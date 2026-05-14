రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎక్కడ సెటిల్ అవుతారు? - ఈ ప్లేస్లు బెస్ట్ ఆప్షన్!
- ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? - ఈ ప్రదేశాలపై ఓ లుక్కేయండి!
Published : May 14, 2026 at 5:01 PM IST
Best Places to Stay After Retirement: ఒకప్పుడు ఉద్యోగం ఏదైనా, ఎక్కడ చేసినా.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఎటువంటి టెన్షన్సూ లేకుండా సొంత ఊరిలో హాయిగా కాలం గడపాలని కోరుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుతం టెక్నాలజీతోపాటు మనుషుల అభిరుచులు, ఆలోచనలు మారుతున్నాయి. పదవీ విరమణ అనంతరం మిగిలిన లైఫ్ను భాగస్వామితో కలిసి ప్రశాంతమైన ప్రాంతంలో గడపాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయిన నాటి నుంచే వారివారి అభిరుచులకు తగినట్లుగా ఉండే ప్రాంతాలను అన్వేషిస్తున్నారు. రిటైర్ అయిన తర్వాత మీరూ వేరే చోట ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? ఎక్కువ మంది పరిశీలిస్తున్న కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి వాటిపై ఓ లుక్కేయండి.
పర్వత ప్రాంతాలు : ఎత్తయిన పర్వతాలు, పచ్చని కొండలు, స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అలాంటి వారు ఈ ప్రాంతాలను పరిశీలించొచ్చు.
- డెహ్రాడూన్: రిటైర్మెంట్ తర్వాత సెటిల్ కావడానికి ఉత్తరాఖండ్లోని ఈ నగరాన్ని చాలా మంది సెలక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వాతావరణ చక్కగా ఉంటుంది. వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయి. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ధర తక్కువే ఉంటాయి. ప్రయాణాలు చేయడానికి రోడ్డు, రైలు మార్గాలు ఉన్నాయి.
- సిమ్లా: హిమాచల్ప్రదేశ్లోని అందమైన చిన్న పట్టణం సిమ్లా. ఇక్కడ ఎటు చూసినా కనువిందు చేసే ప్రదేశాలే. ప్లేస్ చిన్నదైనా అన్ని రకాల సదుపాయాలుంటాయి. నిత్యం పర్యాటకులతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
- కూర్గ్: కర్ణాటకలోని కూర్గ్లోని మడికేరి పరిసర ప్రాంతాలు రిటైర్మెంట్ తర్వాత జీవించడానికి చక్కగా సరిపోతాయి. ఇక్కడ అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. కాఫీ తోటలు, ఎత్తయిన కొండలతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా కనిపిస్తుంది.
బీచ్ టౌన్స్: సముద్ర తీరాల్లో సేద తీరాలని భావించేవారు బీచ్ నగరాలను ఎంచుకోవచ్చు.
- గోవా: మెజార్టీ పీపుల్ ఇష్టపడే గోవాలోనూ రిటైర్మెంట్ జీవితాన్ని హాయిగా గడిపేయొచ్చు. మపుసా, పంజిమ్ ప్రాంతాల్లో స్థానికులు ఎక్కువగా నివసిస్తుంటారు. ఇక్కడ పర్యాటకుల తాకిడి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
- పుదుచ్చేరి: ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ రోడ్లు, పురాతన కట్టడాలు, నివాసగృహాలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం పర్యాటకులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాయి. వైద్య సేవలు ఉన్నతంగా ఉంటాయి. రిటైర్ అయిన తర్వాత రోజువారీ జీవితం చాలా సింపుల్గా గడిపేయొచ్చు.
- కొచ్చి: కేరళలోని ఈ ప్రాంతం బిజీబిజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వైద్యం, రవాణా సౌకర్యాలు మెండుగా ఉంటాయి. వారాంతపు సెలవుల్లో బ్యాక్ వాటర్స్, పార్కులను సందర్శిస్తూ సందడిగా గడిపేయొచ్చు. ఇక్కడ వాతావరణం కాస్త వేడిగా ఉంటుంది.
కాంక్రీట్ జంగిల్: కేవలం పైన చెప్పిన ప్లేస్లు మాత్రమే కాకుండా నగర వాతావరణంలో ఉండాలి అనుకునేవారు దేశంలో టైర్-2 నగరాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
- పుణె: ముంబయి తర్వాత మహారాష్ట్రలో అతిపెద్ద నగరం పుణె. రిటైర్మెంట్ తర్వాత నివసించడానికి అవసరమైన అన్ని రకాల సదుపాయాలూ ఇక్కడ ఉంటాయి. సమీపంలో కోరెగావ్ పార్క్ ఉంది. రవాణా సౌకర్యం కూడా బాగుంటుంది.
- మైసూర్: సంస్కృతీ సంప్రదాయాలతోపాటు చారిత్రక వైభవం, ఆధునిక పోకడలు కలగలిసిన ప్రాంతం మైసూర్. వైద్య సదుపాయాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఏడాది పొడవునా నగరంలో వేడుకలు జరుగుతుంటాయి.
- ఛండీగఢ్: పరిశుభ్రతకు మారుపేరుగా చెప్పొచ్చు. శుభ్రమైన వీధులు, చక్కటి వాతావరణం ఈ ప్రాంతం సొంతం. ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలుంటాయి. పార్కులు, సోషల్ క్లబ్స్తో కాలక్షేపం చేయొచ్చు.
ఆధ్యాత్మికత కోసం: రిటైర్ అయినాక మిగిలిన శేష జీవితాన్ని దేవుడి సన్నధిలో గడపాలనుకుంటే అందుకూ కొన్ని నగరాలున్నాయి.
- హరిద్వార్: ఉత్తరాఖండ్లోని ఆధ్యాత్మిక నగరం ఇది. గంగానదీ ప్రవహించే పుణ్యక్షేత్రం. ఇక్కడ బోలెడు ఆలయాలు ఉన్నాయి. రోజూ సందర్శిస్తూ దైవారాధన చేసుకోవచ్చు.
- రిషికేష్: ఉత్తరాఖండ్లోనే గంగానది ఒడ్డున ఉన్న మరో నగరం రిషికేష్. ఇక్కడ ఆలయాలతోపాటు యోగా సెంటర్లు, ఆశ్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. యోగా, ధ్యానం, దైవనామస్మరణ చేస్తూ కాలం గడపొచ్చు.
- వారణాసి: రిటైర్మెంట్ తర్వాత మిగిలిన జీవితాన్ని కాశీలో గడపొచ్చు. శివుడి సన్నిధిలోనే జీవించాలనుకొనేవారు కాశీని ఎంచుకోవచ్చు.
