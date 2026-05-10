పిల్లల "వేసవి సెలవులు" ఇలా ప్లాన్ చేయండి - భవిష్యత్తు బంగారుమయం!
- సమ్మర్ హాలిడేస్ వృథా చేస్తున్నారా? - ఇలా ప్లాన్ చేస్తే ప్రతి రోజూ పండగే!
Published : May 10, 2026 at 4:14 PM IST
Summer Activities for Students : పిల్లలకు వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే ఎక్కడ లేని ఆనందం ఒక్కసారిగా వచ్చేస్తుంది. ఉదయాన్నే లేచి స్కూల్, కాలేజీకి వెళ్లాలనే టెన్షన్ ఉండదు. పరీక్షలు ముగియడంతో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఉండదు. హాయిగా నిద్రపోతారు. అయితే, నేటి డిజిటల్ యుగంలో ఎక్కువ మంది పిల్లలు సమయం దొరికితే చాలు ఫోన్లు వాడుతూ, టీవీ చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. దాంతో సెలవులన్నీ వృథా అయిపోతాయి. అలాకాకుండా ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ ఇలా ప్లాన్ చేయండి. మంచి నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడమే కాకుండా శారీరకంగా, మానసికంగా ఫుల్ స్ట్రాంగ్ అవుతారని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. మరి, పిల్లలు తమ భవిష్యత్తును బంగారుమయం చేసుకోవాలంటే వేసవి సెలవులను ఎలా సద్వినియోగం చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పూర్ సబ్జెక్ట్స్పై ఫోకస్ :
ఏయే సబ్జెక్టుల్లో మెరుగ్గా ఉన్నాం, వేటిలో వీక్ ఉన్నామనే విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక అవగాహన ఉంటుంది. బలహీనంగా ఉన్నవాటిల్లో మెరుగవ్వడానికి వేసవి సెలవుల్లో టైమ్ కేటాయించాలి. అందుకోసం ట్యూషన్కు వెళ్లడం, ఆన్లైన్ క్లాసెస్, స్నేహితుల ద్వారా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతోన్న సబ్జెక్టుల్లో మంచి పట్టు సాధించే ప్రయత్నం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్, కంప్యూటర్ కోర్సులు, విదేశీ భాషలు.. వీటిల్లో మీకు నచ్చిన వాటిని నేర్చుకుంటే ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా యూజ్ అవుతాయంటున్నారు.
ముందస్తు ఏర్పాట్లు :
కొంతమంది విద్యార్థులు పైతరగతికి అవసరమయ్యే బుక్స్ను చివరి నిమిషంలో కొనుగోలు చేస్తుంటారు. అప్పటికి మార్కెట్లో పాఠ్యపుస్తకాలు అందుబాటులో లేకపోవచ్చు. అదే, ముందుగానే బుక్స్ సిద్ధం చేసుకుంటే చివరి నిమిషంలో ఇబ్బందులు తప్పుతాయంటున్నారు. అలాగే, స్టడీ రూమ్ లేదా చదువుకునే ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చు.
సీనియర్స్ సలహాలు :
కొత్త విద్యా సంవత్సరంలో సబ్జెక్ట్స్ విషయంలో చాలా సందేహాలు ఉండొచ్చు. అదే వేసవి సెలవుల్లో సీనియర్స్తో మాట్లాడితే ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా టైమ్ మేనేజ్మెంట్, స్టడీ టెక్నిక్ల విషయంలో వాళ్లు ఇచ్చే సలహాలు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా ఒత్తిడిని అధిగమించి, అవగాహన పెంచుకుని, అవగాహన పెంచుకుని, ఆత్మవిశ్వాసంతో కొత్త తరగతిలోకి అడ్మిషన్ పొందుతారు.
పుస్తకాలు చదవడం :
వేసవి సెలవుల్లో పుస్తకాలు చదవడం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మీకు నచ్చిన లేదా ప్రముఖులు మెచ్చిన బుక్స్, వారి జీవిత చరిత్రలు, వైజ్ఞానిక పుస్తకాలు చదవడం వల్ల ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఎక్కువగా చదవడం వల్ల చక్కగా రాసే నైపుణ్యమూ అలవడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇతరులకు మీ ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలను డెరైక్ట్గా, ప్రభావవంతంగా చెప్పగలుగుతారు. ఫ్యూచర్లో వ్యాస రచన, వక్తృత్వ పోటీల్లోనూ మంచి ప్రతిభ కనబరుస్తారు.
సంపాదించడం మొదలుపెట్టండి :
ఏ పని చేయాలన్నా ఇంట్రెస్ట్తో పాటు డబ్బు అవసరం. అందుకే, సమ్మర్ హాలిడేస్లో సొంత సంపాదనా మార్గాల గురించి ఆలోచించొచ్చు. ట్యూషన్లు చెప్పడం, డ్రైవింగ్, ఆహార పదార్థాలు, సరకులు డెలివరీ చేయడం వంటివి చేయొచ్చు. అంతేకానీ, ఎవరో ఏదో అనుకుంటారని ఆలోచన చేయాల్సిన పని లేదు. నిరభ్యంతరంగా మీకు నచ్చిన మార్గాన్ని ఎంచుకుని సంపాదించడం కూడా మొదలుపెట్టొచ్చంటున్నారు నిపుణులు.
సమ్మర్లో ప్రయాణాలు చేస్తున్నారా? - ఈ టిప్స్ పాటిస్తే మీ వాహనం సేఫ్!
కొత్త అభిరుచులు :
కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలని చాలా మందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కానీ, సమయం లేక వాటిని వాయిదా వేస్తుంటారు. ఇప్పుడు సెలవుల్లో మీకు ఇష్టమైన పనులెన్నో చేయొచ్చు. పెయింటింగ్ నుంచి నృత్యం వరకు తగినంత టైమ్ కేటాయించొచ్చు. అందుకోసం వర్క్షాప్లూ, ఆన్లైన్ క్లాసుల్లో చేరి నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయొచ్చంటున్నారు.
క్రీడలు, వ్యాయామం :
మీ ఆసక్తిని బట్టి ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఆటలనూ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. హాలిడేస్ తర్వాత కూడా వాటిని కంటిన్యూ చేసి వివిధ పోటీల్లోనూ పాల్గొన్నవచ్చని సూచిస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, వ్యాయామం కారణంగా మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఫలితంగా చదువుపై ఏకాగ్రత పెరిగి చదువులోనూ ఉన్నతంగా రాణించగలుగుతారంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా సమాజ సేవతో పాటు మంచి నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకోవచ్చంటున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి :
వేసవి సెలవుల్లో ఎక్కువ మంది ఈత రాకపోవడం వల్ల నీట మునిగి చనిపోతారు. అందుకే, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నోళ్లు అందుబాటులో ఉంటే స్విమింగ్ కోర్సులో చేరడం బెటర్. ఈత వచ్చిన పెద్దల పర్యవేక్షణలోనే చెరువులు, నదుల్లో నేర్చుకోవాలి. బైక్లు నడపడంలోనూ శ్రద్ధ తప్పనిసరి అంటున్నారు. హెల్మెట్ ధరించి, ఖాళీ స్థలంలో నైపుణ్యం ఉన్నవారి పర్యవేక్షణలోనే నేర్చుకోవడం చేయాలి. ఇలా అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారంటే వేసవి సెలవుల్లో ప్రతి రోజూ పండగే అంటున్నారు నిపుణులు.
స్కిల్ఫుల్ బాలభవన్ : ఈ సెలవుల్లో ఇక్కడ చేరారంటే కావాల్సినన్ని నైపుణ్యాలు!
వేసవి కాలంలో కుక్కలను చల్లగా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం - ఈ టిప్స్ మీ కోసమే