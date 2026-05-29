వర్క్ బిజీలో ఇంటి శుభ్రత తగ్గిపోయిందా? - ఈ సింపుల్ టిప్ పాటిస్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు!
ఇంటి క్లీనింగ్కు "10-10-10 రూల్" - ఉద్యోగాల్లో బిజీగా ఉండేవారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 4:38 PM IST
Best Rule for Home Cleaning : ప్రతి ఇల్లాలు ఇల్లు శుభ్రంగా, అందంగా కనిపించాలని కోరుకుంటుంది. అయితే, వేసవి సెలవుల్లో ఇంట్లో ఉండే పిల్లలు చక్కగా సర్దిన వస్తువులన్నింటిని చిందరవందరగా పడేస్తుంటారు. కొందరు అప్పటికప్పుడు వాటిని తొలగించడం చేస్తే, మరికొందరు మాత్రం 'టైమ్ ఉన్నప్పుడు సర్దుకుందాంలే' అని వదిలేస్తుంటారు. దాంతో ఇంటినిండా అనవసరమైన వస్తువులు పేరుకుపోయి చూడడానికి అందవిహీనంగా కనిపిస్తుంది. అలాంటి టైమ్లో ఇంట్లోని చెత్తను తొలగించి ఈజీగా శుభ్రం చేసుకునేందుకు "10-10-10 రూల్" చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రూల్తో పని సులభంగా, త్వరగా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చంటున్నారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో బిజీగా ఉండే మహిళలకైతే ఇది మరింత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు. ఇంతకీ, '10-10-10' రూల్ అంటే ఏమిటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఇల్లు శుభ్రం చేయడానికి ఎక్కువగా టైమ్ కేటాయించలేని వారు రోజుకో రూమ్ సర్దుతుంటారు. మరికొందరికైతే ఆ సమయం కూడా ఉండదు. అలాంటివారికి ఇప్పుడు చెప్పబోయే "10-10-10 రూల్" చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ రూల్ ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి ఇంట్లోని 10 ప్రదేశాల్ని ఎంచుకొని, ఒక్కో ప్రదేశం నుంచి 10 అనవసరమైన వస్తువుల్ని తొలగిస్తూ, ఒక్కో ప్రదేశాన్ని శుభ్రం చేయడానికి 10 నిమిషాలు కేటాయించాలి. అదే, 10-10-10 రూల్.
10 ప్రదేశాలు ఎంచుకోండిలా!
ఇంటి పనులు, ఆఫీస్ సమయం పోను మనకున్న ఆ కాస్త టైమ్లో లేదంటే వారాంతాల్లో కొన్ని ప్రదేశాల్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేసుకుంటుంటాం. ఉదాహరణకు మనం వంటగదిలో ఎక్కువసేపు గడుపుతాం కాబట్టి అక్కడి అల్మరాలు, కిచెన్ క్యాబినెట్స్ వంటివి టైమ్ దొరికినప్పుడల్లా క్లీన్ చేస్తుంటాం. అదే మనం ఎక్కువగా ఉపయోగించని ప్రదేశాల్ని, వస్తువుల్ని నెలల తరబడి పట్టించుకోకుండా అలానే వదిలేస్తుంటాం. అయితే, 10-10-10 రూల్లో భాగంగా మీరు ఎంచుకునే 10 ప్రదేశాలు లేదా వస్తువులు ఇలా ఎక్కువగా చెత్త పేరుకుపోయినవి, శుభ్రం చేయని వాటిని సెలక్ట్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. అది ఒక చిన్న డ్రా లేదా ర్యాక్, అల్మరా, డ్రస్సింగ్ టేబుల్ లేదంటే మొత్తం గది ఇలా దేనినైనా ఎంచుకోవచ్చంటున్నారు.
ఆ 10 వస్తువులు!
ఇప్పుడు మీరు సెలక్ట్ చేసుకున్న 10 ప్రదేశాల్లో నుంచి ఒక్కో ప్రదేశాన్ని ఎంచుకోవాలి. వీటిలో అనవసరమైన వస్తువులు, పాతబడిపోయినవి, ఎక్కువగా ఉపయోగించనివి వంటివి ఉంటాయి. అవి బుక్స్, దుస్తులు, కిచెన్ సామగ్రి ఇలా ఏదైనా కావచ్చు. ఇలా ఒక్కో ప్లేస్ నుంచి 10 అనవసరమైన వస్తువుల్ని ఎంపిక చేసుకొని వాటిని తొలగించడం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతంలో సగం చెత్త తొలగిపోయి నీట్గా కనిపిస్తుందంటున్నారు. చిన్న ప్రదేశమైన విశాలంగా మారుతుందని చెబుతున్నారు.
10 నిమిషాలు చాలు!
ఇలా అనవసరమైన వస్తువులన్నీ తొలగించిన తర్వాత, అవసరమైనవేంటి? ఏయే వస్తువుల్ని క్లీన్ చేయాలనే విషయంపై మీకు ఒక స్పష్టత వస్తుంది. అప్పుడు ఒక్కో ప్రదేశానికి గరిష్ఠంగా 10 నిమిషాల టైమ్ పెట్టుకొని క్లీన్ చేసేసుకోవాలంటున్నారు. సమయాన్ని సాగదీయకుండా 10 నిమిషాల్లో పని పూర్తి అయ్యేలా చూసుకోవాలి. ఇందుకోసం కావాలంటే అలారం/టైమర్ సెట్ చేసుకోవడం చేయాలి. దీనివల్ల అలసట లేకుండానే ఈజీగా ఇంటిని శుభ్రం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు.
ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న వస్తువుల్ని ఎక్కడివక్కడ నీట్గా అమర్చుకుంటే ఇల్లు కళగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. ఇంటిని క్లీన్ చేయాలనుకున్న ప్రతిసారీ 10-10-10 రూల్ను పాటిస్తే తక్కువ టైమ్లో ఎక్కువ వస్తువుల్ని శుభ్రం చేసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే, పని కూడా ఈజీగా కంప్లీట్ అవుతుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
