ETV Bharat / offbeat

రిటైర్మెంట్​ తర్వాత ఎక్కడ సెటిల్​ అవుతారు? - ఈ ప్లేస్​లు బెస్ట్​ ఆప్షన్​!

- ఉద్యోగ విరమణ​ అనంతరం ప్రశాంతంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా? - ఈ ప్రదేశాలపై ఓ లుక్కేయండి!

Best Places to Stay After Retirement
Best Places to Stay After Retirement (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 14, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Places to Stay After Retirement: ఒకప్పుడు ఉద్యోగం ఏదైనా, ఎక్కడ చేసినా.. రిటైర్మెంట్​ తర్వాత ఎటువంటి టెన్షన్సూ​ లేకుండా సొంత ఊరిలో హాయిగా కాలం గడపాలని కోరుకునేవారు. కానీ ప్రస్తుతం టెక్నాలజీతోపాటు మనుషుల అభిరుచులు, ఆలోచనలు మారుతున్నాయి. పదవీ విరమణ అనంతరం మిగిలిన లైఫ్​ను భాగస్వామితో కలిసి ప్రశాంతమైన ప్రాంతంలో గడపాలని ప్లాన్‌ చేసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఉద్యోగంలో జాయిన్​ అయిన నాటి నుంచే వారివారి అభిరుచులకు తగినట్లుగా ఉండే ప్రాంతాలను అన్వేషిస్తున్నారు. రిటైర్​ అయిన తర్వాత మీరూ వేరే చోట ఉండాలని అనుకుంటున్నారా? ఎక్కువ మంది పరిశీలిస్తున్న కొన్ని ప్రదేశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. మరి వాటిపై ఓ లుక్కేయండి.

పర్వత ప్రాంతాలు : ఎత్తయిన పర్వతాలు, పచ్చని కొండలు, స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణాన్ని చాలా మంది కోరుకుంటారు. అలాంటి వారు ఈ ప్రాంతాలను పరిశీలించొచ్చు.

  • డెహ్రాడూన్‌: రిటైర్​మెంట్​ తర్వాత సెటిల్​ కావడానికి ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఈ నగరాన్ని చాలా మంది సెలక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ వాతావరణ చక్కగా ఉంటుంది. వైద్య సదుపాయాలు ఉన్నాయి. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ధర తక్కువే ఉంటాయి. ప్రయాణాలు చేయడానికి రోడ్డు, రైలు మార్గాలు ఉన్నాయి.
  • సిమ్లా: హిమాచల్​ప్రదేశ్‌లోని అందమైన చిన్న పట్టణం సిమ్లా. ఇక్కడ ఎటు చూసినా కనువిందు చేసే ప్రదేశాలే. ప్లేస్​ చిన్నదైనా అన్ని రకాల సదుపాయాలుంటాయి. నిత్యం పర్యాటకులతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
  • కూర్గ్‌: కర్ణాటకలోని కూర్గ్​లోని మడికేరి పరిసర ప్రాంతాలు రిటైర్‌మెంట్‌ తర్వాత జీవించడానికి చక్కగా సరిపోతాయి. ఇక్కడ అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. కాఫీ తోటలు, ఎత్తయిన కొండలతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా కనిపిస్తుంది.

బీచ్‌ టౌన్స్‌: సముద్ర తీరాల్లో సేద తీరాలని భావించేవారు బీచ్‌ నగరాలను ఎంచుకోవచ్చు.

  • గోవా: మెజార్టీ పీపుల్​ ఇష్టపడే గోవాలోనూ రిటైర్‌మెంట్‌ జీవితాన్ని హాయిగా గడిపేయొచ్చు. మపుసా, పంజిమ్‌ ప్రాంతాల్లో స్థానికులు ఎక్కువగా నివసిస్తుంటారు. ఇక్కడ పర్యాటకుల తాకిడి కూడా తక్కువగా ఉంటుంది.
  • పుదుచ్చేరి: ఇక్కడ ఫ్రెంచ్‌ రోడ్లు, పురాతన కట్టడాలు, నివాసగృహాలు, ప్రశాంతమైన వాతావరణం పర్యాటకులను ఇట్టే ఆకట్టుకుంటాయి. వైద్య సేవలు ఉన్నతంగా ఉంటాయి. రిటైర్​ అయిన తర్వాత రోజువారీ జీవితం చాలా సింపుల్‌గా గడిపేయొచ్చు.
  • కొచ్చి: కేరళలోని ఈ ప్రాంతం బిజీబిజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వైద్యం, రవాణా సౌకర్యాలు మెండుగా ఉంటాయి. వారాంతపు సెలవుల్లో బ్యాక్‌ వాటర్స్‌, పార్కులను సందర్శిస్తూ సందడిగా గడిపేయొచ్చు. ఇక్కడ వాతావరణం కాస్త వేడిగా ఉంటుంది.

కాంక్రీట్‌ జంగిల్‌: కేవలం పైన చెప్పిన ప్లేస్​లు మాత్రమే కాకుండా నగర వాతావరణంలో ఉండాలి అనుకునేవారు దేశంలో టైర్‌-2 నగరాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.

  • పుణె: ముంబయి తర్వాత మహారాష్ట్రలో అతిపెద్ద నగరం పుణె. రిటైర్‌మెంట్‌ తర్వాత నివసించడానికి అవసరమైన అన్ని రకాల సదుపాయాలూ ఇక్కడ ఉంటాయి. సమీపంలో కోరెగావ్‌ పార్క్‌ ఉంది. రవాణా సౌకర్యం కూడా బాగుంటుంది.
  • మైసూర్‌: సంస్కృతీ సంప్రదాయాలతోపాటు చారిత్రక వైభవం, ఆధునిక పోకడలు కలగలిసిన ప్రాంతం మైసూర్​. వైద్య సదుపాయాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఏడాది పొడవునా నగరంలో వేడుకలు జరుగుతుంటాయి.
  • ఛండీగఢ్‌: పరిశుభ్రతకు మారుపేరుగా చెప్పొచ్చు. శుభ్రమైన వీధులు, చక్కటి వాతావరణం ఈ ప్రాంతం సొంతం. ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలుంటాయి. పార్కులు, సోషల్‌ క్లబ్స్‌తో కాలక్షేపం చేయొచ్చు.

ఆధ్యాత్మికత కోసం: రిటైర్​ అయినాక​ మిగిలిన శేష జీవితాన్ని దేవుడి సన్నధిలో గడపాలనుకుంటే అందుకూ కొన్ని నగరాలున్నాయి.

  • హరిద్వార్‌: ఉత్తరాఖండ్‌లోని ఆధ్యాత్మిక నగరం ఇది. గంగానదీ ప్రవహించే పుణ్యక్షేత్రం. ఇక్కడ బోలెడు ఆలయాలు ఉన్నాయి. రోజూ సందర్శిస్తూ దైవారాధన చేసుకోవచ్చు.
  • రిషికేష్​: ఉత్తరాఖండ్‌లోనే గంగానది ఒడ్డున ఉన్న మరో నగరం రిషికేష్​. ఇక్కడ ఆలయాలతోపాటు యోగా సెంటర్లు, ఆశ్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. యోగా, ధ్యానం, దైవనామస్మరణ చేస్తూ కాలం గడపొచ్చు.
  • వారణాసి: రిటైర్మెంట్ తర్వాత మిగిలిన జీవితాన్ని కాశీలో గడపొచ్చు. శివుడి సన్నిధిలోనే జీవించాలనుకొనేవారు కాశీని ఎంచుకోవచ్చు.

ఫ్యామిలీతో కలిసి ట్రిప్​కు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే డబ్బులు ఆదా!

శతమానం భవతి - ఆ దేశంలో మనుషులు వందేళ్లు జీవిస్తున్నారు!

TAGGED:

BEST PLACES TO STAY RETIREMENT
PLACES TO STAY AFTER RETIREMENT
RETIREMENTS PLANS IN TELUGU
రిటైర్​మెంట్​ తర్వాత స్టే చేయడానికి
PLACES TO STAY AFTER RETIREMENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.