితలం గ్రీన్ కలర్​లోకి మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలో ఉత్పత్తయ్యే రసాయనాల వల్ల అవి రుచిని, తాజాదనాన్ని కోల్పోయి చేదుగా మారతాయని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, అలాంటి వాటిని తినడం వల్ల పలు అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందంటున్నారు.
  • బంగాళాదుంపల మీద అప్పుడప్పుడు మొలకలు వస్తుంటాయి. వండేటప్పుడు అవి తొలగించుకోవాలి. అయితే, ఆలూను చల్లగా ఉండే చీకటి ప్రదేశాల్లో నిల్వ చేయడం వల్ల మొలకలు రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చంటున్నారు.
  • చాలా మంది మార్కెట్ నుంచి కూరగాయలు తేగానే, వాటిని ఇప్పటికే ఇంట్లో నిల్వ ఉన్న వాటిల్లో కలిపేస్తుంటారు. అలా మార్కెట్ నుంచి కొత్తగా తెచ్చిన బంగాళాదుంపలను పాత వాటితో కలపకూడదంటున్నారు.
  • అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పాడైన దుంపలను సెపరేట్ చేయాలి. లేదంటే మిగతావి కూడా కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంటుంది.
  • అదేవిధంగా, బంగాళాదుంపలను ఇతర కూరగాయలతో కలిపి నిల్వ చేయకపోవడమే మంచిదని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

ఆలూతో వంటలే కాదు అనేక ఉపయోగాలు!

  • వాతావరణంలోని తేమ వల్ల ఐరన్‌, స్టీలు పాత్రలు తుప్పు పడుతుంటాయి. అలాంటి టైమ్​లో ఆలూ ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకోసం బంగాళాదుంపను మందపాటి స్లైసుల్లా కోసి, ఒక స్లైస్​ను గిన్నెలు తోమే సోప్‌ లిక్విడ్‌లో ముంచి లేదంటే బేకింగ్‌ సోడాలో అద్ది, తుప్పు ఉన్న చోట నెమ్మదిగా రుద్దాలి. ఆపై డిష్‌వాషింగ్‌ లిక్విడ్‌తో క్లీన్ చేసి పొడిగా తుడిచి ఆరబెడితే సరిపోతుందంటున్నారు.
  • కిచెన్​లో ఉపయోగించి కత్తులు అప్పుడప్పుడు తుప్పు పడుతుంటాయి. అలాంటి వాటిపై ఆలూ ముక్కతో రుద్ది ఓ ఐదు నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. ఆపై నార్మల్​ వాటర్​తో పొడిగా తుడిచేస్తే సరి.
  • గాలి తగిలి నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలను బంగాళాదుంపలు మరిగించిన నీళ్లతో వెండి శుభ్రం చేస్త్ గుడ్ రిజల్ట్ ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. నీళ్లు బాగా వేడిగా, మరీ కూల్​గా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆలూ మరిగించి ఈ నీటిలో ఆయా వస్తువుల్ని వేసి గంటపాటు వదిలేసి ఆ తర్వాత బ్రష్‌తో శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ వాటర్​లో ఉండే స్టార్చ్‌ నల్లగా మారిన వెండి ఆభరణాలు/వస్తువుల్ని తిరిగి మెరిపించే ఛాన్స్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

TAGGED:

ALOO STORAGE TIPS
STORING POTATOES WITHOUT SPROUTING
POTATO STORAGE IDEAS
ఆలూ నిల్వ చేసుకోండిలా
POTATO STORAGE TIPS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.